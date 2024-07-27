之前偶爾會從信義區辦公大樓散步到象山步道附近覓食

很早就注意到小隱茶庵非常吸睛的典雅外觀

跟兩側舊公寓街景非常對比宛如古時文人雅士的宅邸充滿書香氣息

就連窗戶也精心設計成典雅的木窗框

帶著和風與中式混血的古典風格

土橘色的牆面與圓拱門讓人有種在中亞或北非異域建築的氛圍

店內所有的家具皆由台南知名的鳥飛古物店老闆搭配挑選

彩繪玻璃燈具非常有日本大正浪漫的復古風格

櫃台很有大稻埕百年茶行的印象

也帶點中藥行的古樸設計

一旁的塌塌米風格休息區很有日式茶室的感覺

木櫃上有提供開水可以自取

還有不確定可不可以借來遊戲的棋盤道具

透明櫃中收納了許多精緻的茶藝道具

收藏不少人文與茶藝相關選書

整體空間巧妙揉合日式、中式與一點西洋復古的古典元素

既像是喫茶又像是咖啡廳讓傳統茶室跳脫古板印象

信義店有隻可愛的黑白貓咪坐鎮陪伴

本貓長得跟菜單上非常相似很像某種卡通角色超級可愛

軟呼呼如同麻糬一般縮成球狀很親近人

小隱茶庵的套餐做為下午茶很合適

如果想單點的話也有各種茶食拼盤跟甜點可以一次品嘗多種不同食物

鹹食有許多台味與中式麵點簡單美味

店裡也有麻辣口味的餐點適合嗜辣的人們

簡單的涼拌小菜搭配麵食很夠味

以茶庵為定位的小隱茶單豐富

每種茶款的命名都非常詩情畫意

熱茶可回沖的次數皆有明確定義很嚴謹

無咖啡因的花草茶選項也有不少

單杯茶跟一些冷泡乃至異國風情的香料奶茶皆有提供

除了茶之外的奶類或咖啡在小隱茶庵都沒有入菜單

讓客人專心體驗不同茶湯的滋味

櫃台上的小相框內有著每日供應的茶食選項

數量有限若售完就只能遺憾下次請早

貓咪似乎是覺得沙發椅非常舒服

直接就著陽光睡起午覺超級悠哉

讓人無端欣羨起貓生的自由

一個人的午後點了一整桌茶食吃好吃滿

貓咪雖然美食在前依舊不為所動只顧著跟周公玩耍

鮮蝦紅油炒手 100元

抄手外皮有點像腸粉滑嫩宛如絲絹

辣醬麻辣很夠可以吃得道花椒特有的香味與麻感

更多添加我超愛的小魚辣椒調味層次更豐富

蝦子肉Q緊實很有彈性

不過肉餡相對比較普通

山喜套餐 380元

套餐指定搭配招牌的山泉茶一壺跟茶蕨餅

可以自由從茶食選項中選取兩樣

山泉是嚴選台灣彰化龍眼公花的花茶

第一次知道原來龍眼除了釀蜜連花朵都可以泡成茶

喝完一壺後還可以回沖最多2次

無咖啡因對身體更無負擔

茶湯顏色帶著乾淨的澄金光澤很漂亮

喝起來有很明顯的龍眼蜜香氣尾韻回甘深遠

綠豆糕

外觀乍看是普通綠豆糕但一口咬下有隱藏的芝麻餡

低甜度更健康凸顯食物原味

不過相對市面上的綠豆糕來說綠豆味也比較不明顯

花生貢糖

點餐的時候還以為是金門特產那種花生貢糖

結果竟然是熱呼呼上桌格外精緻費工

趁熱吃口感不黏牙可以吃到層層堆疊的酥脆感

甜度適中花生味濃郁非常美味

綜合茶蕨餅 100元

蕨餅帶有淡淡茶香佐以黃豆粉的堅果香味很舒服

但口感完全不像我認識的蕨餅

軟爛沒彈性對我來說不合格

與其稱呼蕨餅不如說它是茶口味的果凍可能還稍微貼近一點

醬油糰子 100元/2串

鹹甜醬油醬汁帶著濃稠感很道地日式滋味

糰子本身吃起來軟糯柔軟但少了點彈性

經典可麗露 90元

外皮有烤到酥脆帶點硬度充分上色

只是我自己覺得還可以再更脆一點

冰涼的內餡有著焦糖甜味與香氣

但有點粉粉的口感像是沒有完全烤熟不是很好吃

一顆近百我覺得太貴

回到現實世界之前再多看幾眼令人眷戀的夢幻之境

小隱茶庵宛如山林秘境一般遠離世俗紛爭留一席清淨給客人

讓人跟貓咪一樣可以全然放空清除心中雜念

單純享受好茶品飲的時光

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/11/27

花費: TWD737(炒手+山喜套餐+糰子+可麗露各1)

小隱茶庵 信義店

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11:00-19:00

公休日: 週一、二

有無服務費: Yes (10%)

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes (90分鐘)

低消限制: Yes (每人380元且包含一杯飲品)

多元支付: 可 (街口支付、LINE PAY)

可否訂位: 可

地址: 〒 110 台北市信義區信義路五段150巷14弄8號1樓

電話: 02-2723-8520



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