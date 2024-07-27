這間位在台中西區的初美涮涮鍋是六月份新開的頂級火鍋，主打和牛涮涮鍋、活體龍蝦，搭配日本職人熬製柴魚高湯，以高檔食材結合雙主餐模式，從前菜、主餐、甜點到飲品都道道讓人驚豔，不僅可以吃到頂級食材，還有台中高人氣1%bakery的甜點及現榨整顆蘋果的手搖飲呢

初美涮涮鍋位置

初美涮涮鍋位在台中西區向上路上，靠近東興路，距離台中萬壽棒球場、文心森林公園不遠，除了路邊停車格，附近也有收費停車場，步行過來只要五分鐘，交通非常便利

初美涮涮鍋環境

初美涮涮鍋外觀低調，店內空間寬敞舒適，裝潢非常有質感，以輕奢華的日式風格為主軸，燈光明亮，桌子之間的距離不會太近，用起餐來不會讓人有壓迫感

初美涮涮鍋菜單

初美涮涮鍋以套餐形式為主，除了單主餐，還有提供雙主餐，可以選兩種肉品或是肉品搭配海鮮的組合，套餐內容非常澎派呢

開胃菜－魚介茶碗蒸

開胃菜是大人小孩都愛的茶碗蒸，口感滑嫩，蛋香四益，上頭還有鮭魚卵及蟹肉點綴，裡頭還藏著鮮甜干貝呢

前菜－極鮮日本生蠔 加購價 66元

選用日本生蠔，擠上新鮮金桔增添香氣，口感冰涼，肉質肥美鮮甜，伴隨著金桔的微酸，尾韻還帶有迷人的奶香，新鮮又好吃

前菜－鹽燒島嶼海魚

這道鹽燒島嶼海魚是選用澎湖新鮮的黑點魚，外皮烤至恰恰酥脆口感，裡頭肉質細緻滑嫩，鮮味十足，旁邊有附上昆布海鹽可以搭配享用，不過糖糖個人覺得單吃就很讚

前菜－瑪格莉特羅馬披薩

不吃海鮮的朋友，初美涮涮鍋的前菜還有瑪格莉特羅馬披薩可以選，也是三款前菜中最有飽足感的，披薩麵皮吃起來帶有嚼勁，上頭鋪上滿滿起司及番茄下去焗烤，搭配芝麻葉，香氣超迷人，連小朋友也吃的津津有味

菜盤－鮮採時蔬

初美涮涮鍋的菜盤也很澎派，裡頭包含高麗菜、奶油白菜、金滑菇、香菇、木棉豆腐、黑木耳、水果玉米、栗子地瓜、東昇南瓜、絲瓜、鴻禧菇、牛番茄及雪白菇，食材相當豐富呢

湯頭－燒津柴魚

初美涮涮鍋的湯底是與日本柴魚之鄉產地靜岡縣燒津市的高湯職人一起共同開發而成，有燒津柴魚跟日高昆布兩種，都是比較偏清淡口味，不像一般火鍋湯底這麼厚重，燒津柴魚以蔬菜高湯為基底，加入與日本靜岡燒津匠人合作的柴魚，湯頭帶有迷人的柴魚香氣，喝起來相當甘甜

湯頭－日高昆布

另外這款日高昆布湯頭比較淡雅，非常適合煮蔬菜或是海鮮，品嘗食材原有的自然香甜

主食－初海極上盛合 1480元 + 西班牙伊比利梅花豬 490元

想要一次吃到海陸饗宴，可以選初美涮涮鍋的極奢海饗盛合，套餐內容除了初海極上盛合海鮮拼盤，還可加價120g的主廚精選肉品變成海陸雙主餐

初美涮涮鍋的初海極上盛合也相當豐富，裡頭海鮮包含日本干貝、東北角透抽、島嶼海魚、東石寸蛤及台灣白蝦，海鮮都非常新鮮

其中最特別的就是裡頭的鮮蝦，師傅不僅幫大家開背去腸，還貼心剝好蝦殼了

西班牙伊比利梅花豬有著像牛肉的鮮紅色澤，油花分布勻稱，下鍋時不必煮到全熟，肉質紮實鮮甜，因為是吃橡果長大，肉質吃起來帶有獨特的香氣

時令海鮮 - 加拿大波士頓龍蝦 秤重報價

初美涮涮鍋除了澎派的初海極上盛合海鮮拼盤，還有提供活體海鮮，有帝王蟹、加拿大波士頓龍蝦、西澳水姑娘龍蝦等，不過都是要事先提前預訂，糖糖這次點的是加拿大波士頓龍蝦，價格落在700-1100元之間，店家會先送上活體海鮮給大家瞧瞧並秤重報價

