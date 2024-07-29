今天來介紹一間24小時營業的宏佳火雞肉飯！之前我吃過黎明店(目前改名為宏香火雞肉飯)，印象還不錯，生意也挺好，這次跟老公路過向上路想說來吃吃看這家向上店，GOOGLE評分高達4.8顆星欸。

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宏佳火雞肉飯 環境

用餐時間的宏佳火雞肉飯生意很好，客人來來去去，外帶或者內用都很多人。

點餐區的後方就是廚房的區塊，有很多人是買便當有配菜，放眼望去店家的便當菜色也至少有12種，選擇相當多。

宏佳火雞肉飯 座位區

往店內走進去順著左轉都是座位區，座位不多不少，整體環境還算蠻乾淨明亮的，店內也有冷氣非常舒適。

宏佳火雞肉飯 菜單

菜單分為內用與外帶兩種顏色，粉紅色為外帶單，內用為白色單。

餐點的部份，有主食、小吃、麵類、湯品、燙青菜等，不用一張鈔票的銅板價可以吃得飽。這天我們點了火雞魯飯、火雞肉麵、皮蛋豆腐、荷包蛋。

火雞魯飯 60元

火雞肉飯或魯肉飯要選哪一種？小孩才做選擇，我兩種都要的話，就是選擇火雞魯飯！一次就能吃到兩種不同的口味。

滷肉的部分肥瘦均有，火雞肉的部分則是以片狀的肉片為主，很有口感，搭配米飯吃起來很香。

火雞肉麵 55元

火雞肉麵的部分，依然是用片狀的火雞肉，麵條的部分是黃麵，搭配一些蔥花、蒜泥、油蔥酥。

黃麵吃起來就是軟Q的口感，表現中規中矩，整體吃起來我還是比較愛火雞魯飯。

荷包蛋 15元

荷包蛋是另外用盤子承裝的，本來想說荷包蛋來個半熟，結果店家說他們的蛋都是全熟的，太可惜XD

皮蛋豆腐 35元

皮蛋豆腐的部分是用半塊豆腐配上一整顆皮蛋，一旁有柴魚、蒜泥和蔥花，再淋上醬油膏，口味就是那樣囉！整體吃起來我覺得他們家的雞魯飯的確是不錯，如果喜歡吃蔥的朋友們，蠻推薦點份香蔥火雞肉飯，絕對會吃得很過癮！

店名：宏佳火雞肉飯向上店

地址：台中市西區向上路一段240號

電話：04-23019666

營業時間：24小時

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