台南安平有一間非常特別的貨櫃碼頭主題餐廳，狡兔週末揪小叮噹來朝聖，無論是環境還是餐點，一切都比我想像中的更加美好啊！

出門前，狡兔正準備戴上安全帽，因為除非我們是要去大賣場購物，不然小叮噹一向習慣騎車代步，豈料小叮噹這天難得選擇開車耶！狡兔超感動，不用忍受烈日的烤曬！（泣）

來安平路用餐的好處就是停車方便！餐廳正好位在安平運河對面，路邊的收費停車格很多！隨手一拍，我發現眼前的景致優美！

「津昌貨櫃碼頭主題餐廳」看起來佔地頗廣，每次去安平老街的往返途中，很難不注意到它。

餐廳前方提供幾個免費停車位，早鳥顧客可以多加利用這項福利。

外觀設計採取貨櫃屋元素，上面大大的「SEAFOOD」字樣揭示了店內販售多種海鮮。

大門也很貨櫃風！營業時間是午餐11:00至14:00、晚餐17:00至21:30。

內用規定禁帶外食、飲料，否則將收取清潔費200元，請大家務必遵守。

還有，禁止攜帶寵物進入。

該店與Uber Eats、foodpanda兩大外送平台都有配合喔！

一踏進來，感覺裡頭別有洞天！令人目不暇給！

從櫃台的擺飾看來，推測老闆是統一獅的支持者。

店家推薦的吃貨必點名單：避風塘草蝦、掛爐烤雞、滑蛋蝦仁、椒鹽松阪豬、糖醋鱸魚、生猛龍蝦鍋、金沙軟殼蟹、梅香脆皮雞、金沙中卷。

海鮮、熱炒類的菜式多，望著這些文字，光是幻想就讓我的唾腺突然發達起來！初訪的饕客必定會有選擇障礙！

佈置格外用心！這一隅以貝殼串作為簾幕來劃分空間。

龍蝦、螃蟹、魚兒齊逗陣！意趣橫生！

再往後走，驚見鎮店之寶！老闆居然來真的！

用餐區的碼頭造景已經夠令我嘆為觀止，殊不知還搬來一艘真正的漁船！？

碼頭的木板、圍繩、海面都忠實呈現，此刻彷彿能聽見浪潮聲。

店家歡迎顧客上船拍照、打卡，甚至備妥眾多漁獲道具，任君挑選！哈！

哇！超肥美的蝦蟹！這下子真是大豐收啦！

這艘船深受兒童喜愛，不過在此提醒家長們要陪同照看！

當天鄰桌男童一直跑上去、跳下來，大力踩踏在木板上發出擾人聲響，我放在椅子上的包包還被擊落，家長卻始終坐著沒有積極勸阻，男童反覆穿越圍繩也有危險性，難保不會樂極生悲。

