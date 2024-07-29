嘉義美食／花磚咖啡三館「淺花樓」在老屋二樓！飲品好喝、環境優美～還有帥氣男店員！
嘉義的花磚咖啡有著許多死忠顧客，繼淺嚐館、北歐主義後，前陣子他們又多了一家新分店，名字叫做「花磚咖啡。淺花樓」，店址位於西區文化路與長榮街的轉角處，在兆品飯店旁邊，我跟好友豬飛小姐夫婦一起來，除了覺得飲品好喝、環境優美外，重點也為了一睹男咖啡師的帥氣風采XD。
花磚咖啡淺花樓環境
店面雖然位於有點隱密的二樓，但上樓後空間相當寬闊，打通了所有隔間，座位數雖不多，但沿著落地窗排列的設計，讓人有種開闊的視野感。
我們到的當天，人數已滿，需要等候才有位置。
等候時可以看看架上擺放著不同口味和品項的咖啡豆，增加了一種趣味性。
菜單
帥氣咖啡師
聽豬飛說，這裡除了環境優美，飲品好喝外，還有一個很大的特色，就是咖啡師男店員很帥！
強烈推薦姐妹好友們可以一起來朝聖，不僅可以享受美味的咖啡，還能大飽眼福（？）
髒咖啡－$100
這款髒咖啡是花磚咖啡淺花樓的招牌之一。熱濃縮咖啡覆蓋在冰鮮奶上，飲料本身有一種凌亂的層次感。咖啡與奶香混合，入口即化，絕對是咖啡愛好者不能錯過的選擇。
熱卡布奇諾－$100
熱卡布奇諾也是一大亮點。綿密的奶泡搭配濃郁的咖啡，帶來豐富的口感層次，每一口都讓人感受到咖啡的純粹與香醇。
冰拿鐵－$100
冰拿鐵則是夏日的解暑良品。濃郁的咖啡香與冰涼的奶香結合，每一口都能讓你在炎熱的夏天中感受到一絲絲的清涼。
總結
花磚咖啡淺花樓是嘉義市西區的一大新亮點，不僅環境優美，咖啡更是美味十足。無論是髒咖啡、熱卡布奇諾還是冰拿鐵，每一款都值得一試。如果你來到嘉義，一定要來這裡感受一下這份美好。
花磚咖啡淺花樓－營業資訊
店名：花磚咖啡。淺花樓
電話：05-2276696
地址：嘉義市西區文化路255號2F
營業時間：
- 星期一
- am 10:30 – pm 6:30
- 星期二
- am 10:30 – pm 6:30
- 星期三
- 已關閉
- 星期四
- am 10:30 – pm 6:30
- 星期五
- am 10:30 – pm 6:30
- 星期六
- am 10:30 – pm 6:30
- 星期日
- am 10:30 – pm 6:30
foodiemaptw
華少甫，喜歡分享美食，尋找全台灣好吃的餐廳，喜歡拍攝有畫面跟有話題性的主題。