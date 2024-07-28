此食記為花見團子造訪「原粹蔬食作」 (造訪日期 : 2024/07)



「原粹蔬食作」野菜咖哩飛龍頭、味噌豆皮拉麵

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原粹蔬食作



地址 : 新北市新店區北新路三段206巷1弄7號

電話 : 0915-875970

時間 : 週三-週四，11:30–13:30，17:00–19:30；週五-週日，11:30–19:30





本次團子和友人相約新店知名的蔬食餐廳「原粹蔬食作」聚餐，從捷運大坪林站4號出口走約3分鐘即可抵達，交通很便利。店家位於巷弄內，入口處的日式掛簾，寫著「粹取食物自然原味」，就是強調簡單自然環保，給人簡約且溫馨的氛圍。「原粹蔬食作」的餐點不使用任何「來自動物身上的成分」，屬於「純素」的的蔬食餐廳，料理種類多元，涵蓋日式、西式，從沙拉、湯品、飯類、麵點、甜點、飲品等應有盡有，菜單會不定期更新，是新店當地與網路有口皆碑的素食綠色餐廳。

走進店內寬敞明亮、動線分明，木質桌椅樸實溫暖，這提供多張2人、4人座位，多人聚餐也OK。店內有免費wifi，邊上網邊享用料理也沒問題。

店內玻璃櫃櫥窗擺設多款店家特製甜點，詳述食材原料，健康也安心！

除能在店內享用料理，店家也販售多款蔬食食材，自用送禮兩相宜，喜愛蔬食的朋友可別錯過。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

天貝温沙拉

「天貝温沙拉」是很多女性朋友的最愛！天貝是使用黃豆發酵的食品，具有一定咀嚼感。主廚使用天貝和多種蔬菜搭配，淋上完美比例調製而成的油醋醬汁，讓鮮蔬帶來不同口感層次，有的脆嫩、有的軟滑，清爽無負擔，天貝和蔬菜的營養價值很豐富，可以吃的到優質蛋白和滿滿纖維質，每一口都充滿驚喜。

野菜咖哩飛龍頭

「野菜咖哩飛龍頭」是鎮店之寶，很多客人來這都指明「這一味」！店家特製咖哩是屬於日式口味，鹹甜有味，溫潤不辣，咖哩裡還有馬鈴薯、紅蘿蔔、香蕉，配上店家精選的五穀飯，健康100％！飛龍頭是日本傳統食物，是使用非基改豆腐，加上木耳、胡蘿蔔與毛豆製成丸子，口感柔軟層次豐富，吃過就會立刻愛上。除咖哩飯外，還有2款小菜與店家自製的蔬菜湯，還能補充滿滿纖維質，吃飽也吃巧。

味噌豆皮拉麵

「味噌豆皮拉麵」 是店家人氣招牌！拉麵使用日本進口的蒟蒻麵，纖低熱量，保留了彈牙口感；湯底使用非基因改造的特濃豆漿，加上兩種味噌，喝起來濃郁溫醇。配菜有質地滑順柔軟的烤豆皮、燉煮到鹹甜有味的杏鮑菇、還有胡蘿蔔、玉米、小豆苗等配菜，拉麵Q彈有飽足感，加上豐盛鮮蔬，美味又健康，友人吃完讚不絕口，還想再吃第二碗。

夏日柑橘狂想曲

「原粹蔬食作」的甜點都是店家手工製作，從原料到製作過程都講求天然原味，是不使用牛奶、蛋，是100％的「素食甜點」。「夏日柑橘狂想曲」使用抹茶蛋糕與巧克力的完美混搭，上面還灑上些許玫瑰花瓣，時尚也高雅。配上使用椰棗與綜合堅果打碎做為派底，蛋糕調味使用有機柑橘果醬等原料，輕嘗一口甜點，蛋糕綿密滑順，苦甜適中，柑橘果醬增添清新酸香，讓「螞蟻友人」也能安心健康大口吃，是一道非常獨特且令人難忘的單品。

抹茶豆奶

「抹茶豆奶」和風味十足！清香抹茶與香醇豆香完美結合，店家特選日本進口的豆奶，保留豆香清新口感與溫醇奶味，豆奶柔滑順口、微甜回甘、健康滿足感、抹茶香氣撲鼻，別有一番風味。

整體而言，團子覺得「原粹蔬食作」是很適合個人打牙祭、多人聚餐的好地方。店家位於捷運站附近，交通很便利。店家用料不手軟，食材講究天然原味，餐廳溫馨療癒，舒適又優雅。菜色種類多元，營養又健康。除午餐、晚餐時段外，周五～周日也有推出下午茶時段。店家也會隨當令時節推出季節菜單，感受不一樣的特色料理，喜歡蔬食料理朋友一定要來這坐坐，感受不一樣的蔬食食尚饗宴。

菜單

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