{台中美食}台中西區早午餐推薦：來點什麼-民權店 / 超特別台韓混搭風餐廳，超推薦：搖搖便當、韓式拳頭飯糰、秘制薯餅別墅，不管怎麼點都好吃

最近發現一家在台中超好吃的連鎖餐廳：「來點什麼」，主打台韓兩味混搭風，

餐點超級豐富多元，從粉漿蛋餅、漢堡、炸物小點、吐司、漢堡，還有近期推出的韓式料理，像是真的是應有盡有，

個人超推薦他們家的「搖搖便當」吃飯前先搖一搖才能吃，搖越大力越美味，小孩超愛的「韓式拳頭飯」，一邊做飯糰一邊吃，好吃美味又健康，

還有手作鮪魚粉漿蛋餅、炸甜不辣、闆闆秘制薯餅別墅，真的用鐵板炒的超美味鐵板麵，

不管是當早餐、早午餐、午餐，甚至有些分店還有晚餐跟宵夜都吃得到，還不趕快吃起來！

來點什麼-民權示範店

地址：台中市西區民權路374號

電話：04-22083399

營業時間：7:00~14:30

粉專：來點什麼

IG：ordersome_official

「來點什麼-民權示範店」在民權路與文化街的交叉口，亮黃色的招牌加上來點什麼的巨型招牌相當好辨識，

附近有路邊停車格以及收費停車場，不管是開車還是騎車都很方便。

亮黃與白色設系混搭，以及大片落地窗設計，讓餐廳整體看起來相當明亮乾淨，

在櫃台也有快速餐點區，如果時間比較趕也可以快速吃到美食。

狹長型的座位區舒適明亮，即使當天是平日來用餐，到了用餐時間馬上就滿桌，就可以知道有多好吃啦！

「來點什麼」在七月份菜單全新改版，選擇相當多元豐富，

像是粉漿蛋餅、吐司、滿福堡、厚片、鐵板麵、三角飯糰，以及各類飲品，還有推出蔬食窈窕專區，讓蔬食的朋友有更多的選擇。

除此之外，就是他們推出許多韓式料理，韓式飯捲、搖搖便當、韓式拳頭飯、黑醬麵、炸年糕等等，

食量比較大的朋友，還可以依照不同需求升級不同套餐，絕對是吃飽又吃巧。

除了可以拿傳統菜單點菜外，很建議大家可以直接掃描桌上的點餐QR Code，

因為店家的餐點都是現點現做，為了加速用餐的時間，非常建議大家可以線上點餐，可以節省不少時間啊，

而且使用線上點餐，可以到櫃檯現金結帳，也可以直接使用線上 line pay，超級方便。

餐點都是現點現做，不過出餐的速度也算是頗快的，大約十分鐘左右，餐點就全部都上齊了！

來分享一下這次我們點了餐點吧。

慶尚道辣炒豬搖搖便當（小辣） $109

「來點什麼」新推出的菜色「搖搖便當」真的是超特別，上餐的時候會有特製的餐盒，

會有基本的配菜：陽光半熟蛋、鮮脆黃瓜絲、光州泡菜、開胃海帶芽以及高纖黃豆芽，再依照選擇的口味放上不同得主餐，

光是擺盤看起來就超美味，不過可沒有這麼簡單。

隨著餐點上桌的時候，還會附上一張「食用說明書」教大家怎麼製作搖搖便當，是不是超特別。

海苔肉鬆韓式拳頭飯 $79

另外一款「韓式拳頭飯」也非常有趣，同樣會以餐盒的方式上餐，會有鋪滿滿的海苔、黃瓜絲、黃金蛋絲，還有海苔，

同樣會附上一張「食用說明書」，要先搖一搖之後，再使用手套將搖均勻的飯盒，自己揉捏成拳頭飯來吃。

在準備搖便當的時候，記得一定要將便當盒蓋蓋好壓緊再搖喔！

這時候就要開始奮力的開始搖便當啦，搖到鏡頭都模糊了啦！

經過奮力地搖晃之後，所有食材都差不多均勻的混了在一起，每一口都可以吃到每一種食材，

