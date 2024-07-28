民以食為天，父親節齊歡樂，先來預約《燒味鮮私房菜》全家一起大快朵頤！
下個月就是父親節了，因為每年都會幫長輩過生日，長輩的生日也恰巧在父親節前後的日子，所以喵喵也會外帶《燒味鮮私房菜》的料理回長輩家同慶。
但 … 喵喵自己是私心比較喜歡在店內吃，因為熱騰騰的、阿文師速度又超快，菜色的鮮香味美，都在第一時間完美呈現，五感全部被食物包圍了，圍繞著美食的幸福感啊！
一方面，長輩不僅也吃得開心，媳婦們也不需要在用膳完畢後，忙碌的擦拭洗碗清潔～至於價格的部分，喵喵必須交由先生的家人們來決定，所以這次我們吃得是六千元的價格，菜色都是非常符合長輩們的口味，份量對我們而言，也是恰恰好的完美。
《燒味鮮私房菜》
位址：彰化縣埤頭鄉斗苑西路429-8號
附近周圍皆好停車，建議先行讓老幼婦孺在店家前下車後，再自行開車停好位置。
基本上，店家是由北返鄉的賢伉儷共同經營，聽著闆娘在介紹時，提到：老闆阿文師除了創意發想菜色外，更親自掌廚，也會特地從工作中抽身出來，關懷一下大家對於菜色是否合宜。
而闆娘除了行銷，也會介紹每道餐點的意義與食材來源；說到食材來源，可都是採用在地小農的時蔬，也是最大的特色！
至於喵喵為什麼會提到「喫食趣」呢？
因為邊吃邊玩、邊吃邊玩啊！
闆娘還特地製作了彰化縣地圖的拼圖，讓孩子們在等待上菜或吃飽之餘，開始動動腦啊玩拼圖，在限定時間內完成，闆娘還會再贈送小點唷~~~ 小朋友一定得挑戰看看！
再來，喵喵想要推薦的首要菜色：當然就是「馥米」囉～
木桶結合了馥米自帶的七葉蘭香氣，散發出白米的特有的清香感，
不知道什麼是七葉蘭的香氣嗎？來到「燒味鮮」，立刻為您呈上！
（而且這可是二林在地出產的冠軍米耶！哇～）
再來，炙熱的炎炎夏日，冷盤一定少不了，話不多說，先來點涼拌開胃菜：
但是 … 這次我們沒有吃到「藥膳鳳凰黑米鍋」，真是太可惜了！
（下次一定要吃到）
闆娘提到：「因為夏季炎熱，擔心大家喝湯會不習慣。」
喵喵回答說：「不不不！身為北斗媳婦嫁入多年，長輩一定會要求餐桌上得必備一道湯品呢！」
所以啊～
想要這道健康的「藥膳鳳凰黑米鍋」，記得在預約的時候，一定一定一定要！特地強調三次唷！告知闆娘請上這道菜才行啊！
接著我們望著那油金油金的的滷豬肉，有點擔憂 … 油膩啊！
戰戰兢兢的夾了一小塊肉，我的天啊！
北斗媳婦不跨張！真的是入口即化不死鹹！
甜甜淡淡的滋味，勝過於初戀的感覺啊～
難怪闆娘巧思取名為：「晶瑩剔透玻璃肉」，後來喵喵吃最多是這道菜。其實我個人不愛滷肉，就是擔心過於鹹膩，沒想到竟然是這麼爽口的好滋味！台灣豬肉就是讚！（但是喵喵沒有拍好它的賣相，只能再來吃一次了～）
突然一條大魚端上來啦！
這道菜，喵喵倒是確定把掃盤秒殺後的殘骸拍得很好！
一入口，咦？是鱈魚嗎？好大！口感很鮮嫩呢！
但是闆娘說：「牠是大比目魚，因為口感跟鱈魚相似，又稱它為“帝王比目魚”。」哇～聽起來就是超級威風！但一樣被我們橫掃一空～
接著這道「香芋海鮮米粉湯」，喵喵都是最後才動手，因為喵喵不愛芋頭（但熱愛蜜芋頭）！
等到長輩們把芋頭撈得差不多，我才開始品嚐湯頭與食材。
而這也是喵喵最喜歡的其中一道菜，因為味道恰到好處，清爽的湯頭與海鮮搭配，加上米粉的細滑，吃進去後，有種心曠神怡的舒適飽足感。
最重要的秘密武器上場了！
傳說中，如同每場遊戲都有 秘密神器 出場！
《燒味鮮私房菜》也不例外，那就是「龍蝦沙拉夾刈包」！登愣！
搭配著二林在地出產的又紅又甜的火龍果，加入微酸微甜的鳳梨，
再加入由阿文師主廚特調的龍蝦沙拉，以及由「樂林食物銀行」所帶領的團隊，用心製作出的「火龍果刈包」。
熱騰騰的蒸籠一上桌，粉粉嫩嫩敲可愛，真心不騙！再燙！也要先在您面前，手刀搶走一個刈包再說～因為… 這是屬於我個人的「專屬幸福」啊～
還有還有 … 什麼？您說喵喵介紹太多了？
拜託！只有真心品嚐過的在地食物，
才能讓北斗媳婦為愛推薦給大家呀！
這道「蘋果絲瓜燴鮮蛤」是由百大青農－紀平安，細細呵護灌溉養大的絲瓜，阿文師不願讓大火快炒搶奪掉食物的原味風采，使用了最提出原味的方式，帶出了蘋果絲瓜純樸甜味，與雪白菇和鮮蛤的搭配，簡直是營養滿分啊！
私心再推薦一道：紅燒蛤蜊雞（口流狂滴啊～～～）
雖然喵喵依舊在肉類的出圖上，留下敗筆啊！說好的美圖呢？
但！就因為美圖不如美食的真實性，喵喵才要用文字產出啊！
其實喵喵不愛雞胸肉，很擔心過度乾柴 …
食之有味、咬之嚼勁、棄之可惜 … 這樣就太浪費了～
於是喵喵極度謹慎的夾起一塊雞肉，輕咬一口，簡直是嫩口鮮滑，恰到好處，但等到喵喵要再夾第二塊的時候，已經直接肉眼見底，又被掃盤了！哎～為什麼不能留一些給我呢？
所以啊！這告訴北斗媳婦一件事：父親節要到了，趕快預約！
這樣喵喵又可以再重溫每一道好吃的料理美食囉！
吃飽飽、喝飽飽，咦？喝什麼？當然是剛剛提到的『火、龍、果、汁』呀～蜂蜜的自然調味，增添火龍果的甜蜜感，連小朋友都喜歡到瘋狂補充維他命C呢～
大聲溫馨提醒：
父親節的節日快到囉～
趕緊下手預約《燒味鮮私房菜》喲～
給爸爸一個難忘的驚喜！
（實際上是滿足大家的口腹之慾啊）
提供《燒味鮮私房菜》的詳細資料：
電話／(04)892-8855
店址／彰化縣埤頭鄉斗苑西路429-8號
官方 LINE／@yes8855
【備註】
食物的味覺呈現，要達到每一位的口感期望，原本就不容易，而能夠取得味覺平衡的區間值，讓喵喵舉家老小都常來光顧，更是難得的期盼相聚。
而在店家三樓的指定包廂，除了有獨特的親子休憩區，也有專屬的空間享受，期盼之後喵喵也可以一舉攻上三樓，擁有這麼舒適的環境，來享用色香味俱全的美食饗宴。