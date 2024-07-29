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台中市大里區必吃美食「來點什麼」

YUNO最近發現一家超好吃的連鎖早午餐店 餐點超級豐富多元 從中式早點粉漿蛋餅、漢堡、炸物小點、吐司、漢堡、鐵板炒麵....等

主打台韓兩味混搭風 近期推出的搖搖便當、韓式拳頭飯糰、秘制薯餅別墅 樣樣都好吃

「搖搖便當」超特別 可以體驗韓式當地便當吃法 吃飯前還要先搖一搖才能吃

「手作鮪魚粉漿蛋餅」 口感鹹香Q彈有嚼勁 「闆闆秘制薯餅別墅」有夠厚實浮誇 相當值得一試

另外來點什麼也有提供 Foodpanda外送熊貓 UberEats外送 想吃好料不出門也可以輕鬆享受

原文: 來點什麼｜品嚐輕奢台韓混搭風早午餐！激推搖搖便當、韓式拳頭飯糰、秘制薯餅別墅 樣樣美味。菜單價位(台中大里區早午餐推薦)

來點什麼在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



名稱:來點什麼-大里店

來點什麼電話:04-2482-2201

來點什麼營業時間:06:30–13:00 六 日 07:00–13:30 詳見官網或google商家資訊

來點什麼谷哥地圖: 點我

來點什麼ＦＢ: 點我

來點什麼ＩＧ: 點我

來點什麼地址:412台中市大里區東明路336號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以來點什麼為主

文章內有來點什麼地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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來點什麼-大里店位於台中市大里區東明路336號 亮黃色的招牌相當顯眼

而且人潮相當多 一眼就能辨認 附近有路邊停車格以及收費停車場 不管是開車還是騎車都很方便

亮黃與白色系的混搭設計 搭配上採光良好的大片落地窗 營造出舒適的用餐氛圍

大概能容納25人左右 也有貼心準備兒童座椅 桌與桌之間也不會過近

醬料區提供醬油、甜辣醬、番茄醬、胡椒粉及餐具自取

不收服務費 用餐完畢後 需自行回收餐盤到後方回收台哦

來點什麼菜單價位

菜色選擇多樣化 提供台灣與韓式風味的早餐和便當

除了有各類的粉漿蛋餅、吐司、滿福堡、厚片、鐵板麵和三角飯糰.....等 選擇外

還提供了各種飲品 滿足不同口味的需求 特別是他們的蔬食窈窕專區 對於蔬食的朋友來說是個很好的選擇

讓他們也能享受到多樣的美食 此外 還推出了許多韓式料理 包括韓式飯捲、搖搖便當、韓式拳頭飯、黑醬麵和炸年糕....等

吃不飽還有升級套餐的選項 可以依照不同的需求選擇適合自己的套餐 能滿足各種食客的需求





除了可以拿傳統菜單點菜外 也可以直接掃描桌上的 QR Code 進行點餐

使用線上點餐不僅可以到櫃檯現金結帳 還可以直接使用 Line Pay付款

提升了用餐效率 又提供了多種便捷的支付方式 更輕鬆愉快地享受美食

餐點都是現點現做 大概十幾分鐘我們的餐就都上齊囉！看起來有夠豐富





來點什麼｜炙烤豬排搖搖便當

「搖搖便當」超特別 可以體驗韓式當地便當吃法 吃飯前還要先搖一搖才能吃

配菜有陽光半熟蛋、鮮脆黃瓜絲、光州泡菜、開胃海帶芽以及高纖黃豆芽 再依照選擇的口味放上不同的主菜





餐點上桌時 還會附上一張「食用說明書」教大家怎麼製作搖搖便當 有夠貼心





在準備搖便當的時候 記得一定要將便當盒蓋蓋好壓緊 再盡情地搖啊~搖啊~





經過搖晃之後 所有食材都差不多均勻的混了在一起

炙烤豬排鮮嫩 搭配韓式泡菜、韓式辣醬、海帶、豆芽……等配料 一整個很搭 泡菜吃起來酸、辣、脆口感都有

吃起來開胃下飯 讓人一口接一口停不下來的美味

來點什麼｜經典豬排鐵板麵+半熟蛋（黑胡椒醬）

來點什麼真正使用鐵板來炒麵 並特別選用自家研發的黑胡椒醬 讓整個口感更加豐富

每根麵條都充分吸收了黑胡椒醬的味道 加上玉米粒更是增加了多層次的口感

加上一顆半熟蛋 更能提升整體風味 不管是當早餐還是午餐 都是絕佳的選擇





來點什麼｜手作鮪魚粉漿蛋餅

來點什麼的手作鮪魚粉漿蛋餅也是一大特色 蛋餅皮是自行研發製作的粉漿

吃起來更有厚度 邊緣煎的恰恰部分特別好吃 中間夾的手作鮪魚更是絕妙 綿密香甜 不加洋蔥更是深得羽心





來點什麼｜蜂蜜洋釀棒棒腿

棒棒腿炸至酥酥脆脆 每塊棒棒腿都完整裹上醬汁一端上桌就香氣四溢

甜辣濃郁的醬汁令人胃口大開 外皮酥香不膩口 肉質鮮嫩多汁 豐富滋味讓人一吃就上癮！

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來點什麼｜闆闆秘制薯餅大廈

薯餅是來點什麼的強打之一 菜單有闆闆秘製薯餅平房（一片薯餅）、別墅（兩片薯餅）、大廈（三片薯餅）

YUNO選的是大廈 強項當然要給他點最強的

裡面有三大片薯餅 外層使用乳酪絲歐姆蛋包裹 再淋上番茄醬及黃芥末醬

一口咬下超級過癮 喜歡吃薯餅的小夥伴們必點





來點什麼｜花生吐司

入口的花生香氣好濃郁啊！吐司也烤得恰恰好

讓YUNO一口接著一口停不下來啊





來點什麼｜冷泡奶香金萱、桂花綠茶

來點什麼的茶飲喝起來 茶香氣十足 而且還會回甘

完全不輸市面上的手搖飲 來這邊必點

經過附近時不妨也來來點什麼嘗嘗看吧!!