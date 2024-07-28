民以食為天，父親節齊歡樂，先來預約《燒味鮮私房菜》全家一起大快朵頤！

下個月就是父親節了，因為每年都會幫長輩過生日，長輩的生日也恰巧在父親節前後的日子，所以喵喵也會外帶 《燒味鮮私房菜》 的料理回長輩家同慶。

但 … 喵喵自己是私心比較喜歡在店內吃，因為熱騰騰的、 阿文師速度又超快，菜色的鮮香味美，都在第一時間完美呈現 ，五感全部被食物包圍了，圍繞著美食的幸福感啊！

一方面，長輩不僅也吃得開心，媳婦們也不需要在用膳完畢後，忙碌的擦拭洗碗清潔～至於價格的部分，喵喵必須交由先生的家人們來決定，所以這次我們吃得是六千元的價格，菜色都是非常符合長輩們的口味，份量對我們而言，也是恰恰好的完美。

《燒味鮮私房菜》

位址：彰化縣埤頭鄉斗苑西路429-8號

附近周圍皆好停車，建議先行讓老幼婦孺在店家前下車後，再自行開車停好位置。

基本上，店家是由北返鄉的賢伉儷共同經營，聽著闆娘在介紹時，提到：老闆阿文師除了創意發想菜色外，更親自掌廚，也會特地從工作中抽身出來，關懷一下大家對於菜色是否合宜。

而闆娘除了行銷，也會介紹每道餐點的意義與食材來源；說到食材來源，可都是採用在地小農的時蔬，也是最大的特色！

至於喵喵為什麼會提到「喫食趣」呢？

因為邊吃邊玩、邊吃邊玩啊！

闆娘還特地製作了彰化縣地圖的拼圖，讓孩子們在等待上菜或吃飽之餘，開始動動腦啊玩拼圖，在限定時間內完成，闆娘還會再贈送小點唷~~~ 小朋友一定得挑戰看看！

再來，喵喵想要推薦的首要菜色：當然就是「馥米」囉～

木桶結合了馥米自帶的七葉蘭香氣，散發出白米的特有的清香感，

不知道什麼是 七葉蘭 的香氣嗎？來到「燒味鮮」，立刻為您呈上！

（而且這可是 二林在地出產的冠軍米 耶！哇～）

再來，炙熱的炎炎夏日，冷盤一定少不了，話不多說，先來點涼拌開胃菜：

但是 … 這次我們沒有吃到「藥膳鳳凰黑米鍋」，真是太可惜了！

（ 下次一定要吃到 ）

闆娘提到：「因為夏季炎熱，擔心大家喝湯會不習慣。」

喵喵回答說：「不不不！身為北斗媳婦嫁入多年， 長輩一定會要求餐桌上得必備一道湯品呢！ 」

所以啊～

想要這道健康的「藥膳鳳凰黑米鍋」，記得在預約的時候，一定一定一定要！特地強調三次唷！告知闆娘請上這道菜才行啊！

接著我們望著那油金油金的的滷豬肉，有點擔憂 … 油膩啊！

戰戰兢兢的夾了一小塊肉，我的天啊！

北斗媳婦不跨張！真的是入口即化不死鹹！

甜甜淡淡的滋味，勝過於初戀的感覺啊～

難怪闆娘巧思取名為：「晶瑩剔透玻璃肉」，後來喵喵吃最多是這道菜。其實我個人不愛滷肉，就是擔心過於鹹膩，沒想到竟然是這麼爽口的好滋味！ 台灣豬肉就是讚！ （但是喵喵沒有拍好它的賣相，只能再來吃一次了～）

突然一條大魚端上來啦！

這道菜，喵喵倒是確定把 掃盤秒殺後的殘骸 拍得很好！

一入口，咦？是鱈魚嗎？好大！口感很鮮嫩呢！

但是闆娘說：「牠是大比目魚，因為口感跟鱈魚相似，又稱它為“ 帝王比目魚 ”。」哇～聽起來就是超級威風！但一樣被我們橫掃一空～

接著這道「香芋海鮮米粉湯」，喵喵都是最後才動手，因為喵喵不愛芋頭（但熱愛蜜芋頭）！

等到長輩們把芋頭撈得差不多，我才開始品嚐湯頭與食材。

而這也是喵喵最喜歡的其中一道菜， 因為 味道恰到好處， 清爽的湯頭與海鮮搭配，加上米粉的細滑 ，吃進去後，有種 心曠神怡的舒適飽足感 。

最重要的秘密武器上場了！

傳說中，如同每場遊戲都有 秘密神器 出場！

《燒味鮮私房菜》也不例外，那就是「 龍蝦沙拉夾刈包 」！登愣！

搭配著二林在地出產的又紅又甜的火龍果，加入微酸微甜的鳳梨，

再加入由阿文師主廚特調的龍蝦沙拉，以及由「樂林食物銀行」所帶領的團隊，用心製作出的「 火龍果刈包 」。

熱騰騰的蒸籠一上桌，粉粉嫩嫩敲可愛，真心不騙！再燙！也要先在您面前，手刀搶走一個刈包再說～因為… 這是屬於我個人的「專屬幸福」啊～

還有還有 … 什麼？您說喵喵介紹太多了？

拜託！只有真心品嚐過的在地食物，

才能讓北斗媳婦為愛推薦給大家呀！

這道「蘋果絲瓜燴鮮蛤」是由百大青農－紀平安，細細呵護灌溉養大的絲瓜，阿文師不願讓大火快炒搶奪掉食物的原味風采，使用了最提出原味的方式，帶出了蘋果絲瓜純樸甜味，與雪白菇和鮮蛤的搭配，簡直是營養滿分啊！

私心再推薦一道：紅燒蛤蜊雞（口流狂滴啊～～～）

雖然喵喵依舊在肉類的出圖上，留下敗筆啊！說好的美圖呢？

但！就因為美圖不如美食的真實性，喵喵才要用文字產出啊！

其實喵喵不愛雞胸肉，很擔心過度乾柴 …

食之有味、咬之嚼勁、棄之可惜 … 這樣就太浪費了～

於是喵喵極度謹慎的夾起一塊雞肉， 輕咬一口，簡直是嫩口鮮滑，恰到好處 ， 但等到喵喵要再夾第二塊的時候，已經直接肉眼見底，又被掃盤了！哎～為什麼不能留一些給我呢？

所以啊！這告訴北斗媳婦一件事：父親節要到了，趕快預約！

這樣喵喵又可以再重溫每一道好吃的料理美食囉！

吃飽飽、喝飽飽，咦？喝什麼？當然是剛剛提到的『火、龍、果、汁』呀～蜂蜜的自然調味，增添火龍果的甜蜜感，連小朋友都喜歡到瘋狂補充維他命C呢～

大聲溫馨提醒：

父親節的節日快到囉～

趕緊下手預約《燒味鮮私房菜》喲～

給爸爸一個難忘的驚喜！

（ 實際上是滿足大家的口腹之慾啊 ）

提供《燒味鮮私房菜》的詳細資料：

電話／(04)892-8855

店址／彰化縣埤頭鄉斗苑西路429-8號

官方 LINE／@yes8855

【備註】

食物的味覺呈現，要達到每一位的口感期望，原本就不容易，而能夠取得味覺平衡的區間值，讓喵喵舉家老小都常來光顧，更是難得的期盼相聚。

而在店家三樓的指定包廂，除了有獨特的親子休憩區，也有專屬的空間享受，期盼之後喵喵也可以一舉攻上三樓，擁有這麼舒適的環境，來享用色香味俱全的美食饗宴。