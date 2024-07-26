現在非常流行蔬食，辣媽就非常喜歡，有人問說，跟素食有什麼不一樣嗎？

的確是有不同的， 「蔬食」大部分是以健康和環保為出發點，

會選用大量的原型食材，以健康的調味來料理~

而「素食」可能更多一層宗教信仰或個人修行的因素，

不只是不吃動物來源的食材，也不能食用五辛食物~

所以蔬食與素食是無法完全劃上等號，如果您只是單純的想要品嚐蔬食帶來的輕鬆感，

想要感受新鮮食材與創意調味，辣媽推薦【阿潘家-幸福蔬食】❤️

【阿潘家-幸福蔬食】是位於一中商圈的平價美食蔬食餐廳，

店址在太平路與三民路三段交叉路口，光南的對面，周遭有收費停車格，

附近也有很多收費停車場(無特約，走路1~2分鐘)，交通很方便~

以前就讀中科大的大公主，目前仍身兼老師助理，所以經常會回到學校，

她就很常跟同學到阿潘家用餐，辣媽當天去用餐時發現，有很多年輕人或學生來用餐耶，

所以蔬食不再只是年紀大的人會吃，完全是不設限，所有人都適合也都會喜歡的~

11：30準時開門營業，已經有人排在辣媽前面等點餐了，

不一會兒功夫，幾乎快客滿了~

外帶是採用點餐機服務~

内用也是採用掃碼點餐，可以選擇線上支付或櫃台結帳，非常方便~

餐點部分有些是全素，有些則為奶素，菜單上都有清楚的標示~

整體環境非常乾淨，可以看得到服務人員料理的過程，代表著對自家衛生與品質的信心~

以橘色和木質裝潢為主軸，搭配不少的綠色盆栽，讓環境看起來非常活潑，充滿活力~

【阿潘家-幸福蔬食】是為年輕人而誕生的品牌！

品牌的宗旨就是用有別於印象中傳統的蔬食，

用新鮮食材、創意的調味讓更多年輕人喜歡蔬食、愛上蔬食，

讓吃素也能成為一件很時尚的事！

傳統的素食，為了讓它更可口，都會比較油膩，所以很多人吃不習慣，

現在也有很多素食餐廳，料理都做得很精緻，但也用了不少的加工食品，

吃多了也不太好~

辣媽會推薦【阿潘家-幸福蔬食】是因為它都是採用新鮮的原型食材，

餐點都是手工製作，不使用任何加工品，也 不會過度調味，吃起來無負擔~

＊幸福自助小菜吧＊

每天都提供4種小菜、小米粥、茶飲，只要點套餐，就能無限享用！

非常划算，可以吃得非常飽足~

小米粥還有加入養生紅藜麥，口感加分，健康更加分~

夏天到，在有冷氣的餐廳用餐，還能享用飲料無限暢飲，太舒服了~

餐具及醬料區也是採用自助式，也有提供兒童座椅哦~

4種小菜都是我喜歡的，而且會經常變換哦~

滿滿一桌好料，色香味俱全，可以看得出店家的用心，如果不特別說，

不會覺得它是蔬食，感覺 就是非常吸引人的麵食及小菜~

它的主餐都蠻特別的，都有不同的風味，經過店長推薦與介紹，

辣媽點了3道主餐及3樣小菜，一一來分享囉！

＊亞麻仁海味拌麵＊

獨家頂級XO醬加上清爽的亞麻仁油，搭配滿滿的有機生菜與海苔，

辣媽是等到所有餐點都到齊後才開吃，結果麵也不會糊掉或成坨，

仍保有Q彈的口感，香氣非常迷人耶~

清脆的生菜與海苔，吃起來非常清爽~

調味適中，味道很不錯~

＊蒜香椒麻拌麵＊

由純正花椒製成的秘製椒麻醬，搭配新鮮大蒜，香氣濃郁，看到椒麻會誤以為很辣，

但其實不會，而是充滿了花椒的香與麻，還有蒜頭的香氣，滋味很豐富~

搭配了不少的食材舖設在上頭，像是豆芽菜、小黃瓜、豆皮、空心菜...

口感多層次，入口相當滿足~

＊黑松露蕈菇雲吞湯麵＊

這道辣媽覺得超特別，用料真的是大方，濃郁的黑松露配上飽滿的雲吞，

多樣食材繽紛色彩，讓人看著都流口水了~

湯頭非常鮮美，營養非常豐富哦~

居然還有蓮藕，雲吞也很大顆，吃得超飽足的~

＊辣味胡麻豆腐＊

這道小菜就辣的蠻明顯的，但非常過癮，有胡麻醬中和，會讓人一再回味~

＊泰式炸大蝦＊

外皮酥脆，裡頭很有彈性，沾點泰式甜辣醬，多一點風味也多一層濕潤口感~

＊三味酥炸豆包＊

這道絕對是必點，超好吃的，非常酥脆，咬下去咔嗞咔嗞的，

淋上特製的酸甜鮮私房醬，好吃的一塊接一塊！

【阿潘家-幸福蔬食】每一道料理調味都適中，當然如果是重辣口味的話，

也有提供辣椒醬可自行添加~

有經典的調味也有創意的風味，辣媽覺得不僅能吸引年輕人，帶著長輩來用餐，

他們一定也會喜歡的~

平常吃多了大魚大肉，該是讓身體休息一下，換一下健康蔬食料理，

嚐一下創意風味與口感，吃素也可以很時尚，

【阿潘家-幸福蔬食】蠻棒的，一定要來嚐嚐！

【阿潘家-幸福蔬食】

地址：台中市北區太平路95號

營業時間：周一至周日11:30-20:00

預約電話：04 2229 2058

FB： @阿潘家-幸福蔬食