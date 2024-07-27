阿夫利AFURI拉麵,幾乎所有的部落客,Youtuber和網紅,都會推薦這間拉麵店.

原本的行程是沒有要排阿夫利,因為很怕浪費許多時間在排隊.

就抱著一個有緣就吃,沒有吃到也沒關係.

沒想到來到麻布十番商店街時,還真的讓我看到了阿夫利,而且還沒有人在排隊.

既然緣分都來了,就不要錯過了.

「AFURI」這個名字來自位於神奈川縣丹澤山脈東端的大山（俗稱阿夫利山）。 「AFURI」這個名字的由來是因為湯是用從阿夫里山腳下獲得的純淨水來熬製的。

阿夫利山自古以來就被稱為富士山之父。原本，它也被稱為“雨風山”，是一座人們寄託豐收願望的神山。其雄偉、威嚴的外觀令人著迷，據說在江戶時代，每年都有數十萬人參拜。我們 AFURI 也希望成為現代東京江戶城市的人們幸福的存在。

AFURI 的拉麵是在位於神奈川縣愛子郡清川村的中央廚房製作的。使用國產整雞、海鮮、風味蔬菜等嚴選食材慢慢熬煮而成的湯。味道非常細膩，只需稍微煮一下，味道和香氣就會發生變化，是透過仔細計算氣候、濕度、熱量和時間而創造出來的。控制拉麵風味的特殊鹽和醬油。所有菜餚，包括叉燒，均在中央廚房製作，追求當天最好的風味。我們每天在阿夫里山腳下準備食物，在每家商店精心準備，並為顧客提供服務。

以上資料摘錄自AFURI官網

AFURI

https://afuri.com/

我個人是覺得,麻布十番商店街這裡的觀光客真的不多.

雖然已經是用餐時間,但是沒有擁擠的排隊人潮,可以快速點餐入座.

阿夫利的自動點餐機結合電子支付,各位人客在點餐時,可以先參考一下店家有收那些電子支付.

唯一要注意的,就是阿夫利不收現金.

我個人是沒有那麼多種電子支付方式,就拿出信用卡刷下去就對了.

自動點餐機只有英文和日文,英日文都不好的人客,就只能看圖點餐.

日文版還有一些漢字可以看,所以還不至於太困難.

點餐大致上就是先選拉麵或是沾麵,再來是雞油的淡或濃,然後是麵條的種類,最後再選擇叉燒還是雞肉.

(因為時間有點久了,順序有點不太記得.)

如果擔心吃不夠的人客,建議可以再加點一碗飯.

最後再點一杯冰涼的啤酒,那就更完美了.

(開車不喝酒,喝酒不開車)

如果是行前已經做好功課的人客,基本上這都不會是困擾你的問題.

不是每一間店都會有工作人員協助,沒有提早做好功課的人客,就一定要在現場趕快惡補一下.

桌上的調味料,由左到右應該是:白醋,七味粉,胡椒.

柚子鹽拉麵

柚子醬油拉麵

炙燒叉燒飯

在台灣吃日本拉麵,大部份都會去連鎖的店家,湯底多半都會選擇豚骨或是醬油.

像阿夫利這樣的雞湯底,我還真的是第一次吃.

整碗拉麵的擺盤雖然沒有Menu上的那樣美,但是該給的一樣都不少.

清澈的雞湯,醬油會稍微深色點.

不太喜歡太濃郁的湯頭,因此阿夫利的湯頭很合我的味.

清爽的雞湯,再加上一點點的柚香,真的明白為何這麼多人客會慕名而來.

另外這碗炙燒叉燒飯,我大力推薦.

日本人真的很會煮飯,這個飯就是特別的好吃.

叉燒肉香又不柴,而且味道很夠.

搭配白蘿蔔泥和柚子,很新奇且沒有油膩感.

基本上,我對阿夫利沒有太多的挑剔.

唯一不習慣的,就是店家在處理炙燒叉燒時,油煙味有點重.

日本的拉麵店很多,不同的派系也很多.

阿夫利,真的不要錯過.