想找個大台北火鍋吃到飽餐廳聚餐或犒賞自己，又怕荷包破洞？2024年才新開幕的新北永和食一鍋是價格親民、評價很好的永和火鍋吃到飽，平日午餐收費329元、晚餐及假日也只要399元，食一鍋火鍋吃到飽以一般涮涮鍋差不多的價錢卻能額外享受多種肉類、青菜及各式火鍋料的無限供應。此外還有咖哩飯、麵食、多種冷熱飲料和冰淇淋的自助吧，讓人一次能滿足多種美食需求。鄰近福和橋及永和國民運動中心的永和食一鍋火鍋吃到飽環境舒適乾淨，交通也很方便，一個人用餐不加價，食材新鮮豐富又超值還能讓大家吃得盡興，目前還打卡還送海鮮，高CP值的雙北火鍋吃到飽很適合朋友聚會、家庭聚餐或特殊的日子犒賞自己。

位於新北市永和區林森路91號的食一鍋火鍋吃到飽地利很好，離永和國民運動中心還蠻近的，雖然沒有鄰近捷運但能在捷運景安站搭9001公車到旁邊的福和橋(林森路)站牌，或從捷運公館站搭208公車到附近的福和橋(永元路)站，之後再走過來門面很有日式風情的食一鍋，交通還蠻方便的。

附上食一鍋停車場位置圖。因為鄰近的福和橋銜接台北基隆路與林森路，是雙和地區與公館、信義商圈之間的重要聯絡橋樑，附近也有永和國民運動中心停車場、俥停永和秀朗停車場及福和國中地下停車場可停車。

門口有後衛區也有列出菜單給人參考。

食一鍋火鍋吃到飽營業時間是11:30–22:30，店裡用餐限時90分鐘，最後收客時間是21:00，餐廳沒有公休日也沒有午休，11:30–15:30用餐是午餐時間，用餐超過十分鐘會加收超時費，目前只提供內用沒有外帶、外送，付款方式接受現金。

食一鍋菜單。

用餐只有329及399兩個價位，結帳消費金額會加10%服務費，低消就是每個人都要開一鍋且沒有共鍋。雖然是吃到飽餐廳但也收獨自用餐的客人，一人用餐不會額外加價。

身高100公分以下的小朋友不強迫開鍋、但是會收50元的清潔費，小朋友就可以吃冰淇淋、喝飲料、吃咖哩飯，爸媽幫他煮菜菜；因為100公分~140公分就算一個小大人了、會酌收199的費用且可讓小朋友開鍋。

