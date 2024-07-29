吃心絕對 6 小時 ago 在〈台東美食 – 撒花咖啡 x 在地小農與原住民食材的美味結合〉中留言功能已關閉

關於撒花咖啡

撒花咖啡的名字來自排灣族語「sanguaq」，意為好吃、美好，店名中的「Sakinu」和「Hanaku」則是為了紀念老闆的祖父母。

這家咖啡店不僅提供美味的咖啡和甜點，還致力於支持在地小農，並希望帶動地方產業，吸引年輕人返鄉。

撒花咖啡短影片

撒花咖啡店內外環境



▲很美的客製鐵窗花。



▲▼大片的庭園，還有眾多的觀葉植物，讓人看的很舒心呢！



▲位於太麻里鄉香蘭村，結合原住民傳統食材和當地特色的咖啡店，精選當地咖啡豆，並融合紅藜、洛神、油芒等原住民傳統作物，製作出創意甜點。



▲室內座位有吧台區與一般座位區。

撒花咖啡菜單



▲菜單的設計也很有想法。特色甜點包括紅藜洛神馬卡龍，和油芒地瓜布朗尼，紅藜洛神馬卡龍以洛神的酸甜為主軸，特地做出減糖版，並以紅藜增添口感，油芒地瓜布朗尼則撒滿橄欖油炸過的油芒，並以地瓜做餡料，考量到堅果過敏者的需求。



▲各種馬卡龍的口味介紹。

撒花咖啡餐點介紹

美式咖啡 100元

西西里檸檬氣泡咖啡150元

拿鐵150元

馬卡龍 70元 | 3入 190元

撒花馬卡龍的特色在於餅乾層加入了紅藜粉，增添口感並減少糖分。內餡則結合在地小農及原住民食材。目前有六種口味可選：「洛神」、「花生焦糖」、「香蘭金萱」、「野蜜可可」、「海鹽香水檸檬」、「雞心椒哈蜜瓜」。

撒花Set 250元



紅紅生乳酪蛋糕

這款乳酪蛋糕以鹿野紅烏龍茶為基底，搭配在地小農種植的紅藜餅乾層。「紅」烏龍與「紅」藜的結合，成就了這款可愛的紅紅生乳酪蛋糕。

油芒地瓜布朗尼

濃郁的可可風味，搭配地瓜取代堅果，增添獨特的融合口感。而這款布朗尼的靈魂，正是那爆香過的油芒。

紅藜馬卡龍

可以任選一種馬卡龍口味來搭配。撒花馬卡龍的特色在於餅乾層加入了紅藜粉，增添口感並減少糖分。內餡則結合在地小農及原住民食材。目前有六種口味可選：「洛神」、「花生焦糖」、「香蘭金萱」、「野蜜可可」、「海鹽香水檸檬」、「雞心椒哈蜜瓜」。

撒花咖啡營業資訊