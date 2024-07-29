位在開山路跟府前路周遭的巷弄裡。

「IBT COffee」網路評價很好小高才利用假日前來品嚐，觀看店家臉書應該是開多年的咖啡店，走到店外就被透明玻璃天井給吸引，當踏入店內，又被這老宅工業風氣息給感染，這間「IBT COffee」主要提供手沖咖啡、義式咖啡、調和是咖啡、茶飲、甜點及輕食供挑選，菜單品項很多定價稍微偏高些，小高品嚐完覺得中規中矩而已，因老宅用餐氛圍，才值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

高聳透明玻璃屋搭配綠色植栽好很悠閒舒服。

大門推進來轉身迎面而來是老宅工業氣息，裸露磚牆加上金屬裝潢很簡約舒服。

店面後方設置料理吧台和服務櫃檯，毛絲面白鐵材質很簡潔優雅舒服。

吧台前有放置咖啡豆供客人參考。

這料理吧台很大氣裡面工作人員忙碌中。

吧台前有放置咖啡豆供客人選購。

吧台前還有設置較有隱私性用餐空間，眼前有大片落地窗可欣賞外頭綠意。

沿著老舊樓梯往上走是二樓用餐空間。

走入二樓採光極好開放式用餐空間，裡面有放置桌椅供客人入席用餐。

小高個人前來僅能選擇悠閒式座位，慵懶坐下來享用我的下午茶時光。

靠牆處木櫃上有放置茶水供自取飲用。

這本是店家點菜單供客人點餐參考，菜單有單品手沖咖啡、義式咖啡、、調和式咖啡、茶飲、、田點及甜點等，餐點品項很多定價稍微偏高些。

看完價目表先至櫃檯點餐與結帳，服務員會給這張號碼來等候餐點。

小高已經用完午餐才選擇輕食來享用。

今天就點拿鐵（熱）150元與法式焦糖布丁150元。

這杯是拿鐵（熱）150元。

這杯熱拿鐵小高覺得中規中矩還不錯喝 。

這是法式焦糖布丁150元。

這法式焦糖布丁外觀看起來不怎麼美觀，布丁有鋪上芒果丁和藍莓來點綴。

一入口結果這布丁意外好吃，布丁奶香濃郁綿密不死甜超級好吃 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「IBT COffee」用餐空間很文青超舒服，服務很親切，整體口感有水準定價還可接受，值得樂天小高推薦給您品嚐。



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店家資訊：IBT COffee

住址：700台南市中西區開山路122巷54號

營業時間：11:00–18:30

電話：06-221-4559

樂天小高邀約資料

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Line ID：0937318086（不是電話喔！）

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