食一鍋的用餐環境感覺乾淨時尚，以木質元素為主的輕日式裝潢給人一種溫暖而質樸的感覺。

用餐區有一樓及B2兩層，一樓的座位數不算多、才22個座位，但整體動線規劃得還不錯，且在前面有給獨自來用餐的朋友規劃了不用與別人眼神交流的安靜空間。

裝潢高雅的用餐區以四人桌為主， 我個人很喜歡這樣座位設計，高背的座椅區能增加客人用餐時的安靜隱私。

因為座位有限，所以用餐顛峰時間可能需要併桌，但店家還是會貼心地用木擋板隔開兩邊。

店裡備有兒童餐椅方便爸媽帶小朋友來用餐，但因為店內空間有限所以不能帶寵物喔！

一樓座位區的尾端是自助沙拉吧，自助吧很豐富耶！最尾端還有五種口味的小美冰淇淋。

底下的B1有20個座位，通風設備做得還不錯、沒有一般地下室悶悶臭臭的感覺，也有自助吧和冰食材的冰櫃讓人自由取餐。

食一鍋平常是以一樓用餐區為主，客滿後會將人帶到樓下的用餐區，因為座位有限、如果喜歡坐樓上座位的朋友建議要用先打電話提前預約，沒預約的人來用餐客滿時會被帶到樓下。

入座後可以先畫單選湯底和肉盤。

為了避免浪費且確保客人吃到最新鮮的口感，每人一次可點4盤肉、每一種品項不可以超過兩份 ，10分鐘加點一次。

我們當天點兩輪就飽到天靈蓋了，這樣的點法正在發育中食量較大的男生也能吃很飽。

劃好單交給服務生後就能趁空檔來後面拿餐具、醬料、喜歡的食材跟飲料。

他們雖然只有一區冷凍櫃，但裡面的食材還不少耶！有的是擺兩種食材，而且店員很勤勞、看到食材區塊空了就會趕快補上。

店裡供應了一般人吃火鍋喜歡加的人氣鍋料，麻糬燒、小香腸、豬血糕、甜不辣、魚板及各種餃類，也提供了多樣青菜，共有近30種左右的食材可任選。

店裡做的是菜菜肉肉吃到飽，當然素食的朋友要來用餐也OK，如果有吃素提前先跟我們告知,、店家還可以幫忙做素食湯底。

吃素的朋友還是有菇類、蓮藕、玉米及十幾種食蔬可以涮煮，且能享用自助吧，但是價錢的部分就都是收一樣的價格。

帶大家看一下自助吧的部分。

這區有豆皮、冬粉、白飯及咖哩醬可取用。

話說店家的咖哩醬煮得超讚！濃郁辛香的咖哩雞淋上熱騰騰的白飯超好吃，完全不輸外賣單賣的咖哩飯！因為太受歡迎，據說很常到晚上7、8點時咖哩就快沒料了！

電鍋底下還有雞絲麵、鍋燒麵及王子麵給愛吃麵食的朋友自由拿用。

這邊也提供吃火鍋常會用到的多種醬料給客人取用，鍋底要加湯食也能來這邊拿。

自助吧有提供多種冷熱飲，甚至還有一般平價火鍋店比較少出現的高檔自動咖啡機，這台曾獲紅點設計獎的咖啡機還蠻常在星級飯店的自助吧出現。

可樂、汽水、果汁、無糖綠、奶茶、咖啡、拿鐵、熱牛奶…多種飲品通通都可以喝到飽，大人小孩都能喝得開心。

出餐的速度還蠻快的，一下子我們點的肉盤都上桌了！

食一鍋有9種湯底可選、除了選昆布湯底之外，還能加點價升級成口感獨特的風味湯底。

昆布湯底喝起來的味道很爽口，帶有自然甘甜和些許鹹味。以昆布湯底涮菜、涮肉，昆布湯底中的天然鮮味還會提升食材的口感，讓食材吃起來更鮮美多汁。

食一鍋的麻辣湯底有加枸杞、紅棗，滋陰潤燥的枸杞和紅棗能中和麻辣的火氣。也讓湯的美味更加豐富，這種湯底喝起來有溫潤的甜香及辛辣的刺激感，能感覺食材用得非常好、喝了不會口乾舌燥喔！

麻辣湯底單喝不僅有麻辣的爽快，還帶有一絲枸杞紅棗的甘甜，層次豐富且不單調。加豆皮之後，豆皮吸收了湯汁的麻辣精華和枸杞紅棗的甜香，口感變得更有彈性且有嚼勁。

食一鍋的牛奶鍋還有多附一片起司，比一般的牛奶湯底更醇濃、口感層次也會更加豐富。

起司片融化在牛奶湯後增加了濃郁的奶香和絲滑的口感，也讓湯底更加醇厚和飽滿。這種湯底單喝起來帶有濃郁的奶香、味道圓潤且有深度，不僅有牛奶的溫潤甜美還有起司的獨特風味，讓人感覺既滿足又不膩口。

沙朗牛。

沙朗牛肉肉片是帶有鮮紅色的肉質，上面有少許白色的脂肪紋理，看起來相當誘人。因為是現點現切的肉片，所以不像一般便宜吃到飽餐廳肉片在冰櫃裡放太久的顏色看起來那麼黯淡。

裡面的肉片厚度切得很剛好，涮過湯底後還是能保持一大塊，不會散成碎片，能享受大口吃肉的快感。

油花較少的沙朗牛肉涮過湯底後，肉片吃起來軟硬適中且多汁，沙朗牛肉本身具有濃郁的牛肉香氣，涮過後吸收了湯底的鮮美和調味，有不錯的嚼勁，且讓得每一口都充滿了豐富的風味和層次感。

板腱牛。

板腱牛肉質柔軟且有嫩筋，脂肪含量少、蛋白質高，涮過後肉質紮實且帶有嚼勁，牛肉的風味與脂肪的甘甜也會在嘴裡迅速擴散。

食一鍋的麻辣湯底很讚，肉片涮過後會吸收湯底的味道，除了讓肉質更鮮美多汁，食材在涮過後也會因為湯底的調味而更加香濃可口，提升整體的風味和口感。

櫻桃鴨。

櫻桃鴨的肉質細嫩、緊實且多汁，脂肪均勻地分布在鴨肉中，讓肉質更加嫩滑且富有風味。涮過後的櫻桃鴨肉質嫩而不柴，嚼起來既有嫩滑的感覺，又有一定的嚼勁，讓人吃了回味無窮。