這次點的「慶尚道辣炒豬」的肉質軟嫩鮮美不乾柴，微辣的口感搭配清爽的黃瓜、豆芽，吃起來層次相當豐富好吃。

韓式拳頭飯再搖搖過後，接著就要拿出店家準備的手套，開始準備做拳頭飯啦，

小孩一邊製作自己的午餐，一邊玩得好開心，非常適合帶小朋友來DIY做餐點。

當然孩子可以自己發揮創意做出屬於自己的專屬拳頭飯，這點就不用太在意啦！

不過製作完成的拳頭飯裡，有黃金蛋絲、小黃瓜、海苔絲還有肉鬆，營養滿分，

而且小孩自己製作的餐點，還會一邊做一邊吃，一下子就吃光光，完全不用爸媽催促吃飯，是不是每天都應該來「來點什麼」報到才行。

鐵板麵（蘑菇口味） ＄50

店家的鐵板麵真的是用鐵板來炒麵，而且堅持使用自家研發製作的蘑菇醬，

整體吃起來鍋氣十足，每一條麵都沾裹上蘑菇醬，還可以吃到蘑菇跟玉米粒，

如果懂吃的人再加上荷包蛋，不管是當早餐還是午餐都很可以。

粉漿蛋餅：手作鮪魚超好吃 ＄45

店家的蛋餅皮是自行研發製作的粉漿蛋餅，吃起來比較有厚度，尤其間的恰恰超好吃，

中間的手作鮪魚真的是好吃到不行，綿密香甜完全沒有魚腥味，真的是超好吃無誤。

醬選二節翅 ＄75（蜂蜜芥末/蜂蜜洋釀/韓式辣醬，三選一）

嚴選的二節翅炸的金黃酥脆，再撒上香料，一端上桌就香氣四溢，

建議先吃一口原味後，再沾醬汁，可以吃到更多不同口感，

二節翅裡皮酥酥脆脆，裡頭的雞肉香甜軟嫩，我們家小孩超喜歡，啃食完之後還不忘吸吮了一下小手指呢。

韓式辣味炸年糕（小辣）＄55

說到韓式料理怎麼能忘了年糕呢！

年糕炸好之後再淋上韓式辣醬，再撒上芝麻提味，年糕吃起來外皮帶點酥脆，年糕裡頭軟嫩香Ｑ，微辣的韓式辣醬吃起來超迷人。

闆闆秘制薯餅別墅 ＄70

在點餐的時候對這一道菜超疑惑，所以鼓起勇氣問了工作人員，

原來在當初店家推出秘制薯餅的時候只有一層，結果被客人調侃是平房，

沒想到店家不僅沒生氣，還依序推出了別墅（兩片薯餅），跟大廈（三片薯餅）的選擇，滿足每一位客人的需求，真是太有趣了！

闆闆秘制薯餅別墅，裡面有兩大片薯餅，外層還有乳酪絲歐姆蛋包裹，再淋上番茄醬＋黃芥末醬，

大口吃起來非常過癮，喜歡吃薯餅的人必點。

炸甜不辣 ＄35

每次去雞排店必點的甜不辣，每想到在早餐店就可以吃到，馬上點起來，

甜不辣就是要跟「來點什麼」一樣炸得金黃酥脆有點「膨膨」、「恰恰」才是極品啊！

厚米漿 $35：純米＋花生進行研磨，喝起來綿密厚實香氣十足。

冷泡奶香金萱 ＄35 ：冷泡的金萱喝起來完全不苦澀，反而入口還會有淡淡的奶香，完勝市面上的手搖飲啊！

第一次來「來點什麼」用餐，不管大人小孩真覺得超喜歡，尤其他們家主打的台韓口味的混搭風，真的是點什麼都好好吃，

如果是親子一起來用餐，超推薦必點「韓式拳頭飯」，可以讓孩子自己DIY製作拳頭飯，有趣好吃又好好玩，

也非常推薦他們家的秘制薯餅別墅、鐵板麵、粉漿蛋餅，尤其他們家自己手作的鮪魚醬真的超級好吃，

「來點什麼-民權店」從早上7:00營業到14:30，不管是吃早餐、早午餐還是午餐都很可以，

甚至有些分店，像是北區永興店、東區樂業店營業到晚上10:00，逢甲旗艦店甚至營業到凌晨1:30，就連晚餐宵夜都吃得到喔！