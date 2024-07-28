嵩sung｜暖雅珊瑚橘，2F神秘穴居風情｜台中義大利麵餐酒館推薦｜勤美誠品景點餐

嵩sung｜暖雅珊瑚橘，神秘穴居風情

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位在西區，鄰近勤美誠品與廣三SOGO的嵩sung，是義大利麵與燉飯專門，以暖雅的珊瑚橘貫穿全場視覺焦點，連結宛若藝廊般唯美的穴居風情，也是近年台中新興的聚餐地標！約會或慶生，很適合選這裡～

嵩sung｜環境介紹

位在台中美村路上的嵩sung，步行數分即可抵達廣三SOGO和勤美誠品，地點十分便捷，藏於樓層二樓，擁有兩間店面的大坪數空間，側邊轉角為入口階梯，令氛圍多了味神秘感。與JAI宅、HUN混同屬尊鴻餐飲集團旗下餐廳。

整體走一個洞窟之美，圓弧與流線形的場域遊走於空間，令氛圍多了點自然與安寧，

穿越珊瑚橘色後，迎接的是自然裸色，神秘的色彩拼接，有點尋寶探險的驚喜感

主打歐陸創意料理，除了基本義大利麵與燉飯，不定期會研發新穎菜品，像本期的新推熱映，就很值得關注，還有閃耀金黃色的夏日飲品也是焦點期待～還有不在菜單上的隱藏心意，預約時告知壽星，也有小驚喜！台中西區美食、好吃台中義大利麵底加、勤美誠品餐廳推薦

嵩sung｜菜單MENU









▎MENU：請點我

(取自 嵩sung 官方)

嵩sung｜餐點介紹＋10％服務費

▎海面上的熠熠餘輝（芒果季限定楊枝甘露）｜＄220

金黃一夏，肯定少不了芒果的存在，新鮮芒果塊mix葡萄柚再淋入椰奶，還有噴汁的柚子果肉添趣味，炎夏就愛這味黃澄澄的酸甜冰爽～

= 未滿十八歲禁止飲酒｜飲酒不開車 =

▎朝九晚九的揉皺月光｜＄300

= 未滿十八歲禁止飲酒｜飲酒不開車 =

現代人的工作模式，很需要促咪的酒名舒壓鬆鬆腦，這杯微醺外杯還有抹茶粉增添視覺藝術，由新鮮果汁打底，並以伯爵茶浸泡伏特加，整體酒感較顯著((不過要注意抹茶粉別沾附到身上

= 未滿十八歲禁止飲酒｜飲酒不開車 =

▎勃艮地私藏紅酒燉牛頰佐義式酸種麵包｜＄350

▸ 主廚濃湯-法式玉米湯佐馬鈴薯慕斯｜＄158

▸ 歐式鄉村麵包｜＄158

這道是本季的熱映新推，將牛頰肉添入紅酒和香料，燉至肉質軟嫩且自然散開，

將水波蛋劃破，金黃蛋液配上三種起司的香氣口感，最後以酥軟綿的酸種麵包沾附享用，每口皆是迷人的牛味與食材甜度；或是搭佐加點的歐式鄉村麵包也很合拍，天然麥香與Q彈，整體多了味過癮嚼勁

建議點套餐，或是加點一碗主廚濃湯，香甜的法式玉米濃湯，拌入馬鈴薯慕斯後，多了味層次與綿密感，很好的打開食慾。

▎皮埃蒙特Fumet柚子蟹肉義大利麵｜＄470

▸ 主廚濃湯-法式玉米湯佐馬鈴薯慕斯｜＄158

最愛清炒系義大利麵，只要食材新鮮，簡單煸炒就能呈現其美味，清爽柚香是靈魂，非常加分提味，煙韌彈牙的麵體扒上酸甜柚香醬汁，再配著鮮嫩飽滿的蟹肉棒與蟹肉絲，有股沈浸海裡降溫消暑的感覺，個人很喜歡

▎塞納法式蝦醬𡷫烤鮮蝦燉飯｜＄400

集鮮味於一身的紅潤蝦醬，佐以米芯略硬的越光米，令燉飯有著完美口感，配上數隻尺寸誠意大方的去殼大蝦，這盤來自大海的蝦蝦王朝，輕鬆就能征服長輩孩童心

嵩sung｜店家資訊

嵩 台中美村

評分： / 4.7

地址：403台灣台中市西區美村路一段36號2樓( 地圖 )

電話：04 2326 2555

營業時間

星期一: 11:30 – 22:30,



星期二: 11:30 – 22:30,



星期三: 11:30 – 22:30,



星期四: 11:30 – 22:30,



星期五: 11:30 – 23:00,



星期六: 11:00 – 23:00,



星期日: 11:00 – 23:00

星期一: 11:30 – 22:30, 星期二: 11:30 – 22:30, 星期三: 11:30 – 22:30, 星期四: 11:30 – 22:30, 星期五: 11:30 – 23:00, 星期六: 11:00 – 23:00, 星期日: 11:00 – 23:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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┺ 建議提前預約訂位：請點我

🅿️ 鄰近收費停車場：中美街停車場、明義街停車場

嵩sung｜店家地圖