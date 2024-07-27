「唐宮蒙古烤肉涮羊肉餐廳」曾是南京商圈超人氣的吃到飽餐廳，台北蒙古烤肉的始祖，
自從2021年的一場大火後，就一直處於停業狀態，
經營45年的「唐宮蒙古烤肉餐廳」，是許多六、七年級生的回憶，
不讓西門町上個月才開幕的新大戈壁蒙古烤肉專美於前，
唐宮蒙古烤肉吃到飽原址於已於昨7月25日重新開張囉！
剛好還碰到凱米颱風來襲，但就算放颱風假，依舊抵擋不住滿滿的人潮呀～
目前試營運期間，平日午餐每人558元+10%，晚餐及假日全天698元+10%。
唐宮蒙古烤肉餐廳｜交通位置
唐宮蒙古烤肉餐廳位在行天宮附近，從行天宮捷運站3號出口走過來轉個彎就看到了，約2分鐘的腳程～
吃飽還可以去行天宮拜拜！
唐宮蒙古烤肉
地址：台北市中山區松江路283號2樓
電話： 02 2502 6762
營業時間：11:30–14:00, 17:30–21:30
唐宮蒙古烤肉餐廳｜用餐環境
大家消息非常靈通，平日午餐時段坐無虛席吔！！
而且清一色都是長輩，吸引老客人回籠，加我們好像只有2桌是年輕人 :lol:
當天前往現場還有點混亂，有些硬體都還在就定位，像飲料機就還不能使用，
不過這些客人都不在乎，老店新開就很滿足了，因為他們等這一天等很久了！
從他們臉上開心的表情，便知一二～
內用空間，和取餐動線都和之前差沒多少，只是比較新而已～
唐宮蒙古烤肉餐廳｜吃到飽價格
目前試營運期間至8月底，
平日星期一～星期五，午餐每人558元+10%，晚餐及假日全天698元+10%。
110公分以下免費，110-140公分半價，
可一人用餐不加價～
待9月正式開幕後，餐價可能會再調整。
目前只有電話及現場訂位，但電話打不打得通要碰運氣，
我是提早到現場訂位的，很幸運有排到～
唐宮蒙古烤肉餐廳｜自助吧區
入座後第一件事情就是搶攻蒙古烤肉啦！
一回頭取肉區已經大排長龍～
提供6種肉品，包含雞、鹿肉、櫻桃鴨、豬、羊、牛等，
比較少見的鹿肉、櫻桃鴨，秒被搶光光～
這個光照射在肉品上，統統紅成一片，拍起來實在很不可口，哈哈！
但實際不會啦～
青菜區，
有空心菜、豆芽菜、青蔥、青椒、洋蔥、香菜、番茄、高麗菜、九層塔等
一次可裝2碗，吃完再來排隊，人潮就消化一些了！
佐調區
有醬油、蝦油、薑汁、料理酒、鳳梨、檬檸水、辣椒、蒜頭、麻油、辣油
建議如果要加蝦油，要適可而止，不然會鹹爆！
醬油也加半匙就好，
服務人員說可以加點薑汁和檸檸水，肉炒起來就比較濕潤，不會柴口唷！
夾好後依序排放在蒙古烤肉區的前台，熱炒的師傅就會自己拿去炒，
要記得是哪位師傅才不會拿錯，不像新大戈壁蒙古烤肉有號碼牌，所以只能現場等，不能離開唷！
大家都疊超級高、超級滿，這也是吃蒙古烤肉最有趣的地方～
師傅拿著長筷子於大鐵盤上不斷拌炒，一陣陣的香氣竄出，太誘人啦！
聽說重新開幕的唐宮，將由第二代接手，
沒想到今天還可以見到傳說中唐宮的創始人，
看著他俐落的身手，真的是寶刀未老呀！
站到高溫的鐵鑄大爐旁，幫忙揮筷消化一碗碗的肉肉山。
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