日式精緻燒肉吃到飽 –Oh ! Yaki 日式精緻燒肉吃到飽新莊店近期開幕了
雖然才剛開幕不久，但已經有不少的鄉親聞風而來享用美味的燒肉了
Oh ! Yaki 日式精緻燒肉吃到飽 新莊店，地址位在熱鬧的新莊區中正路上
鄰近新莊捷運站，步行約7~8分鐘的距離，附近也有付費停車場，算是滿方便的
我們來用餐時間已經過了用餐高峰期，來Oh ! Yaki 日式精緻燒肉吃到飽新莊店用餐的客人還是滿滿
切記:務必提早訂位，以免吃不到美味的烤肉喔!
店家相關資料
Oh ! Yaki 精緻燒肉吃到飽-新莊店
地址：新北市新莊區中正路254號
電話： 02 2277 1929
營業時間：週一至週五17:30–00:00 週六至週日11:30–00:00（無空班）最後收客皆為22:00
菜單/DM
消費方式
菜單提供吃到飽價錢費用有👉️超值饗宴599元👉️頂級饗宴749元👉️豪華海陸饗宴899元
👉️頂級饗宴749和豪華海陸饗宴899，加價 77元 享有啤酒、Highball無限暢飲
21:00過後進場，選擇749或899方案即可免費升級啤酒、Highball暢飲
記切未滿18歲不得飲酒,喝酒不開車,開車不喝酒,飲酒過量有害健康
👶🏻兒童計價:90CM以下免費、90~110CM以$100元計價、110~140CM以$299元計價
用餐時間為120分鐘，點餐時間90分鐘，同組客人必須相同價位，另收10%服務費
店內用餐空間寬廣，座椅相當舒適
店內排煙抽風系統做得相當的好，用餐下來沒有可怕的油煙味
肉品現點現切新鮮度看得見👍️
自助吧內容
多種沾醬，可自行取用
不過Oh ! Yaki 日式精緻燒肉吃到飽滿多肉品上桌前都有調味過
所以後來我用到醬料的機會不多
店內提供多種飲料自助吧，最吸睛的不外乎就是大苑子的芒果冰沙跟義豐的冬瓜檸檬冰沙了
市售一杯要好幾十元的冰沙，現在在Oh ! Yaki 日式精緻燒肉吃到飽通通可以讓你喝到飽
冰品選用來自泰國知名品牌的明果Mingo，老公說吃榴槤口味真的有吃到果肉喔!
直接使用qr cord點餐，一次點單最高可以點上20份，隔3分鐘後就可以再點下一次單
除了單個品項(EX:茶泡飯、紫米粥、棉花糖、麻吉等等)，其他餐點都是按照用餐人數出餐
使用瓦斯烤爐，火力夠大，就算是烤超厚牛排也很快就熟了喔!!!
來看看我們吃了些甚麼?
餐點出餐的速度相當的快，很快地就把我們第一輪點的餐點通通送上桌了!
韓式泡菜、洋蔥沙拉、生菜沙拉、包肉生菜
韓式泡菜辣度適中，無論直接單吃或是搭配烤肉一起吃都很好吃
洋蔥沙拉友人大推這一盤洋蔥沙拉的品質，鮮脆甜不嗆辣
鮭魚茶泡飯
先來碗清爽的鮭魚茶泡飯開開胃
黃金松阪豬
厚切的松阪豬，黃金六兩，Q彈松阪豬沒有可怕的豬腥味
一點點胡椒調味就很美味
椒鹽肥腸、韓式厚切五花肉
椒鹽肥腸處理得相當乾淨，利用火力把肥腸的油脂部分通通烤出來!表皮烤到焦焦香香的
韓式厚切五花肉，醃製的醬料不死鹹，肥肉部分不膩口瘦肉部分不乾柴
白醬起司扇貝、酒燒大蛤、秘製壺漬牛肋條
秘製壺漬牛肋條這個好吃，口感軟中帶一點咬勁，調味微甜中帶有一點黑胡椒香氣
Oh ! Yaki 日式精緻燒肉吃到飽挑選海鮮的品質都還滿不錯的
肥美飽滿的蛤蠣，蝦子的尺寸也不小，蝦肉吃起來彈牙緊實
已經把頭去掉的秋刀魚不會很難烤，讓愛秋刀魚的老公一人獨享
特選霜降牛
伊比利豬梅花
西班牙國寶豬在這邊也可以享用得到，不過肉上面灑的胡椒鹽有點太多了(有點小可惜)
伊比利豬梅花本身的品質很好，肉嫩油花多
