桃園精華地段這間山崎昆布鍋物！菜單好豐富除了單點鍋物，還推出新方案三種吃到飽，最奢華海陸吃到飽，有北海道干貝、生蠔、澳洲M9和牛腿肉、鮑魚..等，四人同行(成人)一人半價，山崎昆布鍋物自助區光是時蔬菜葉火鍋料就超過20種，住附近的上班族好幸福，平日商業午餐才260元，自助區菜盤一樣無限續～

◎當月壽星、當日壽星、入會送刮刮樂與會員集點活動！首次入會送刮刮樂（大獎：活體波士頓龍蝦）

山崎昆布鍋物-藝文店 在哪？

山崎昆布鍋物位在美食戰區桃園藝文區！中正路左轉南平路看到這間「山崎昆布鍋物」就是囉！可在南平路上找停車格，附近也有收費停車場，也能停放桃園最美圖書總館距離約300公尺，吃飽還能去圖書館走走～

地址：桃園市桃園區南平路400號

聯絡電話：03-3260555

營業時間：11:30～23:30

兒童餐具、兒童座椅：有，有

寵物友善：有（寵物籃）

服務費：有，10%

相隔一段時間再訪！山崎昆布鍋物又有新活動，午餐、晚餐(例假日)點吃到飽方案，成人四人同行一人半價～

山崎昆布鍋物 吃到飽菜單

吃到飽有三種方案！午餐精選468元、例假日/晚餐特選568元、奢華海陸868元，平日中餐468元七種肉品吃到飽，想要把肉品海鮮吃一波，就點奢華海陸868元有澳洲M9和牛、肩小排、北海道干貝、生蠔..等～

11種湯底19元起，有日式昆布、韓式泡菜、素食養生、川味麻辣、經典養生湯底、藥膳、義式巧達、壽喜燒、四川麻辣、川味麻辣牛奶、四川麻辣牛奶～

90公分以下免費

幼兒91公分～120公分：120元

小兒121公分～140公分：半價

▲ 山崎昆布鍋物單點菜單

除了吃到飽方案！還維持之前的單點鍋物，超值午餐只要260元(小肥牛、梅花豬、鯛魚片鍋三選一），自助區菜盤、飲料、麵食與冰淇淋通通吃到飽～

壽星活動/刮刮卡/會員招募

現場還有當月壽星、當日壽星、入會送刮刮樂與會員集點活動！首次加入會員就送刮刮樂，大獎是活體波士頓龍蝦，也有機會拿到免費草蝦或北海道大干貝喔～

水族箱龍蝦很有活力！旁邊有潮牌公仔大擺件可合影～

木質隔間用餐空間！

全時段營業下午沒有休息時間，隨時來都能吃鍋，用餐環境寬敞又舒適！跳脫傳統火鍋店給人既定印象，矮隔間讓每桌有一定距離，整間木質設計加上懸掛植栽，清新簡約身心舒暢都餓了～

菜盤、飲料冰淇淋、麵食吃到飽

自助區有時蔬火鍋料、麵食、飲料、冰沙、咖啡、醬料、白飯、滷汁與冰淇淋吃到飽，平日中午點商業午餐才260元，自助區一樣能吃到飽，附近上班族好幸福喔！我喜歡菜盤吃到飽～

時蔬菜葉一看就知道新不新鮮！時蔬有高麗菜、大白菜、金針菇、絲瓜、黑木耳、豆皮、芋頭、南瓜、洋蔥..等，火鍋配料有蛋餃、燕餃、豆腐、鑫鑫腸、年糕、米血糕、豆皮，喜歡吃麵麵朋友，自助區也有冬粉、王子麵、蒸煮麵吃到飽唷～

飲品部分超過20種選擇！有咖啡、可可、拿鐵、奶茶、摩卡奇諾、柳橙冰沙、乳酸冰沙、氣泡飲與可樂機～

醬料自助區超過10種配料調味，有沙茶醬、胡蔴醬與麻辣醬基底，該有的辛香配料也都有～

像沾醬蘿蔔泥、辣椒、蔥花、日式醬油是我的醬！牆壁也有醬料秘笈可以參考～

現場也有滷汁可淋飯吃～

meiji冰淇淋有四種口味！飯後就是要來球冰淇淋才滿足～

海鮮時間知多少

自助區竟然有提供沙漏使用？煮海鮮涮肉最怕裝熟！三個沙漏都有分鐘數可參考～

奢華海陸868吃到飽

奢華海陸餐吃到飽！那就每一種肉品、海鮮都來一點，本來以為可以吃個幾輪，才一輪我們已經飽到天靈蓋，奢華海陸餐適合很會吃的朋友～

868元吃到飽～有澳洲M9和牛腿肉、美國熟成翼板牛、美國特選肩小排、伊比利豬肉、熟成雪花牛、西班牙松阪豬、安格斯牛背肩、熟成板腱牛、嚴選牛五花、國產梅花豬、雪花豬、嫩肩羊、去骨雞腿、天使紅蝦、北海道大干貝、生蠔鮑魚、鮮蚵蛤蠣、鮮蝦鯛魚片、鱸魚片、草蝦～

