萬里海鮮餐廳推薦吃哪家?來推薦這家鄰近野柳地質公園的《鮮滿樓海鮮料理》，網路高評價的萬里海鮮餐廳，《鮮滿樓海鮮料理》菜單價格標示明確不用擔心被當盤子敲，店家有自己的漁船海鮮直送，除了有很夯的萬里蟹、現流魚等海鮮之外，就連帝王蟹這裡也能吃到，來到萬里海鮮餐館一條街可以直衝這家，價錢不貴高CP值服務親切值得推薦。

原文出處：鮮滿樓海鮮料理》帝王蟹套餐活海鮮金山萬里海鮮餐廳推薦

鮮滿樓海鮮料理在哪裡

鮮滿樓海鮮料理交通怎麼去?萬里海鮮餐廳《鮮滿樓海鮮料理》鄰近野柳地質公園，開車來可以停在野柳地質公園、野柳海洋世界停車場，走路過來非常近，店家也有提供每桌3台車子都有50元停車費折抵。

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鮮滿樓海鮮料理店家資訊

鮮滿樓海鮮料理

地址：207新北市萬里區港東路153號

電話：02 2492 6180

營業時間：平日10:45–19:30假日10:45–20:30

食記：鮮滿樓海鮮料理》帝王蟹套餐活海鮮金山萬里海鮮餐廳推薦

假日來到萬里野柳一日遊，北海岸免不了吃海鮮，來到萬里海鮮餐館一條街，之前看過不少把遊客當盤子敲的新聞，所以來之前最好先做功課，千萬不要太隨興隨便找一家，《鮮滿樓海鮮料理》門口水缸有許多海鮮，通通都是明碼標價公開透明。

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鮮滿樓海鮮料理自家漁船現流海鮮

《鮮滿樓海鮮料理》強在有自家漁船補撈，所以相較於其他海鮮餐廳價錢更家親民，可以看到水缸裡面有萬里蟹、龍蝦、鮮魚、松葉蟹等等，就連帝王蟹也有。

沒想到來到萬里海鮮餐廳，也能吃到帝王蟹，而且價錢合理，當下就決定來個帝王蟹套餐，人多這樣平均下來不貴，原本心心念念的日本帝王蟹在這裡吃到了。

鮮滿樓海鮮料理用餐環境

《鮮滿樓海鮮料理》整棟共有2層用餐空間，來到這裡一樓已經客滿人不太好意思拍照，我們選擇在二樓包廂用餐，二樓有圓桌還挺適合多人聚餐。

鮮滿樓海鮮料理菜單

《鮮滿樓海鮮料理》菜單分為單點以及套餐，建議人多可以選擇套餐，然後不夠再來加點其他餐點，算算單點的品項也有夠多，也可以提早預約無菜單特色料理，另外Google打卡招待冰豆漿一壺，每桌沒有限制多少人，反正通通都可以打卡。

一樓黑板上面會有期間限定、人氣海鮮以及新品上市等等，有些是菜單上面沒有，所以可以來看看哪些有興趣。

鮮滿樓海鮮料理飲料

冷藏櫃裡面有多款飲料可以選擇，像是茶飲、果汁、汽水等等，重點看到有大苑子，想都沒想就先拿了大苑子，然後打卡就送豆漿，無糖豆漿好好喝，人多建議多打點卡。

鮮滿樓海鮮料理帝王蟹套餐

今天人比較多直接來個帝王蟹套餐10人合菜13800元，如果提前預約會有早鳥價10800元，預約時段為7/1~9/15為止，這樣平均下來一個人才1080元，滿滿噹噹整桌大菜，還有提供滷肉飯吃到飽。

第一道開胃菜，野菜吻魚櫻花蝦要吃之前記得要均勻攪拌一下，沙拉是用和風醬來調味，裡面有大量的生菜、芋頭簽、玉子燒等等，覺得加了芋頭簽讓我很驚豔，除了增添鹹香味之外，也讓口感更加豐富。

來吃海鮮餐廳當然少不了來道刺身，超大一盆綜合深海魚刺身，裡面有鮭魚、鮪魚、旗魚、紅甘、生食級干貝、鮭魚卵等等，超愛吃生魚片的小編眼睛都亮了，重點每種生魚片都很厚，還有那干貝比硬幣還要大，入口滿嘴鮮甜海味超讚。

自家有漁船就是不一樣，生魚片品質無可挑剔，切的厚度也很有誠意，推薦喜歡吃生魚片的朋友，千萬不要錯過了。

超愛金沙料理的小編，看到金沙甘藷蝦超嗨森，蝦子每一尾個頭都很大，然後會裹上金沙醬，吃起來有著金沙鹹香，鮮蝦彈嫩好吃，然後底下還有薯條也炸到很涮嘴。

小編最近跟生蠔很有緣，比起單純蒸的生蠔，我個人比較喜歡蒜蓉生蠔的吃法，肥嫩的生蠔加上蒜蓉、青蔥辣椒等調味，入口生蠔略帶點牛奶味，加上有調味過超讚，如果不敢吃生蠔的朋友，我建議也可以嘗試看看。

鮮滿樓海鮮料理帝王蟹料理

帝王蟹兩吃分為清蒸以及烤兩種吃法，個人比較喜歡清蒸的吃法，因為最簡單最能吃到食材原味，帝王蟹頂級食材無可挑剔，蟹肉鮮甜細嫩，蟹殼裡面還有蟹膏，可以淋上白飯上面有夠奢華的吃法。

帝王蟹用烤的吃法，蟹腳碳烤過後會有炭烤香氣，剝開裡面有鮮美蟹肉，帝王蟹不虧是海裡面頂級食材，光是食材本身就很棒，不用太複雜的料理方式，簡單料理吃原味就很頂了。

我想這道小朋友應該會很喜歡的油淋龍虎斑，幾乎沒什麼魚刺，龍虎石斑魚放上蔥絲以及醬料，然後淋上熱油上桌，瞬間蔥香噴發魚肉仍保留著細嫩鮮甜，魚皮又帶點Q度充滿膠質個人很愛。

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這道主題就是海陸雙拼腿庫滷鮑魚，通常都是分開來上桌，這道則是王牌加上王牌，新鮮鮑魚肉厚彈牙，腿庫外皮Q彈裡面瘦肉很入味，鹹香不死鹹略帶甜味，整個調味完全就是白飯殺手。

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前面都是大魚大肉通常都來到蔬菜均衡一下，不過這道蔬菜很特別叫菠菜銀芽溫泉蛋，菠菜上面有溫泉蛋，然後撒上魚鬆來提點味，青菜搭配滑嫩溫泉蛋很加分，沒想到連蔬菜料理都很用心。

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最後是熱湯來暖暖胃，這道黃金干貝雞湯可以看到整隻土雞，店家使用多種中藥食材文火熬煮成濃郁湯頭，精華湯頭讓我連喝了2碗，湯頭完全不會太膩口又帶點鮮味，然後土雞肉質不柴，輕輕一剝就能分開雞肉。

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鮮滿樓海鮮料理滷肉飯吃到飽

店家還有提供滷肉飯吃到飽，重點是好吃的滷肉飯無誤，肥瘦比例剛好，這拉出來去開滷肉飯小吃攤都沒問題，這次來到《鮮滿樓海鮮料理》吃帝王蟹套餐整個很滿意，食材無可挑剔餐點很有水準，價錢一個人也才1000元初頭，推薦給來到北海岸想找海鮮餐廳的朋友，可別錯過這裡快筆記下來。

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