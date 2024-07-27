「唐宮蒙古烤肉涮羊肉餐廳」曾是南京商圈超人氣的吃到飽餐廳，台北蒙古烤肉的始祖，

自從2021年的一場大火後，就一直處於停業狀態，

經營45年的「唐宮蒙古烤肉餐廳」，是許多六、七年級生的回憶，

不讓西門町上個月才開幕的新大戈壁蒙古烤肉專美於前，

唐宮蒙古烤肉吃到飽原址於已於昨7月25日重新開張囉！

剛好還碰到凱米颱風來襲，但就算放颱風假，依舊抵擋不住滿滿的人潮呀～

目前試營運期間，平日午餐每人558元+10%，晚餐及假日全天698元+10%。

唐宮蒙古烤肉餐廳｜交通位置

唐宮蒙古烤肉餐廳位在行天宮附近，從行天宮捷運站3號出口走過來轉個彎就看到了，約2分鐘的腳程～

吃飽還可以去行天宮拜拜！

唐宮蒙古烤肉

地址：台北市中山區松江路283號2樓

電話： 02 2502 6762

營業時間：11:30–14:00, 17:30–21:30

唐宮蒙古烤肉餐廳｜用餐環境

大家消息非常靈通，平日午餐時段坐無虛席吔！！

而且清一色都是長輩，吸引老客人回籠，加我們好像只有2桌是年輕人 :lol:

當天前往現場還有點混亂，有些硬體都還在就定位，像飲料機就還不能使用，

不過這些客人都不在乎，老店新開就很滿足了，因為他們等這一天等很久了！

從他們臉上開心的表情，便知一二～

內用空間，和取餐動線都和之前差沒多少，只是比較新而已～

唐宮蒙古烤肉餐廳｜吃到飽價格

目前試營運期間至8月底，

平日星期一～星期五，午餐每人558元+10%，晚餐及假日全天698元+10%。

110公分以下免費，110-140公分半價，

可一人用餐不加價～

待9月正式開幕後，餐價可能會再調整。

目前只有電話及現場訂位，但電話打不打得通要碰運氣，

我是提早到現場訂位的，很幸運有排到～

唐宮蒙古烤肉餐廳｜自助吧區

入座後第一件事情就是搶攻蒙古烤肉啦！

一回頭取肉區已經大排長龍～

提供6種肉品，包含雞、鹿肉、櫻桃鴨、豬、羊、牛等，

比較少見的鹿肉、櫻桃鴨，秒被搶光光～

這個光照射在肉品上，統統紅成一片，拍起來實在很不可口，哈哈！

但實際不會啦～

青菜區，

有空心菜、豆芽菜、青蔥、青椒、洋蔥、香菜、番茄、高麗菜、九層塔等

一次可裝2碗，吃完再來排隊，人潮就消化一些了！

佐調區

有醬油、蝦油、薑汁、料理酒、鳳梨、檬檸水、辣椒、蒜頭、麻油、辣油

建議如果要加蝦油，要適可而止，不然會鹹爆！

醬油也加半匙就好，

服務人員說可以加點薑汁和檸檸水，肉炒起來就比較濕潤，不會柴口唷！

夾好後依序排放在蒙古烤肉區的前台，熱炒的師傅就會自己拿去炒，

要記得是哪位師傅才不會拿錯，不像新大戈壁蒙古烤肉有號碼牌，所以只能現場等，不能離開唷！

大家都疊超級高、超級滿，這也是吃蒙古烤肉最有趣的地方～

師傅拿著長筷子於大鐵盤上不斷拌炒，一陣陣的香氣竄出，太誘人啦！

聽說重新開幕的唐宮，將由第二代接手，

沒想到今天還可以見到傳說中唐宮的創始人，

看著他俐落的身手，真的是寶刀未老呀！

站到高溫的鐵鑄大爐旁，幫忙揮筷消化一碗碗的肉肉山。

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