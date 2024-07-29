日式精緻燒肉吃到飽 –Oh ! Yaki 日式精緻燒肉吃到飽新莊店近期開幕了

雖然才剛開幕不久，但已經有不少的鄉親聞風而來享用美味的燒肉了

Oh ! Yaki 日式精緻燒肉吃到飽 新莊店，地址位在熱鬧的新莊區中正路上

鄰近新莊捷運站，步行約7~8分鐘的距離，附近也有付費停車場，算是滿方便的

我們來用餐時間已經過了用餐高峰期，來Oh ! Yaki 日式精緻燒肉吃到飽新莊店用餐的客人還是滿滿

切記:務必提早訂位，以免吃不到美味的烤肉喔!

店家相關資料

Oh ! Yaki 精緻燒肉吃到飽-新莊店

地址：新北市新莊區中正路254號

電話： 02 2277 1929

營業時間：週一至週五17:30–00:00 週六至週日11:30–00:00（無空班）最後收客皆為22:00

菜單/DM

消費方式

菜單提供吃到飽價錢費用有👉️超值饗宴599元👉️頂級饗宴749元👉️豪華海陸饗宴899元

👉️頂級饗宴749和豪華海陸饗宴899，加價 77元 享有啤酒、Highball無限暢飲

21:00過後進場，選擇749或899方案即可免費升級啤酒、Highball暢飲

記切未滿18歲不得飲酒,喝酒不開車,開車不喝酒,飲酒過量有害健康

👶🏻兒童計價:90CM以下免費、90~110CM以$100元計價、110~140CM以$299元計價

用餐時間為120分鐘，點餐時間90分鐘，同組客人必須相同價位，另收10%服務費

店內用餐空間寬廣，座椅相當舒適

店內排煙抽風系統做得相當的好，用餐下來沒有可怕的油煙味

肉品現點現切新鮮度看得見👍️

自助吧內容

多種沾醬，可自行取用

不過Oh ! Yaki 日式精緻燒肉吃到飽滿多肉品上桌前都有調味過

所以後來我用到醬料的機會不多

店內提供多種飲料自助吧，最吸睛的不外乎就是大苑子的芒果冰沙跟義豐的冬瓜檸檬冰沙了

市售一杯要好幾十元的冰沙，現在在Oh ! Yaki 日式精緻燒肉吃到飽通通可以讓你喝到飽

冰品選用來自泰國知名品牌的明果Mingo，老公說吃榴槤口味真的有吃到果肉喔!

直接使用qr cord點餐，一次點單最高可以點上20份，隔3分鐘後就可以再點下一次單

除了單個品項(EX:茶泡飯、紫米粥、棉花糖、麻吉等等)，其他餐點都是按照用餐人數出餐

使用瓦斯烤爐，火力夠大，就算是烤超厚牛排也很快就熟了喔!!!

來看看我們吃了些甚麼?

餐點出餐的速度相當的快，很快地就把我們第一輪點的餐點通通送上桌了!

韓式泡菜、洋蔥沙拉、生菜沙拉、包肉生菜

韓式泡菜辣度適中，無論直接單吃或是搭配烤肉一起吃都很好吃

洋蔥沙拉友人大推這一盤洋蔥沙拉的品質，鮮脆甜不嗆辣

鮭魚茶泡飯

先來碗清爽的鮭魚茶泡飯開開胃

黃金松阪豬

厚切的松阪豬，黃金六兩，Q彈松阪豬沒有可怕的豬腥味

一點點胡椒調味就很美味

椒鹽肥腸、韓式厚切五花肉

椒鹽肥腸處理得相當乾淨，利用火力把肥腸的油脂部分通通烤出來!表皮烤到焦焦香香的

韓式厚切五花肉，醃製的醬料不死鹹，肥肉部分不膩口瘦肉部分不乾柴

白醬起司扇貝、酒燒大蛤、秘製壺漬牛肋條

秘製壺漬牛肋條這個好吃，口感軟中帶一點咬勁，調味微甜中帶有一點黑胡椒香氣

Oh ! Yaki 日式精緻燒肉吃到飽挑選海鮮的品質都還滿不錯的

肥美飽滿的蛤蠣，蝦子的尺寸也不小，蝦肉吃起來彈牙緊實

已經把頭去掉的秋刀魚不會很難烤，讓愛秋刀魚的老公一人獨享

特選霜降牛

伊比利豬梅花

西班牙國寶豬在這邊也可以享用得到，不過肉上面灑的胡椒鹽有點太多了(有點小可惜)