自助區菜盤好大一個！你吃得下就給它全夾滿！

肉盤沒有標示肉品名稱，員工送的時候會特別介紹！每一種肉品依不同大小長度，肉盤約3~8片。

川味麻辣牛奶湯

喜歡吃麻辣的朋友！可以考慮加購「川味麻辣牛奶湯底」

基底一整鍋川味麻辣湯，附上超可愛牛奶小熊磚，小熊磚用完就沒有囉！想要熊熊的朋友，可以提前預定～

這裡的麻辣有川味麻辣與四川麻辣，川味麻辣選用發酵一年辣椒，加上大茴香、桂皮…等中藥材熬煮，喝起來是微辣程度，這次點四川麻辣明顯紅油較多，喝起來辛辣味整個大升級，香辣度很強烈～

牛奶小熊融化與四川麻辣湯調和！喝起來香辣不燥口，多了鹹香濃厚感～

湯底有滷鴨血與滷豆腐！滷豆腐小氣孔一夾會有湯汁流出來，吸附滿滿四川麻辣牛奶湯更好吃～

日式昆布湯

清雅甘甜的日式昆布湯！很適合煮菜盤、火鍋料和海鮮，昆布湯加上時蔬、火鍋料，湯頭會越煮越甘甜，時蔬菜葉都很新鮮，蛋餃煮久也不會散開，不用沾醬就滿好吃～

10種海鮮拼盤

海鮮全部點一輪！直接送來海鮮拼盤！沒有過多裝飾就只有海鮮，天使紅蝦、北海道大干貝、生蠔、鮑魚、鮮蚵、蛤蠣、鮮蝦、鯛魚片、鱸魚片、草蝦～

我們拿到的生蠔一顆肥美、一顆比較瘦，煮過會在縮一點，我兩口就吃完了，建議生蠔可以多點幾顆！

不知道怎麼煮的朋友！自助區的沙漏就能派上用場～

北海道大干貝不用煮太久！雖然涮煮個一分鐘就可以了！干貝很厚實飽滿要多吃個幾顆～

鮑魚煮太久會過老！煮到肉質結實有彈性即可，鮑魚咬起來挺Ｑ彈！吃得到鮑魚海味，沾醬吃鮑魚更鮮美～

鮮蚵每顆都挺大！拿來涮煮川味麻辣牛奶湯最對味，鯛魚片、鱸魚片適合沾醬吃！

現場提供一次性手套使用！剝蝦不用怕用髒手，大隻的是天使紅蝦，草蝦與鮮蝦挺好剝，肉質也滿Ｑ彈～

13種肉肉控涮起來！

這桌有澳洲M9和牛腿肉、美國熟成翼板牛、美國特選肩小排、伊比利豬肉、熟成雪花牛、西班牙松阪豬、安格斯牛背肩、熟成板腱牛、嚴選牛五花、國產梅花豬、雪花豬、嫩肩羊、去骨雞腿～

每種肉品的風味口感都不一樣，牛肉涮五到七分熟最剛好，澳洲M9和牛腿肉油花分佈均勻，粉嫩牛腿肉吸附川味麻辣湯，除了麻辣湯香細細咀嚼還有牛肉香～

安格斯牛背肩不要涮太久！本來想說涮個七分熟是極限，結果肉質不乾柴挺軟嫩，冷掉吃比較有嚼勁，肉香強烈不用沾醬就挺夠味～

熟成雪花牛、熟成板腱牛很會吸湯！輕放到麻辣湯來回涮煮，雪花牛滑口好咀嚼，熟成板腱牛部位少活動，拿來煮火鍋肉質Q軟好咀嚼～

吃到飽一開始都會一片片涮煮！涮個幾盤一次涮一盤才夠吃啦！

美國特選肩小排色澤好粉嫩！厚薄度適中！四川麻辣好喝涮煮什麼都好吃～

除了牛牛！還有伊比利豬肉、西班牙松阪豬、嫩肩羊、去骨雞腿肉，松阪豬涮到全熟，吃起來Q脆有嚼勁，伊比利豬肉肉香氣豐潤不膩口，好咀嚼不用擔心卡牙縫，沾點醬料吃更夠味～

雖然我們只有吃一輪！但兩大一小可以清空桌面也滿厲害～

小朋友最期待飯後吃冰淇淋！芒果冰淇淋綿密又沁涼！

＊山崎昆布有單點、吃到飽菜單可選！平日中午商業午餐只要260元！自助區菜盤、飲料隨你吃到飽，想吃肉肉平日中午468元7種肉吃到飽，很會吃海鮮就點奢華海陸，對我來說菜盤吃到飽很加分，時蔬菜葉有新鮮，四川麻辣牛奶鍋好喝喔～

當月壽星、當日壽星活動

入會送刮刮樂、會員集點活動

（首次加入會員就送刮刮樂，有機會吃到免費活體波士頓龍蝦）

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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