現在非常流行蔬食，辣媽就非常喜歡，有人問說，跟素食有什麼不一樣嗎？
的確是有不同的，「蔬食」大部分是以健康和環保為出發點，
會選用大量的原型食材，以健康的調味來料理~
而「素食」可能更多一層宗教信仰或個人修行的因素，
不只是不吃動物來源的食材，也不能食用五辛食物~
所以蔬食與素食是無法完全劃上等號，如果您只是單純的想要品嚐蔬食帶來的輕鬆感，
想要感受新鮮食材與創意調味，辣媽推薦【阿潘家-幸福蔬食】❤️
【阿潘家-幸福蔬食】是位於一中商圈的平價美食蔬食餐廳，
店址在太平路與三民路三段交叉路口，光南的對面，周遭有收費停車格，
附近也有很多收費停車場(無特約，走路1~2分鐘)，交通很方便~
以前就讀中科大的大公主，目前仍身兼老師助理，所以經常會回到學校，
她就很常跟同學到阿潘家用餐，辣媽當天去用餐時發現，有很多年輕人或學生來用餐耶，
所以蔬食不再只是年紀大的人會吃，完全是不設限，所有人都適合也都會喜歡的~
11：30準時開門營業，已經有人排在辣媽前面等點餐了，
不一會兒功夫，幾乎快客滿了~
外帶是採用點餐機服務~
内用也是採用掃碼點餐，可以選擇線上支付或櫃台結帳，非常方便~
餐點部分有些是全素，有些則為奶素，菜單上都有清楚的標示~
整體環境非常乾淨，可以看得到服務人員料理的過程，代表著對自家衛生與品質的信心~
以橘色和木質裝潢為主軸，搭配不少的綠色盆栽，讓環境看起來非常活潑，充滿活力~
【阿潘家-幸福蔬食】是為年輕人而誕生的品牌！
品牌的宗旨就是用有別於印象中傳統的蔬食，
用新鮮食材、創意的調味讓更多年輕人喜歡蔬食、愛上蔬食，
讓吃素也能成為一件很時尚的事！
傳統的素食，為了讓它更可口，都會比較油膩，所以很多人吃不習慣，
現在也有很多素食餐廳，料理都做得很精緻，但也用了不少的加工食品，
吃多了也不太好~
辣媽會推薦【阿潘家-幸福蔬食】是因為它都是採用新鮮的原型食材，
餐點都是手工製作，不使用任何加工品，也不會過度調味，吃起來無負擔~
＊幸福自助小菜吧＊
每天都提供4種小菜、小米粥、茶飲，只要點套餐，就能無限享用！
非常划算，可以吃得非常飽足~
小米粥還有加入養生紅藜麥，口感加分，健康更加分~
夏天到，在有冷氣的餐廳用餐，還能享用飲料無限暢飲，太舒服了~
餐具及醬料區也是採用自助式，也有提供兒童座椅哦~
4種小菜都是我喜歡的，而且會經常變換哦~
滿滿一桌好料，色香味俱全，可以看得出店家的用心，如果不特別說，
不會覺得它是蔬食，感覺就是非常吸引人的麵食及小菜~
它的主餐都蠻特別的，都有不同的風味，經過店長推薦與介紹，
辣媽點了3道主餐及3樣小菜，一一來分享囉！
＊亞麻仁海味拌麵＊
獨家頂級XO醬加上清爽的亞麻仁油，搭配滿滿的有機生菜與海苔，
辣媽是等到所有餐點都到齊後才開吃，結果麵也不會糊掉或成坨，
仍保有Q彈的口感，香氣非常迷人耶~
清脆的生菜與海苔，吃起來非常清爽~
調味適中，味道很不錯~
＊蒜香椒麻拌麵＊
由純正花椒製成的秘製椒麻醬，搭配新鮮大蒜，香氣濃郁，看到椒麻會誤以為很辣，
但其實不會，而是充滿了花椒的香與麻，還有蒜頭的香氣，滋味很豐富~
搭配了不少的食材舖設在上頭，像是豆芽菜、小黃瓜、豆皮、空心菜...
口感多層次，入口相當滿足~
＊黑松露蕈菇雲吞湯麵＊
這道辣媽覺得超特別，用料真的是大方，濃郁的黑松露配上飽滿的雲吞，
多樣食材繽紛色彩，讓人看著都流口水了~
湯頭非常鮮美，營養非常豐富哦~
居然還有蓮藕，雲吞也很大顆，吃得超飽足的~
＊辣味胡麻豆腐＊
這道小菜就辣的蠻明顯的，但非常過癮，有胡麻醬中和，會讓人一再回味~
＊泰式炸大蝦＊
外皮酥脆，裡頭很有彈性，沾點泰式甜辣醬，多一點風味也多一層濕潤口感~
＊三味酥炸豆包＊
這道絕對是必點，超好吃的，非常酥脆，咬下去咔嗞咔嗞的，
淋上特製的酸甜鮮私房醬，好吃的一塊接一塊！
【阿潘家-幸福蔬食】每一道料理調味都適中，當然如果是重辣口味的話，
也有提供辣椒醬可自行添加~
有經典的調味也有創意的風味，辣媽覺得不僅能吸引年輕人，帶著長輩來用餐，
他們一定也會喜歡的~
平常吃多了大魚大肉，該是讓身體休息一下，換一下健康蔬食料理，
嚐一下創意風味與口感，吃素也可以很時尚，
【阿潘家-幸福蔬食】蠻棒的，一定要來嚐嚐！
【阿潘家-幸福蔬食】
地址：台中市北區太平路95號
營業時間：周一至周日11:30-20:00
預約電話：04 2229 2058
FB：@阿潘家-幸福蔬食