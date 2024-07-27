已經有點忘記為什麼會得知有琢手咖啡的存在

搭乘文湖線跨過幾乎整個台北半圈才能抵達內湖區

不論從西湖站或港墘站都有一段距離的琢手咖啡位在金面山腳下

如果是假日來健行踏青順便用餐倒是蠻合適

維護良好的老宅門口有點像在青田街一帶或陽明山上的大戶人家別墅

帶給人來避暑山莊度假的一種放鬆的錯覺

琢手咖啡的建築外觀就是很樸實的透天兩層樓建築

戶外庭園在有棵健壯的老樹的綠蔭枝枒遮蔽下非常涼爽

覺得這空間作為BBQ活動也會很合適

店裡也有販售許多選物調味料或食材

令我眼睛一亮的是竟然有新加坡Aroma Truffle的黑松露洋芋片

雖然價格貴得有點嚇人但真的非常好吃

櫃台空間的木桌看似是用老物儲物櫃改造

帶點中式典雅風格沉穩大方

檯面上有著多台虹吸咖啡器具正努力萃取咖啡

店裡除了一樓之外還可以透過迴旋梯到二樓用餐

紅木色調的樓梯感覺很有大戶人家的華貴氣勢

窗邊一排的座位是欣賞庭園風光的絕佳座位

每個座位旁都有提供鐵籃可以置物

一樓的大廳空間寬敞明亮

留下門口廣闊的空地通行動線無阻

二樓小房間的長桌可以作為多人聚會的包廂使用

沉穩的木製家具與別緻的燈具讓空間帶著歐風鄉村復古的色彩

接近陽台的沙發區非常居家舒適

是個很令人心情放鬆的位置

如果天氣許可的話陽台還有個隱藏版戶外座位可以使用

二樓空間寬敞能容納更多客人

部分座位提供插座可以使用

琢手咖啡針對不同的義式咖啡採用不同配方豆

像是有加入牛奶的拿鐵系列使用的是日落

而黑咖啡或是水果咖啡則是用南方安逸

招牌特色的虹吸式咖啡在台灣愈來愈難遇到

我自己很喜歡觀賞虹吸式咖啡萃取的過程會莫名讓人安定心神

若比較喜歡手沖的口感的話琢手也有提供

相較於普通咖啡廳琢手提供的餐點選項非常豐盛

許多開胃菜跟沙拉乃至貝果三明治

不論早午餐或是午餐時段來用餐也沒有問題

餐點的食材都很有品質與新鮮度

早午餐的圖片完全勾起食欲賣相極優

不喝咖啡也能選擇茶或是氣泡飲

近年健康飲食的風氣愈來愈盛行

豐盛的碗優格作為一餐也不失為一個選擇

甜點品項也全都是由店家手工自製

不走華麗法式甜點路線比較像歐洲奶奶家常甜點的感覺

元氣煎烤嫩腿排 438元

早午餐一份除了主食之外還會附上湯跟果汁

雖然看起來不多但以原型食物為主不僅健康也很有飽足感

新鮮葡萄柚與柳橙綜合果汁每一口都喝到滿滿的果粒貨真價實

南瓜濃湯很稠感聞得到濃郁奶香入口甘甜

烤蔬菜的種類多樣色彩鮮艷

生菜沙拉清脆佐以偏甜微酸的百香果優格醬很開胃

雞腿肉外皮酥脆肉質柔嫩多汁富有彈性

特別選用康迪薩特級初榨橄欖油煎烤油香而不膩

經過私房醬汁與義大利香料醃漬香氣很像來到中義的田野風光

口感吃起來感覺是一隻有在運動的雞

澱粉類可以選擇德式酸麵包或是花蓮胚芽米飯

道地的酸種吃起來非常有嚼勁需要花點時間咀嚼

很有趣的是還有一顆我很愛的炸愈球

吃起來芋泥軟綿搭配鹹蛋黃帶著鹹甜滋味很好吃

有種在健康食材中來點油炸物的背德感

草莓抹茶戚風 218元

只要有期間限定的草莓甜點基本上我絕對不錯過

頂部撒上開心果碎粒增添口感層次

蛋糕本身吃起來蓬鬆濕潤很Q彈

鮮奶油打發很蓬鬆立體清爽不會太甜

唯一小小可惜的地方只在於抹茶戚風的茶味對我來說有點偏淡

虹吸式咖啡 印尼 Sumatra Mandheling ICE 200元

難得虹吸式咖啡有提供冰飲選擇

以虹吸式沖煮咖啡喝起來口感更飽滿厚實

印尼著名的蘇門答臘曼特寧咖啡味道帶有中性的藥草香

喝起來帶點微酸尾韻甘甜

點咖啡還附贈傳統的台灣糕點綠豆糕

中西合併的組合蠻有新鮮感

綠豆糕吃起來很綿密單吃有點太甜

正適合搭配黑咖啡享用

飽餐一頓好好餵養我的身心健康

離去前望著門外有點像要回到現實令人依依不捨

有點遺憾地理位置上離我太遠不能常來報到

不過最近終於琢手咖啡進駐信義區百貨

讓人平日也能吃到健康又美味的餐點非常開心

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/03/30

花費: TWD942(早午餐+蛋糕+咖啡各1)

Caffè Le MANI 琢手咖啡

FB粉絲團/IG

09:00-18:00

公休日: 不定休

有無服務費: Yes (10%)

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes (2小時)

低消限制: 每人一杯飲品或一份餐點

多元支付: 可 (信用卡)

可否訂位: 可

地址: 〒114 台北市內湖區環山路二段48-1號

電話: 02-2792-8819



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