吃心絕對 3 分鐘 ago 在〈台東美食 – 朵栗台越家常菜 x 台東的美味融合，品味越南與台灣的家常風味〉中留言功能已關閉

關於朵栗台越家常菜兩三事

來到台東旅遊，入住太麻里的「曙光渡假酒店」，睡到自然醒，中午來到朵栗台越家常菜，這家位於台東縣太麻里鄉的餐廳，專門提供台灣和越南風味的家常菜。餐廳名稱中的「朵栗」聽起來相當溫馨，讓人聯想到家中的餐桌。

朵栗台越家常菜店內外環境



▲當天有點趕，所以忘了拍外觀跟店內環境，所以從google街景借張照片。

朵栗台越家常菜菜單

朵栗台越家常菜餐點介紹

清燉牛肉河粉 110元



▲清淡的牛肉湯搭配嫩滑的牛肉片和Q彈的河粉，口感清爽。

招牌五花豬 250元



▲五花豬肉外皮酥脆，內裡多汁，搭配特製醬料，風味獨特。

玉米白斬雞 300元



▲選用新鮮玉米雞，肉質細緻，口感鮮嫩，搭配特製醬料，風味獨特。

海鮮什錦河粉 100元



▲海鮮控必點！湯頭鮮甜，內含多種新鮮海鮮，如蝦仁、花枝等，搭配河粉，營養豐富。

香酥芋炸春捲 100元/3入



▲外皮酥脆，內餡飽滿，充滿芋香，口感豐富，搭配甜辣醬更添風味。

越式雞腿 150元



▲外皮酥脆，肉質鮮嫩多汁，帶有獨特的越式香料風味。

涼拌米線-豬肉 100元



▲▼爽口開胃的涼拌菜，米線Q彈，搭配豬肉絲及多種蔬菜，酸甜開胃。

三鮮時蔬 250元



▲以當季新鮮時蔬烹製而成，清淡爽口，營養豐富。

椰汁燙白蝦 300元



▲白蝦肉質鮮甜彈牙，搭配濃郁的椰汁，風味獨特。

涼拌海鮮 250元



▲多種新鮮海鮮涼拌而成，酸甜開胃，口感豐富。

豆皮蛋炒飯(素) 80元

肉絲蛋炒飯 80元



▲經典的蛋炒飯，加入肉絲增加口感，粒粒分明的炒飯，讓人食慾大開。

蝦仁蛋炒飯 80元

炒青菜 100元

豬肉炒河粉 90元



▲將河粉與豬肉片一同炒製，加入醬料等提味，香氣十足，口感Q彈。

朵栗台越家常菜營業資訊

地址：台東縣太麻里鄉太麻里街95號

營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00

星期一休息

電話號碼：0907-745-437