嘉義的花磚咖啡有著許多死忠顧客，繼淺嚐館、北歐主義後，前陣子他們又多了一家新分店，名字叫做「花磚咖啡。淺花樓」，店址位於西區文化路與長榮街的轉角處，在兆品飯店旁邊，我跟好友豬飛小姐夫婦一起來，除了覺得飲品好喝、環境優美外，重點也為了一睹男咖啡師的帥氣風采XD。

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花磚咖啡淺花樓環境

店面雖然位於有點隱密的二樓，但上樓後空間相當寬闊，打通了所有隔間，座位數雖不多，但沿著落地窗排列的設計，讓人有種開闊的視野感。

我們到的當天，人數已滿，需要等候才有位置。

等候時可以看看架上擺放著不同口味和品項的咖啡豆，增加了一種趣味性。

菜單

帥氣咖啡師

聽豬飛說，這裡除了環境優美，飲品好喝外，還有一個很大的特色，就是咖啡師男店員很帥！

強烈推薦姐妹好友們可以一起來朝聖，不僅可以享受美味的咖啡，還能大飽眼福（？）

髒咖啡－$100

這款髒咖啡是花磚咖啡淺花樓的招牌之一。熱濃縮咖啡覆蓋在冰鮮奶上，飲料本身有一種凌亂的層次感。咖啡與奶香混合，入口即化，絕對是咖啡愛好者不能錯過的選擇。

熱卡布奇諾－$100

熱卡布奇諾也是一大亮點。綿密的奶泡搭配濃郁的咖啡，帶來豐富的口感層次，每一口都讓人感受到咖啡的純粹與香醇。

冰拿鐵－$100

冰拿鐵則是夏日的解暑良品。濃郁的咖啡香與冰涼的奶香結合，每一口都能讓你在炎熱的夏天中感受到一絲絲的清涼。

總結

花磚咖啡淺花樓是嘉義市西區的一大新亮點，不僅環境優美，咖啡更是美味十足。無論是髒咖啡、熱卡布奇諾還是冰拿鐵，每一款都值得一試。如果你來到嘉義，一定要來這裡感受一下這份美好。

花磚咖啡淺花樓－營業資訊