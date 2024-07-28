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台北大安-[Rolling Eyes 麵包與咖啡] 近仁愛圓環信義安和站5分鐘，可愛逗趣翻白眼招牌，琳瑯滿目每日現做出爐，讓麵包控欣喜若狂的寶藏清單麵包烘焙坊

2024-07-28 23:38:00 Elisa 人氣：39
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窩客好文

Elisa

發表篇數：403篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

Rolling Eyes 麵包與咖啡
phone-0926 652 231
place台北市大安區敦化南路一段295巷9號1樓
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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寫文章 回報歇業

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虎視眈眈想吃Rolling Eyes的麵包很久

但因為地理位置不算我日常活動範圍總是把造訪的行程一再延後

這次剛好有事在信義安和附近處理

索性擇日不如撞日直接當早午餐吃

門口翻白眼的人像Logo真的有夠逗趣搭配白牆超級文青好拍照

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店內空間不大僅有狹長一條走道

從門口開始一路舖滿桌面的是各種色香味俱全的美味麵包

大部分都是新鮮出爐還有著溫熱溫度

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難得有麵包店提供內用座位

雖然只有少少個位數但可以現場直接吃麵包就很開心

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一邊享用美味麵包的時候還可以觀賞老闆夫婦努力揉麵團製作過程

剛好有麵包出爐的香氣可不是開玩笑超級刺激食欲

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內用的飲品菜單主要以咖啡為主

也有提供幾款牛奶跟茶飲

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除了現場販售的麵包跟糕點之外

只有內用限定才能品嘗的更是不容錯過

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美式+麵包拼盤 240元

麵包拼盤沒有提供單點會跟美式咖啡組合

如果不喝美式的話也可以補差價換其他隱品

作為第一次到訪的人拼盤是最能快速吃到多種口味體驗的好選擇

而且以份量來說真的很實惠不貴

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麵包會回烤熱騰騰上桌

每一款吃起來都是香酥脆

調味不重有著清新的小麥酵母香氣

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這次吃到的是海鹽奶油捲、黑糖桂圓跟羅勒乳酪口味的歐式麵包

歐式麵包口感很有彈性

柔軟濕潤度不乾硬吃完也完全不會有酸味

超喜歡羅勒乳酪帶著鹹甜滋味豐富

乳酪份量超多濃濃乳香但絲毫不膩口

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卡洛摩華鬧烤吐司 80元

名字非常繞口的這款其實是把Caramel Walnut直接音譯

本體就是焦糖核桃烤吐司有點像肉桂捲的吐司版本沒有肉桂

份量超大對比價格真的很實在

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頂層除了鹹甜帶點微苦焦香的濃稠焦糖醬外還有小塊黃油

融化之後的味道層次更細緻多變

不僅表面灑上滿滿核桃到看不見吐司的程度

就連吐司本身也每一口都能吃到酥脆的核桃碎

下重本的感覺讓我吃到懷疑老闆有沒有賺錢

雖然是款熱量炸彈但我甘願為了它多在健身房待上好幾小時

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冰美式咖啡 110元

美式咖啡喝起來微苦略淡

如果單點的話我覺得偏貴

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法國明太子 40元

離開前順便帶了根明太子法國回家當隔天早餐

法國麵包對半切後抹上明太子醬帶著微辣鹹感

麵包本身很道地法國味也就是偏硬需要努力咀嚼撕咬

不過論明太子法國目前我的第一名還是福岡的THE FULL FULL HAKATA

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吃完後再看一次招牌深深理解為什麼是個翻白眼的表情

因為Rolling Eyes的麵包真的好吃到會讓人翻白眼的程度

有朝一日希望能把店裡所有品項都吃過一輪

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/08/02

花費: TWD360(美式+麵包拼盤+烤吐司+法國麵包各1)

Rolling Eyes 麵包與咖啡

FB粉絲團/IG

10:00-18:30

公休日: 週五

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: No

低消限制: Yes (每人一杯飲品)

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 106 台北市大安區敦化南路一段295巷9號

電話: 0926-652-231


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文章標籤
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