背景牆面可見碼頭遊艇的風光，讓我想起與家人們暢遊南投日月潭的愉快回憶。

如果跟狡兔一樣暫時沒辦法放長假出遠門，那麼來這邊尋求一絲慰藉！（泣）

衝浪板也出現啦！燈光映照之下，如同領受著日光的洗禮。

看到這一幕，應該很多人的心都飛到墾丁、綠島去浮潛了吧？

吃熱炒之類的合菜就是要呼朋引伴才熱鬧呀！店家備有大圓桌可接待團體客、觀光客。

圓桌還是附轉盤的耶！店內亦購置多張木製兒童椅。

禁止顧客進入的機房重地，看起來很像那麼一回事！

無法隨心所欲航向世界各地，但我們能夠大啖過鹹水ㄟ海鮮珍饈！（握拳）

出發前瀏覽了網路評論，有人稱讚他們家的洗手間很乾淨，狡兔當然要實地考察一下。

確實如此！而且廁所寬敞，不只一間呢！

體恤癮君子，店家規劃了戶外吸菸區。

冰箱內的飲料備貨齊全，礦泉水、汽水、果汁、茶飲、酒飲等選項眾多。

酒飲供應金牌、可樂娜、百威、海尼根、金尊百威，在此叮嚀各位未滿十八歲請勿飲酒！酒後不開車！有需要可找代駕，以策安全。

每桌都擁有專屬紙巾盒、牙籤，自助區這邊則準備了濕紙巾、開瓶器、紙杯、餐具等用品。

白飯煮好一大鍋，任由顧客吃到飽！

粒粒皆辛苦，敬請酌量取用，切勿造成浪費。

冷氣盡情開放中！舒爽！出外度假除了要有時間，還要有迎戰酷暑的耐力，咱們今年夏天比較適合待在室內，享受片刻的悠閒時光！

津昌的菜色多元化，提供海鮮料理、鮮魚料理、雞肉料理、牛肉料理、豬肉料理、蛋料理、豆腐料理、鮮蔬料理、湯料理、鍋料理，無加收服務費。

◎ 津昌貨櫃碼頭主題餐廳之菜單：

https://photos.app.goo.gl/pi2nM2GF7wGicTwu5

雙人或小家庭可參考888元的烤雞套餐，包含烤雞以及兩道配菜任選，超划算！

另推出八至十人份的金澎派合菜，集結十道精選美饌。

（備註：詳細活動日期請洽詢店家，並非常態優惠。）

我從冰箱裡挑了一瓶桂花烏龍茶，這個無糖好喝！散發優雅花香味！

掛爐烤雞必點！由於採現點現烤制，至少要提前一個小時預訂！若家裡拜拜有需求，也可以向店家訂購！烤全雞如圖所示，狡兔事先溝通借來拍照，通常會由廚師直接幫忙拆解雞肉之後再送上桌。

<掛爐烤雞>

出餐速度快！那隻烤雞隨後以另一種形式歸來，方便咱們享用！貼心至極！

小叮噹肯定十分感動，這次吃全雞不用勞煩他出手拆雞！只要動筷子就好！

雞皮烤得油亮酥脆，雞肉亦維持在最佳狀態，新鮮軟嫩不柴澀。

掛爐烤雞隨餐附上胡椒鹽、雞油可沾取。

雞油當中額外添加蒜頭和杏鮑菇，可適量澆淋在飯上，油潤鮮香。

全雞份量可觀，我們實在戰力有限，於是狡兔打包回娘家，向兔媽許願要吃這道家常料理，使用高麗菜和甜麵醬一起拌炒雞肉！嘿嘿，又是一盤佳餚！

<樹子水蓮>

我個人超愛吃水蓮，不過自己在家下廚總是會不小心煮過頭，還是大廚厲害！能精準掌控食材的熟成度。

水蓮鮮脆爽口，而樹子鹹甜回甘，兩相結合之下，越發覺得開胃。

<鹽焗草蝦>

一份有十隻！而且草蝦個頭都不小！看得出來店家精挑細選過！

有些熱炒店為了拚翻桌率，可能不會注重擺盤，但這裡會講究賣相！盡力做到色香味俱全！

透過簡單的鹽焗手法，保留蝦子的原汁原味！草蝦口感紮實而彈牙！

<避風塘軟殼蟹>

佳評如潮的避風塘軟殼蟹！狡兔嚐過之後也念念不忘！淚推！

我喜愛蟹味卻懶得剝殼，真心覺得軟殼蟹是一種迷人的生物！帶殼好吞嚥！

對半切的軟殼蟹被炸得酥香脆口，佐以蒜酥等辛香料，鹹鮮夠味，越吃越涮嘴！絕佳的下酒菜！

<香辣乾鍋雙味>

再來這道也是人氣料理！所謂的雙味是指肥腸、松阪豬，表現同樣可圈可點！

看這深沉醬色就能預料它是白飯殺手！配菜有青椒和洋蔥。

松阪豬Q彈入味，而肥腸更是出乎我意料，又酥又脆！香辣適口給它滿分！非點不可！

<原味生猛龍蝦鍋>

這裡的火鍋顯然是走豪邁風！擺入一整隻龍蝦！用料豐富！

沒多久湯開始滾了，面對鍋中爆滿的盛況，還有滿溢的湯汁，一時之間真不知道該從何下手⋯⋯

感謝機伶的女店員主動前來神救援，她讓龍蝦得以充份浸泡在湯汁中。

往下一撈，發現裡頭網羅了豬肉、蝦子、魚肉、蛤蜊、扇貝、蕈菇、高麗菜等配料，湯底富含精華，鮮美極了！

若要作東請客大推這一鍋！廣納好料，誠意十足！

篇末要誇獎一下腦公小叮噹，他認命幫我剝草蝦，還有取出龍蝦肉！>///<

能被挑嘴牡羊噹認可的餐廳，豈止不錯，代表它極為優秀！讚啦！

坐在船邊吃飯實屬相當難得的經驗！有利於幫約會、聚餐增添話題與樂趣！

雖然津昌的價位或許不算便宜，但餐點美味、用料霸氣、環境潔淨、人員親切，咱們能享有一定的用餐品質，誠摯推薦給在地鄉親和外地遊客。

**個人體驗文，僅供參考**

↓津昌貨櫃碼頭平價熱炒海鮮主題餐廳↓

臉書：https://www.facebook.com/fishingboatpier

地址：台南市安平區安平路182號

電話：06-293-0188

營業時間：11:00~14:00 / 17:00~21:30