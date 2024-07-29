甜點，不僅僅是味蕾的享受，更是文化的體現。法國的馬卡龍或日本的和菓子，都有其獨特的歷史和故事。

台灣也有充滿了藝術性的療癒系甜點創作！

解饞

地址：桃園市龜山區茶專二街92巷17號

電話：03-260-6889

時間：週一至週五 9:00-12:00．13:00-18:00

解饞推出二款夢幻甜點，白色的巴克奶奶和黑色的巴克巧巧，我都好喜歡！

絲滑乳酪蛋糕和濃郁冰淇淋融合而成的解饞夢幻甜點，每一盒甜點都貼心提供食用方式，就是為了吃出最完美風味！

白色的巴克奶奶，口感真的超驚艷！入口即化，細膩線密的香甜在嘴裡發出帶有奶香的氣息，甜而不膩好順滑！酸甜鮮麗的草莓更為這美妙的的甜點增添了一抹清新的活力，仿佛在舌尖上跳躍的幸福。

黑色的巴克巧巧，上層是醇厚的可可粉及杏仁碎粒，輕輕挖起一勺，柔軟濕潤帶著細膩的質感，含在口中化開有著濃郁的巧克力香氣，帶來一種無法言喻的滿足感。細細品味，仿佛可以感受到冰淇淋和乳酪蛋糕在味蕾舞動，讓人回味無窮。

解饞推出的夢幻甜點，下重本的食材高檔又優質！使用可可粉界LV極品的法芙娜可可粉，粉色澤深邃，粉末細緻光滑，濃郁的巧克力香氣！來自北海道的知名四葉奶粉，質地細膩，彌漫奶香和微甜的味道，用心選擇食材更讓解饞的甜點，一入口就讓人難忘！

白色的巴克奶奶和黑色的巴克巧巧，讓柔軟的乳酪蛋糕、甜蜜的草莓、香濃的冰淇淋，組成幸福的滋味。品嚐的瞬間，感受到甜點帶來的快樂與溫暖，配上一杯熱咖啡，沉醉在美妙世界中。

甜蜜的味道在她的舌尖綻放開來，解饞推出的黑白雙嬌夢幻甜點，仿佛讓所有的煩惱都在這一刻消失無蹤。

現在二盒免運費，甜蜜送到家！

解饞的黑白雙嬌夢幻甜點：https://cuts.top/HJny

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