接著再將龍蝦處理上桌，初美涮涮鍋很厲害，不只將龍蝦螯剪開，取出龍蝦腦及龍蝦膏，還特別將龍蝦肉取出切塊，方便大家下鍋熬煮真是太貼心啦

主食－美國極上牛小排 ＆ 西班牙伊比利扇子肉（雙主餐A+B 220g）1380元

想要一次吃到兩種不同肉品，初美涮涮鍋也有推出雙肉品的套餐組合，可任意選擇A+B肉品做搭配，總含量是220g，糖糖這次選的是1380元的美國極上牛小排，搭配西班牙伊比利扇子肉

嚴選美國極上牛小排，採厚切呈現，有著美美的大理石紋油花，肉色呈現鮮紅色澤，口感鮮嫩多汁，富有濃郁的牛肉香氣

伊比利豬扇子肉取自伊比利豬腹部最精華的部位，帶有美美的大理石紋油花，香氣濃厚，肉質鮮嫩帶爽脆口感

主食－澳洲巧克力和牛羽下 ＆ 自然放牧黑羽土雞（雙主餐A+B 220g）1680元

另一個雙肉品套餐糖糖選了1680元的澳洲巧克力和牛羽下搭配自然放牧黑羽土雞

澳洲巧克力和牛的特色就是每天餵食兩公斤的巧克力，讓軟嫩的肉質吃起來帶有獨特的巧克力香，羽下為翼板取自牛的肩胛部位，油脂含量較均勻，肉質鮮嫩多汁，香氣非常濃厚

初美涮涮鍋的雞肉是採用自然放牧黑羽土雞，部位是帶皮雞腿肉，肉質鮮嫩帶有Q度，煮久也不會柴柴的，吃起來相當鮮甜呢

主食－日本A5和牛羽下 1880元

瞧瞧這日本A5和牛羽下的油花也太美了！羽下肉位於和牛前半身，在肩胛靠近肋骨處，是翼板肉的一部分，油脂分布細緻，帶有細筋略，軟嫩口感中多了點彈性，富有濃郁的牛肉香氣

副餐－溫泉和牛滷肉飯 加購價 79元

初美涮涮鍋的副餐除了米飯、冬粉及烏龍麵，還可加價79元升級成溫泉和牛滷肉飯，使用和牛下去製成的香噴噴和牛肉燥，搭配半熟溫泉蛋，將溫泉蛋劃破讓黃澄澄的蛋液融入底下米飯中，搭配著和牛肉燥享用，鹹香十足，層次更加豐富

極上花枝蝦漿 套餐加價 149元

跟糖糖一樣喜歡吃漿類的朋友一定要點初美涮涮鍋的漿類，瞧瞧他們家的花枝蝦漿用料有多實在，以花枝漿為基底，裡頭加入整隻白蝦，而且鮮蝦的份量還不少呢，口感超彈牙

極上墨魚花枝漿 套餐加價 149元

另外極上墨魚花枝漿是以歐罵罵的墨魚漿為基底，裡頭加入滿滿彈牙花枝，鮮味十足，用料超實在

有點海鮮鍋的朋友，店家還會附上白飯來煮雜炊，糖糖將剛剛活體龍蝦的蝦膏及蝦腦留下煮雜炊，店家還會加入雞蛋、青蔥及海苔絲，米粒吸附著湯頭的精華，每一口都帶有濃濃的海味，雖然很飽還是很想再吃個幾碗

飲料 - 完熟蘋果大地紅茶 +79元／完熟蘋果朝日青茶 +79元

初美涮涮鍋不只開胃菜、湯頭、主餐厲害，就連飲料也很狂，蘋果系列均採用整顆紅蘋果及青蘋果下去新鮮現榨，單純現榨蘋果汁不添加水，搭配紅茶或青茶，喝得到蘋果的清甜，爽口又解膩，口味不輸外面專業手搖飲呢

甜品－黃澄澄檸檬塔 +19元

初美涮涮鍋的甜點是與台中人氣甜點店1%bakery聯名，有檸檬塔跟焦糖布丁兩種，有著美美擠花造型的黃澄澄檸檬塔，內餡是香草卡士達醬搭配檸檬凝乳，裡頭還增添了些許蜂蜜，塔皮香脆，酸溜溜的內餡還多了蜂蜜的香甜，好吃不甜膩，這款檸檬塔糖糖超喜歡

甜品－琥珀焦糖布丁

這款琥珀焦糖布丁也好好吃，使用馬達加斯加香草莢，標榜無添加吉利丁，口感綿密帶濃厚奶香味，交織著焦糖的香甜及香草的迷人香氣，微甜不膩，連長輩也很喜歡

打卡禮東石寸蛤 11 顆

現在來初美涮涮鍋用餐，只要打卡就贈送東石寸蛤，裡頭的肉質都相當肥美鮮甜

台中頂級火鍋推薦！位在台中西區的初美涮涮鍋是台中近期新開幕的質感涮涮鍋，主打和牛及活體海鮮，採用高檔食材，搭配日本職人熬製柴魚高湯，從前菜到甜點都好吃，餐點精緻美味，裝潢也非常有質感，台中約會餐廳首選