玉米筍
精挑過大尺寸玉米筍，口感鮮甜爽脆
特選醬燒雪花牛
烤好的特選醬燒雪花牛搭配上生菜、韓式泡菜，吃起來更加爽口
安格斯16oz嫩肩牛排
本餐重頭戲就是這一大塊安格斯16oz嫩肩牛排，特地鮮換了烤網再來考他
一大塊16oz嫩肩牛排放入烤網都快要把烤網給佔滿了
瓦斯烤爐火力大，雖然牛排很厚又大塊但不需要花費很久的時間就可以烤熟
這一大塊牛排三個人享用 超級滿足了
頂級饗宴749和豪華海陸饗宴899，加價 77元 享有啤酒、Highball無限暢飲
記切未滿18歲不得飲酒,喝酒不開車,開車不喝酒,飲酒過量有害健康
我們點了可爾必思HIGHBALL、可樂HIGHBALL，雖然是烤肉店附加的飲品
但口味我覺得不輸給居酒屋ㄟ，基本該有的酒味都有，喝上一杯就划算了
奶香起司地瓜
超級大推這一道奶香起司地瓜，地瓜鬆軟香甜再加上起司濃濃得奶香
不用烤直接就可以吃，奶香起司地瓜我們續了三次!超滿足~
吃飽喝足，當然不錯過最後來個甜點HAPPY ENGING~
烤麻吉、棉花蠻都以單個點餐，想要幾個就點幾個
雖然前面我的胃袋已經被大量的肉品、海鮮給佔據了
但是看到甜點還是忍不住點了!沾上煉乳、花生粉的烤麻吉雖然邪惡但是很美味💖
此次造訪Oh ! Yaki 日式精緻燒肉吃到飽 新莊店
無論是用餐環境、人員服務還有餐點品質都讓我們深受滿意，肉品都切有一定厚度，吃起來存在感十足
店員勤快換網子 ，送餐、收空盤速度也很快，用餐二小時之內絲毫不會浪費您的寶貴時間💖
599元起就可以享有燒肉吃到飽，著名的大苑子芒果冰沙、義豐的冬瓜檸檬冰沙讓您喝到飽
三五好友相約聚餐，推薦給您Oh ! Yaki 日式精緻燒肉吃到飽 新莊店很值得來一吃~💖
其他Oh ! Yaki 日式精緻燒肉吃到飽分店資料
Oh ! Yaki 精緻燒肉吃到飽-新莊店
地址： 242新北市新莊區中正路254號
電話號碼： 02 2277 1929
Oh ! Yaki 精緻燒肉吃到飽-中壢店
地址： 32043桃園市中壢區延平路477號
電話號碼： 03 427 0199
Oh ! Yaki 精緻燒肉吃到飽 新竹店
地址： 300新竹市東區中正路2號5 樓
電話號碼： 03 525 0139
Oh ! Yaki 精緻燒肉吃到飽-台中中美店
地址： 40360台中市西區明義街6號1樓
電話號碼： 04 2328 8105
Oh ! Yaki 精緻燒肉吃到飽-台中崇德店
地址： 406台中市北屯區崇德路二段130號一樓
電話號碼： 04 2236 5959
Oh ! Yaki 精緻燒肉吃到飽-台南店
地址： 70045台南市中西區民生路二段87號1樓
電話號碼： 06 220 9819
Oh ! Yaki精緻燒肉吃到飽-高雄澄清店
地址：807高雄市三民區澄清路466-7號1樓
電話號碼：07 7805999
Oh ! Yaki 精緻燒肉吃到飽-高雄中山店
地址：801高雄市前金區中山二路539號
電話號碼：07 2152929
店家/景點資訊
- 店家名稱：Oh ! Yaki 日式精緻燒肉吃到飽新莊店
- 所在地址：臺灣新北市新莊區中正路254號
- 營業時間：
- 店家電話：02 2277 1929
- 備註資訊：
營業時間：週一至週五17:30–00:00 週六至週日11:30–00:00（無空班）最後收客皆為22:00
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