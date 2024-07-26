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【台東 美食】濯餐酒館 Draw Bistro｜宵夜、小酌、歡唱、美食、慶生｜下班放鬆聊天的好所在

2024-07-26 21:19:00 愛麗 人氣：14
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窩客好文

愛麗

發表篇數：371篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

濯 餐酒館 Draw Bistro
phone089-320050
place台東縣台東市復興路103號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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濯 餐酒館 Draw Bistro

電話｜089-320050

地址｜台東市復興路103號

營業時間｜18:00~02:00

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/tmp/phpcu7OFy

位於台東市復興路上評價很不錯的 濯餐酒館 Draw Bistro】

燈光美氣氛佳、餐點現點現做

有燒烤類、熱炒類、涼拌菜、炸物、飯、麵、調酒等多樣選擇

俊男美女老闆顏質高，服務親切

越晚越熱鬧尤其是假日，建議可以先訂位

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【喝酒不開車、未成年請勿飲酒】

工作關係常常各縣市跑行程，常常一日台東來回

這次安排來台東三日，不把工作排滿，空出了一些時間

周末好友安排預訂復興路上濯餐酒館

說這裡有投幣式卡拉OK可以唱歌

適合三五好友聚會小酌，下班放鬆的好場所

今日就讓工作煩惱暫時拋開，好好的放鬆一下

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我們預訂了7點半，當天遇到隔壁桌的客人剛好生日聚會

氣氛很熱鬧，鄰桌每一位都好會唱歌

我們一邊享用美食一邊欣賞悅耳的歌聲 

周末夜裡越晚越熱鬧，輕快的音樂歌曲，不自覺輕擺動身體

隨著熟悉的歌曲大家也跟著唱起來，氣氛好歡樂

以下分享當天的餐點，簡單的用手機拍攝

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明太子雞肉串 必點  一份3串

將烤至8分熟的雞肉串，擠上鹹甜的明太子再烤至雞肉熟

撒上海苔芝麻，令人讚不絕口的明太子雞肉串，讓你回味無窮

/tmp/phpQTSkjG

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烤節瓜(一份3串) 

好吃的烤節瓜必點，吃起來很爽口

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烤中卷

難以抗拒的中卷是我很愛的餐點

Q彈鮮美的海味，加上清爽的洋蔥絲

滿口海味好滿足，一定要配一口啤酒

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鹽烤魚(需預訂)

受到喜愛的原住民料理鹽烤魚

外皮塗上厚厚的一層鹽在烤箱上慢烤

控制火侯小心地翻面，上桌後將魚皮翻開

迫不及待夾一塊鮮品嘗，享用新鮮甘甜的魚肉  

/tmp/phpAvVbTl

烤鹹豬肉

五花鹹豬肉沒有過鹹，對我來說味道剛剛好

口感Q彈，加上蒜苗另一番美味，評價還不錯

/tmp/phpb55OTM

【喝酒不開車、未成年請勿飲酒】

我覺得好友很會點菜，每一道餐點都不錯吃

我們點了滿滿一桌有些沒拍到

另外點了炒烏龍麵、炒青菜、炒豬肉等有些菜忘了

喜歡這樣氛圍的朋友可以來濯餐酒館 享受下班時光

切記勿飲酒過量

【喝酒不開車、未成年請勿飲酒】

/tmp/phpIC6PQe  

菜單參考

/tmp/phpsnEYuV/tmp/phpzzj7f6  

 

濯 餐酒館 Draw Bistro

電話｜089-320050

地址｜台東市復興路103號

營業時間｜18:00~02:00

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