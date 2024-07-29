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發現在家附近開了一家新的早午餐，不能說是早午餐店，因為他開到晚上8點，算是咖啡廳了！很特別的是全店以咖啡輕食、素食、蔬食料理為主，因此便帶爸媽來吃吃看！原先我們都覺得素食可能吃起來很普通，但意外發現素食也可以弄的滿好吃的❤️

淺食SHALLOW 交通及地理位置

一走進淺食SHALLOW，就能感受到溫馨氛圍。柔和的燈光使整體空間既時尚又溫馨，讓人覺得放鬆且愜意。空間位置不算多，要來吃之前可以先確認一下店內狀況～

淺食SHALLOW 菜單

淺食SHALLOW全店都是素食，皆是蛋奶素，無五辛素，每人低消一杯飲品，不收服務費。品項超多！首先飲品從茶、咖啡、奶蓋到歐蕾、豆漿都有。輕食則有三明治、吐司、漢堡、爆漿磚壓吐司等早餐常見品項，還有炸物、麵食、飯類，超豐富！無論是一大早吃早餐、午餐，或是晚上再來買個晚餐，都可以～

淺食SHALLOW 餐點

藍莓吐司 NT.25 不客觀推薦★★★★★

吐司系列都能選擇一般或是磚壓。藍莓淡雅微酸的甜度，與麵包香氣交融在一起，讓人忍不住一口接一口。

牛小排吐司 NT.65 不客觀推薦★★★★★

經過特製的調味和烹飪技術，使其擁有接近真實牛小排的口感和風味。口感層次豐富。牛小排經過精心烹製，細膩且多汁，與香脆的吐司相得益彰。新鮮的蔬菜及番茄則提供清新的口感，讓整道菜更加平衡和健康。不得不說，完全沒吃出他是素食～

手作蘿蔔糕(原味) NT.50 不客觀推薦★★★★★

蘿蔔糕切成方塊狀，外層煎至金黃酥脆，內部則是柔軟細膩的口感。外層酥脆的口感與內部柔軟的質地形成鮮明對比。能吃到新鮮白蘿蔔的香氣，蘸上醬料、更增添了一份鹹香滋味。

炸物拼盤 NT.120 不客觀推薦★★★★★

淺食SHALLOW提供了一系列美味的素食炸物，包括雞塊、魚塊、薯條、洋蔥圈和薯餅。這些炸物皆外皮酥脆，內部多汁且口感細膩，整體毫無油膩感。調味料的使用恰到好處，使每一口都充滿了濃郁的香氣。

我自己最愛是他們的炸魚塊，模擬出魚肉的口感和風味，上方還有一層像魚皮的外觀，好驚喜！內裡嫩滑，並帶有淡淡的海洋風味。

香辣小雞腿飯(蘑菇醬) NT.140 不客觀推薦★★★★★

醬料可以選擇蘑菇或是黑胡椒。我滿推薦他們家的蘑菇醬，醬汁中可見切成小塊的蘑菇，散發著濃郁的香氣，濃濃菇香、鹹度很剛好。

讓每一塊雞塊都充滿了濃郁的風味。經過煎炸，外酥內嫩，與真實的雞塊口感相近。風味層次豐富，雞塊的香辣濃郁，與米飯的柔軟和蔬菜的清新相得益彰。

打拋菇炒麵 NT.90 不客觀推薦★★★★★

這是一道結合泰式風味和健康素食的創新美食，麵條被炒得金黃誘人，混合著豐富香菇、素肉末，泰式打拋醬料的香辣與香菇的鮮美完美結合，麵條吸收了醬料的味道，變得更加美味。

茉香綠茶 NT.40、炭培烏龍 NT.40、金萱茶 NT.40 不客觀推薦★★★★★

淺食SHALLOW的茶都有濃厚的香氣與回甘甜，茉香綠茶入口清爽，帶有淡淡的花香和甘甜的回味。琥珀色的炭培烏龍，入口圓潤醇厚，帶有獨特的烘焙香味。金萱茶高雅而清新，入口柔和、回味甘醇。

淺食SHALLOW不僅滿足了素食者對美味的追求、驚艷像我平常不吃素食的人，還提供了健康且均衡的營養。如果你是素食者，在尋找一道美味又健康的餐點，或是像我一樣平時不太吃素食的人，淺食SHALLOW多樣化的菜色、絕佳調味，絕對要來試試。