伊比利豬梅花本身的品質很好，肉嫩油花多

玉米筍

精挑過大尺寸玉米筍，口感鮮甜爽脆

特選醬燒雪花牛

烤好的特選醬燒雪花牛搭配上生菜、韓式泡菜，吃起來更加爽口

安格斯16oz嫩肩牛排

本餐重頭戲就是這一大塊安格斯16oz嫩肩牛排，特地鮮換了烤網再來考他

一大塊16oz嫩肩牛排放入烤網都快要把烤網給佔滿了

瓦斯烤爐火力大，雖然牛排很厚又大塊但不需要花費很久的時間就可以烤熟

這一大塊牛排三個人享用 超級滿足了

頂級饗宴749和豪華海陸饗宴899，加價 77元 享有啤酒、Highball無限暢飲

記切未滿18歲不得飲酒,喝酒不開車,開車不喝酒,飲酒過量有害健康

我們點了可爾必思HIGHBALL、可樂HIGHBALL，雖然是烤肉店附加的飲品

但口味我覺得不輸給居酒屋ㄟ，基本該有的酒味都有，喝上一杯就划算了

奶香起司地瓜

超級大推這一道奶香起司地瓜，地瓜鬆軟香甜再加上起司濃濃得奶香

不用烤直接就可以吃，奶香起司地瓜我們續了三次!超滿足~

吃飽喝足，當然不錯過最後來個甜點HAPPY ENGING~

烤麻吉、棉花蠻都以單個點餐，想要幾個就點幾個

雖然前面我的胃袋已經被大量的肉品、海鮮給佔據了

但是看到甜點還是忍不住點了!沾上煉乳、花生粉的烤麻吉雖然邪惡但是很美味💖

此次造訪Oh ! Yaki 日式精緻燒肉吃到飽 新莊店

無論是用餐環境、人員服務還有餐點品質都讓我們深受滿意，肉品都切有一定厚度，吃起來存在感十足

店員勤快換網子 ，送餐、收空盤速度也很快，用餐二小時之內絲毫不會浪費您的寶貴時間💖

599元起就可以享有燒肉吃到飽，著名的大苑子芒果冰沙、義豐的冬瓜檸檬冰沙讓您喝到飽

三五好友相約聚餐，推薦給您Oh ! Yaki 日式精緻燒肉吃到飽 新莊店很值得來一吃~💖

其他Oh ! Yaki 日式精緻燒肉吃到飽分店資料

Oh ! Yaki 精緻燒肉吃到飽-新莊店

地址： 242新北市新莊區中正路254號

電話號碼： 02 2277 1929

Oh ! Yaki 精緻燒肉吃到飽-中壢店

地址： 32043桃園市中壢區延平路477號

電話號碼： 03 427 0199

Oh ! Yaki 精緻燒肉吃到飽 新竹店

地址： 300新竹市東區中正路2號5 樓

電話號碼： 03 525 0139

Oh ! Yaki 精緻燒肉吃到飽-台中中美店

地址： 40360台中市西區明義街6號1樓

電話號碼： 04 2328 8105

Oh ! Yaki 精緻燒肉吃到飽-台中崇德店

地址： 406台中市北屯區崇德路二段130號一樓

電話號碼： 04 2236 5959

Oh ! Yaki 精緻燒肉吃到飽-台南店

地址： 70045台南市中西區民生路二段87號1樓

電話號碼： 06 220 9819

Oh ! Yaki精緻燒肉吃到飽-高雄澄清店

地址：807高雄市三民區澄清路466-7號1樓

電話號碼：07 7805999

Oh ! Yaki 精緻燒肉吃到飽-高雄中山店

地址：801高雄市前金區中山二路539號

電話號碼：07 2152929

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