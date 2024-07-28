虎視眈眈想吃Rolling Eyes的麵包很久

但因為地理位置不算我日常活動範圍總是把造訪的行程一再延後

這次剛好有事在信義安和附近處理

索性擇日不如撞日直接當早午餐吃

門口翻白眼的人像Logo真的有夠逗趣搭配白牆超級文青好拍照

店內空間不大僅有狹長一條走道

從門口開始一路舖滿桌面的是各種色香味俱全的美味麵包

大部分都是新鮮出爐還有著溫熱溫度

難得有麵包店提供內用座位

雖然只有少少個位數但可以現場直接吃麵包就很開心

一邊享用美味麵包的時候還可以觀賞老闆夫婦努力揉麵團製作過程

剛好有麵包出爐的香氣可不是開玩笑超級刺激食欲

內用的飲品菜單主要以咖啡為主

也有提供幾款牛奶跟茶飲

除了現場販售的麵包跟糕點之外

只有內用限定才能品嘗的更是不容錯過

美式+麵包拼盤 240元

麵包拼盤沒有提供單點會跟美式咖啡組合

如果不喝美式的話也可以補差價換其他隱品

作為第一次到訪的人拼盤是最能快速吃到多種口味體驗的好選擇

而且以份量來說真的很實惠不貴

麵包會回烤熱騰騰上桌

每一款吃起來都是香酥脆

調味不重有著清新的小麥酵母香氣

這次吃到的是海鹽奶油捲、黑糖桂圓跟羅勒乳酪口味的歐式麵包

歐式麵包口感很有彈性

柔軟濕潤度不乾硬吃完也完全不會有酸味

超喜歡羅勒乳酪帶著鹹甜滋味豐富

乳酪份量超多濃濃乳香但絲毫不膩口

卡洛摩華鬧烤吐司 80元

名字非常繞口的這款其實是把Caramel Walnut直接音譯

本體就是焦糖核桃烤吐司有點像肉桂捲的吐司版本沒有肉桂

份量超大對比價格真的很實在

頂層除了鹹甜帶點微苦焦香的濃稠焦糖醬外還有小塊黃油

融化之後的味道層次更細緻多變

不僅表面灑上滿滿核桃到看不見吐司的程度

就連吐司本身也每一口都能吃到酥脆的核桃碎

下重本的感覺讓我吃到懷疑老闆有沒有賺錢

雖然是款熱量炸彈但我甘願為了它多在健身房待上好幾小時

冰美式咖啡 110元

美式咖啡喝起來微苦略淡

如果單點的話我覺得偏貴

法國明太子 40元

離開前順便帶了根明太子法國回家當隔天早餐

法國麵包對半切後抹上明太子醬帶著微辣鹹感

麵包本身很道地法國味也就是偏硬需要努力咀嚼撕咬

不過論明太子法國目前我的第一名還是福岡的THE FULL FULL HAKATA

吃完後再看一次招牌深深理解為什麼是個翻白眼的表情

因為Rolling Eyes的麵包真的好吃到會讓人翻白眼的程度

有朝一日希望能把店裡所有品項都吃過一輪

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/08/02

花費: TWD360(美式+麵包拼盤+烤吐司+法國麵包各1)

Rolling Eyes 麵包與咖啡

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10:00-18:30

公休日: 週五

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: No

低消限制: Yes (每人一杯飲品)

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 106 台北市大安區敦化南路一段295巷9號

電話: 0926-652-231



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