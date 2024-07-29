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本來以為台北市沒有什麼薄片牛肉湯能比的上台南的溫體牛肉湯，就在絕望之際偶然間在網路上查到這間位在延三夜市內的牛爺爺生炒牛肉店

原只想吃看看他們的沙茶炒牛肉麵，想說再多點一碗薄片牛肉湯，沒想到這碗牛肉湯著實穩穩妥妥的打中我的胃

看起來是一間經營很久的延三夜市老店，這次真的是被我們矇到，因為好吃所以要分享!!

牛爺爺生炒牛肉店在哪?

離最近的大橋頭捷運站大概走路要13分鐘左右，店面的位置恰好就在延三夜市的尾巴

店門口對面有一個汽車停車場，以交通方便度來說，還算不差的位置，蠻方便抵達的

聽說以前的延三夜市都是將攤販往外擺

這間牛爺爺的廚房就真的在路旁

我爸媽的年代的延三夜市就像是基隆夜市一樣

就是在路邊擺攤的啦

還好這間牛爺爺還是有冷氣室內用餐區

要不然這麼熱的天氣坐在路邊吃飯會熱死啊

店內用餐環境看的出來有滿滿的歷史痕跡

但也不會太髒亂，算是個宜人的用餐環境

牛爺爺菜單

牛爺爺牛肉熱炒店主打的就是牛肉料理

舉凡牛肉麵、牛肉麵、牛內臟料理、甚至帝王牛鞭都有賣

比較好奇的是炒牛鞭居然只要170元，但賣完了！不知道吃鞭的口感是什麼，想嘗試又有點害怕

好吃！半筋半肉湯

我們好喜歡吃牛爺爺的牛肉湯喔！！

這碗半筋半肉湯只要150元，裡面有大塊的牛筋跟牛肉塊，真的蠻划算的

不管是牛筋還是牛肉，每一塊都很鮮嫩

搭配熬煮許久的牛肉清湯搭配薑絲，喝起來鮮甜爽口，一點都不油膩

點湯加湯免費！

這個加湯服務真的是很爽！本來不知道有加湯服務，直到店員過來問我們要不要加湯，我們才知道可以加湯

料都吃完了才知道可以加湯，但這碗清湯也是相當好喝，最後直接喝清湯也是很爽

牛筋跟牛肉塊的分量相當多耶!!

牛肉清湯川燙過後吃起來不像滷牛筋那樣Q嫩，但比起牛肉塊來說也算是相對嫩

必吃!必吃!川燙肉片湯

牛爺爺牛肉店的川燙牛肉片湯真的讓人超驚訝!!

我喝一口湯加咬了一片熱湯川燙的牛肉片，整個眼睛瞪超大~

媽呀這個口味跟台南牛肉湯的味道也太像，肉片鮮嫩多汁，肉質柔嫩到會彈牙

而且份量也好多，我真的愛死這碗湯了!!

川燙後的肉片呈現微粉色，這種熟度的牛肉真的最好吃!!

每次吃這種熟度都會被笑說是威廉熟度的牛肉(意指太生了)

但就是這種熟度才能吃得出牛肉的甜味跟香氣

搭配這碗帶薑絲跟蔥花的牛肉清湯，真的好適合每天喝上一碗

牛爺爺的牛肉湯感動到我，難怪可以在沒落的延三夜市內屹立不搖

只可惜店面位置太過裡面，如果從捷運大橋頭站走進來還需要花15分鐘

不過吃到這個牛肉湯真的讓人好幸福，為了這碗湯我願意下班從內湖多騎一段車到延三夜市來吃

喝湯不飽的話可以來上一份炒牛肉麵

牛爺爺的炒牛肉麵也是相當古早味，這個沙茶炒牛肉麵的味道跟我中和愛店牛肉王炒牛肉麵的味道有點相似

使用爆炒過後的沙茶醬，將麵條跟牛肉麵大火快炒，讓肉片跟麵條吸滿湯汁

選用的油麵麵條也是特別選比較粗的，這樣可避免炒後偏軟

我很喜歡吃這種炒牛肉麵，來這邊的老饕通常也是點一份炒牛肉麵+一碗川燙肉片湯

果然懂吃!這一套吃玩真的覺得神清氣爽，整個精神都來了

切半筋半肉

我們本來以為的牛筋像是南港北大荒水餃店的那種

結果它們的牛筋是川燙後的口感，跟半筋半肉湯的相同

建議可以點其他的滷牛肉小菜來吃，像是切牛鞭這種~一份才170元

真的還蠻想嘗試看看的

當初發現這間牛爺爺生炒牛肉店，單純也是只有看GOOGLE評價很高才想來嘗試看看

沒想到這個美味讓我們好喜歡，超推薦它們的牛肉湯跟炒牛肉麵

喜歡古早味的生炒牛肉口味的朋友，絕對!!一定要來吃看看!!

讓我們用新台幣讓這間老味道持續提供美味給我們，感恩啊

店家/景點資訊

店家名稱：牛爺爺生炒牛肉店

所在地址：103臺灣台北市台北市大同區延平北路三段121號

營業時間：一 二 三 四 五 六 17:00-23:00

店家電話：02 2591 0479 Google即時導航





交通資訊

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