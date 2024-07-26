濯 餐酒館 Draw Bistro

電話｜089-320050

地址｜台東市復興路103號

營業時間｜18:00~02:00

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位於台東市復興路上評價很不錯的 【濯餐酒館 Draw Bistro】

燈光美氣氛佳、餐點現點現做

有燒烤類、熱炒類、涼拌菜、炸物、飯、麵、調酒等多樣選擇

俊男美女老闆顏質高，服務親切

越晚越熱鬧尤其是假日，建議可以先訂位

【喝酒不開車、未成年請勿飲酒】

工作關係常常各縣市跑行程，常常一日台東來回

這次安排來台東三日，不把工作排滿，空出了一些時間

周末好友安排預訂復興路上濯餐酒館

說這裡有投幣式卡拉OK可以唱歌



適合三五好友聚會小酌，下班放鬆的好場所

今日就讓工作煩惱暫時拋開，好好的放鬆一下

我們預訂了7點半，當天遇到隔壁桌的客人剛好生日聚會

氣氛很熱鬧，鄰桌每一位都好會唱歌

我們一邊享用美食一邊欣賞悅耳的歌聲

周末夜裡越晚越熱鬧，輕快的音樂歌曲，不自覺輕擺動身體

隨著熟悉的歌曲大家也跟著唱起來，氣氛好歡樂

以下分享當天的餐點，簡單的用手機拍攝

明太子雞肉串 必點 一份3串

將烤至8分熟的雞肉串，擠上鹹甜的明太子再烤至雞肉熟

撒上海苔芝麻，令人讚不絕口的明太子雞肉串，讓你回味無窮

烤節瓜(一份3串)

好吃的烤節瓜必點，吃起來很爽口

烤中卷

難以抗拒的中卷是我很愛的餐點

Q彈鮮美的海味，加上清爽的洋蔥絲

滿口海味好滿足，一定要配一口啤酒

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鹽烤魚(需預訂)

受到喜愛的原住民料理鹽烤魚

外皮塗上厚厚的一層鹽在烤箱上慢烤

控制火侯小心地翻面，上桌後將魚皮翻開

迫不及待夾一塊鮮品嘗，享用新鮮甘甜的魚肉

烤鹹豬肉

五花鹹豬肉沒有過鹹，對我來說味道剛剛好

口感Q彈，加上蒜苗另一番美味，評價還不錯

【喝酒不開車、未成年請勿飲酒】

我覺得好友很會點菜，每一道餐點都不錯吃

我們點了滿滿一桌有些沒拍到

另外點了炒烏龍麵、炒青菜、炒豬肉等有些菜忘了

喜歡這樣氛圍的朋友可以來濯餐酒館 享受下班時光

切記勿飲酒過量

【喝酒不開車、未成年請勿飲酒】

菜單參考

濯 餐酒館 Draw Bistro

電話｜089-320050

地址｜台東市復興路103號

營業時間｜18:00~02:00

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