雞腿肉。

去除了骨頭的無骨雞腿肉食用起來非常方便，脂肪含量適中的肉質吃起來相當細嫩且多汁，肉質口感柔軟不柴且能吃出濃郁的雞肉香味。

羊五花。

羊五花肉質較嫩、脂肪部分較為細膩，吃起來較為滑嫩多汁，羊五花有著獨特的羊肉香味，卻不會太過腥膻味，在涮煮過後會與湯底調味融合，形成獨特的口感風味。

背肩牛。

背肩牛有漂亮的油花，肉質細嫩、有嚼勁，油花豐富的肉片有著豐富的鮮美肉汁和豐富口感，吃起來帶有濃郁的牛肉香味。

牛五花。

牛五花含有豐富的油脂、沒有肉筋，牛肉的香氣較為濃郁，口感嫩滑多汁且略帶嚼勁。

豬五花。

五花肉脂肪與瘦肉交錯，脂肪比例相對較高，因為脂肪的存在，涮過後的豬五花肉質較為柔嫩多汁，因為肉質很新鮮，吃得到鮮明的豬肉香氣卻不會感覺腥。

豬梅花。

豬梅花的脂肪相對於豬五花來說稍微少一些，肉質較為嫩滑，有著豬肉特有的鮮甜味， 少量脂肪的豬梅花的肉質嫩滑、細膩，同時保留了豬肉的原始美味。

食一鍋的海鮮加點很便宜，銅板價就能加點蛤蠣、鮮蚵、白蝦、干貝、台灣鯛魚、鮮鱸魚片、可愛小章魚、東北小卷，花枝漿...多種生猛海鮮，因為真的很便宜，那天我們家點了較少見的可愛小章魚(每盤59)、東北小卷(每盤59元)。

3尾這麼大的東北小卷才59，真的有夠划算的啦！

新鮮的小卷吃起來肉質Q彈脆口、充滿海味鮮甜，因為有高營養低熱量的特性，涮過後的小卷可放心大口吃！

小章魚的肉質嫩滑，因為只有一口的大小，涮過後還是保持柔軟，不會太過難咬卻具有一定的彈性和嚼勁。清甜鮮美的小章魚讓人每一口都吃到新鮮及滿足。

食一鍋的牛奶鍋底很適合涮蔬菜、菇類、肉片及海鮮，肉品吸收了湯底的奶香和起司味，吃起來更加滑嫩可口，不僅保留了食材自身的鮮美，還吸收了湯底的濃郁風味，涮過後的食材都會有顯著的加分效果。

食一鍋在不同階段會推出不同的活動，7月份打卡會送花枝漿，8月的話則預計推出父親節活動。

花枝漿能品嚐真材實料的海味鮮甜、口感鮮甜扎實彈牙，要吃多大塊都可以自己推下鍋煮，感覺好吃又好玩。

有些吃到飽的火鍋料會因放太久而變得軟爛，失去原有的脆嫩和彈性，肉類也變得乾硬。而食一鍋架上擺放的火鍋料因為常常補所以很口感很新鮮，食材本身的天然香氣和自然甜味也較為突出，與放置較久的火鍋料在口感和味道上有明顯的差異喔！

店裡有提供5種口味的小美冰淇淋，草莓、芋頭、芒果、巧克力、花生這五種都是一般人會喜愛的暢銷口味。

小美冰淇淋帶來的甜美口感及冰涼感受，讓人感到心情愉悅和滿足，火鍋到飽後享用小美冰淇淋作為甜點，不僅能口感轉變、幫助消化，也能增添整個用餐的樂趣和滿足感。

食一鍋火鍋吃到飽提供豐富的自助吧，不會受到固定菜單的限制，能更有彈性地滿足各年齡層的客人，大人和小朋友都能吃得開心，可以享受到自由自在的用餐氛圍，除了自己一個也能享受豐盛美食，家庭聚會、朋友聚會、公司聚餐之類的活動也超適合辦在這邊。

在這個物價飛漲的時代，能找到一個食材好、滿足味蕾又不會讓荷包大失血的餐廳真的是要看運氣。在雙北一般這樣的水準火鍋吃到飽價位都要5、6百，永和食一鍋的價格卻比別家便宜超多，但提供的美味和服務卻絲毫不打折扣。無論是和家人團聚，還是與朋友聚餐，或是犒賞自己一頓豐盛的美食，永和食一鍋都是會讓人吃的開心滿足。很推薦想享受高CP值火鍋吃到飽的朋友來永和食一鍋用餐喔！

食一鍋火鍋吃到飽

地址： 234新北市永和區林森路91號( 地圖 )

電話： 0229266169

營業時間：11:30–22:30

粉專： https://www.facebook.com/profile.php?id=61558453297426

官網：http://www.eatonehotpot.com/

文章轉自 平價永和火鍋吃到飽-食一鍋火鍋吃到飽，大台北高CP值火鍋吃到飽，329元起多種肉類、火鍋料、自助飲料吧與咖哩飯免費享用(食一鍋菜單、消費) - emily愛玩美部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