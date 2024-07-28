STAND cafébar位在辦公大樓與百貨公司櫛比鱗次的信義商圈

隔壁就是寒舍艾美跟艾麗酒店離市政府捷運站也不遠

難得在可怕物價的信義區中心有價格不貴的外帶咖啡吧

店裡的挑高空間有大片落地窗採光明亮

不過門口常有許多癮君子呼吸

如果很在意的話要稍微避開上班跟中午用餐的尖峰時段

展示架上有許多瓶裝飲品跟咖啡豆販售

咖啡豆是由松山區小有名氣的GaBee負責烘焙

石紋櫃台跟黑到反光的石桌面很有質感

整體很有都會風的洗鍊簡約感

跟信義區的繁華時尚感很匹配

店裡基本上沒有提供座位僅有一排靠窗桌面可以立飲

不過大樓內隔著玻璃有幾張桌椅座位開放使用

現在店裡更多了一台冷藏櫃販售許多加熱微波食物真的很懂忙碌上班族的需求

菜單提供多種咖啡跟茶飲選擇

基本都有12oz跟16oz兩種容量

奶類可以加價換購英國品牌Minor Figures小人物燕麥奶

如果有需要的話也可以直接整瓶買回家

除了咖啡之外STAND cafébar也提供不少麵包與糕點輕食

價格也都是銅板價位平易近人

早餐提供多種加價購組合

大約百元出頭可以有咖啡跟麵包一組當早餐吃

以信義商圈的可怕物價來說真的還不賴

西西里氣泡咖啡 150元

西西里氣泡咖啡微酸帶甜

氣泡感蠻溫和對我來說如果可以再更強烈一點會更好

如果怕酸又想喝水果類咖啡的話可以選擇蔓越莓甜感會更重

火腿起司貝果 +59元

店員很友善提供回烤服務可以吃熱騰騰的早餐

貝果本身很有嚼勁口感不乾

內餡的起司跟火腿對我來說偏鹹需要配水

美式咖啡 Ice 16oz 90元

基本款的美式咖啡喝起來酸感蠻明顯

顏色對我來說有點混濁喝起來稍微不夠乾淨

STAND cafébar也有集點跟儲值優惠

如果是在信義區上班很需要攝取咖啡因的話蠻可以參考看看

給打工仔的我除了星巴克、路易莎或超商之外的咖啡選擇

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2024/05/24

花費: TWD209(西西里氣泡+貝果各1)

STAND cafébar

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07:30-16:30

公休日: 週六、日

多元支付: 可 (信用卡、LINE PAY)

可否訂位: 否

地址: 〒110 台北市信義區松仁路36號1F-1

電話: 02-2365-8158



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