前言

續上一篇「【遊記】會動的化石叫「活化石」，還在使用的古蹟要叫「活古蹟」，扇形車庫 - 大漠國渡」，在「扇形車庫」旁發現了「戶羽機關車園區」入口，就在旅途中新增一個未安排的景點囉 ~ 😀

大漠後續查了資料發現，其實「戶羽機關車園區」是很有文化歷史的，從日治時期開始到被台鐵繼承，這裡都是屬於台鐵員工宿舍，園區則是由於員工當時的商圈，有理髮室、洗衣店、福利社、貴賓招待所、鐵福幼稚園、大禮堂...等。

但是「戶羽機關車園區」只重新活絡了商圈部分，沒有著重歷史，這也顯得這裡只是個消費區 ，也沒有保留特別多文化特色，僅僅看到防空洞，還有後人規劃的日式氛圍 😓

而園區外看似損毀嚴重的木造建築或水泥建築，這些台鐵宿舍都沒有特別介紹，只有一個路牌寫的「台鐵宿舍」方向，但也沒有介紹，搞的大漠不知道這會通到哪裡去不敢進入，一旁都是損毀嚴重的木造建築 😓

但這裡還是扮演著溜小孩及有點特色的觀光景點，所以不要離開喔 ~

一、「戶羽機關車園區」入口 (扇形車庫內)

「戶羽機關車園區」入口，在「扇形車庫」2 號油槽旁 (照片中右側立牌處) ~

「旅客禁止進入」不是再說「戶羽機關車園區」喔 ~

反正就是不能往前走，只能右轉進入「戶羽機關車園區」😆

二、好禮站商品館

「扇形車庫」這邊的入口一進來就是「好禮站商品館」😅

但有接續上一個景點主題，不會感到突兀 ~

商品館造型設計，是火車站主題 ~

大漠當下沒有買紀念品，於是選了一個「台灣日本冰」~

雖然不知道為什麼跟日本有關，但就衝著 「日本冰」去品嘗看看 😆

現在知道「台鐵宿舍商圈」繼承於「日本建設」，所有走日式風格是合理的 😅

選了情人果口味 ~

結果大漠比較喜歡超商裡的情人果冰棒 😅

情人果切得太細小，少了一種脆脆的口感 ~

以上心得個人口味，不要被大漠影響喔 😆

三、街頭藝人

剛好「好禮站商品館」旁，有「街頭藝人」正在表演👍

於是大漠就到一排的座位，坐下來邊欣賞邊吃「台灣日本冰」😆

七彩龍飛揚，是這位「街頭藝人」的大絕招 ~

七彩龍，漸漸的成形了 ~

旋轉的速度不夠快，七彩龍可是會拖地呢 ~

可見「街頭藝人」很賣力，待會要好好斗內一下 ~

不劇透更前面的表演，所以就請大家親自來欣賞囉 😁

四、植栽造景

園區角落有一個「熱帶植物區」，雖然冷冷清清的不受歡迎 😅

但剛好是大漠喜歡的多肉植物，所有她們有福囉 😃

「紫太陽仙人掌」，也稱「彩虹仙人掌」~

「四方蘿藦」~

「珊瑚大戟」~

還有比較常見的「吉祥冠覆輪」~

「金鯱」~

很好奇要怎麼養，才會保持球狀 😖

大漠養的都會變成圓柱狀 😅

五、文創商品區 (紀念品)

神秘小木屋，在外面看不出來裡頭是賣什麼的 ~

雖然不消費，但大漠還是想逛逛 ~

「文創商品區」中心有一個使用鹽岩組合出來的台灣地圖 ~ 超酷 😎

不只有還原中央山脈，還標記各地著名光觀景點 ~

中南部有「橘子、檸檬、柚子...」，幾乎都是「水果」 😂

北部有「檜木、薰衣草、茉莉花 ...」，看起來是接觸大自然的好地方 😏

東部「泡冷泉、泡溫泉」，怎麼有點少 ...

東部太窄，放部下景點嗎 ❓❓

國境之南有「蘭花」 ~

這邊還展示了「扇形車庫」的模型 ~

幾乎完美複刻，搞的大漠都想擁有了 😆

六、防空洞

第二次世界大戰時，美國與日本開戰，遺留下來的人民生命最後的保障「防空洞」 。

「防空洞」已經重新整理過，沒有戰火的味道 ~

但地勢較低，雨天過後會造成內部有點積水，要注意一下安全 😇

牆上掛著簡介介紹著「防空洞」的由來，也科普了不同類型的「防空洞」知識 ~

在「扇形車庫」中，見到的「蒸氣火車」~

黑白照片的年代 ~ 😌

好奇這座橋在哪裡 ~

如果還存在，是不是也該去那裏蹲點，看看火車呢 😆

當年鐵道旁都沒有住家，現在鐵道旁都是住家了吧 😂

大漠也想坐坐看「蒸汽火車」，看看是不是真的會燻得臉黑黑 😂

這好像是第一張的黑白照片版，難道第一張是數位修正過的 👍

照片都掛在牆上，如果有積水要注意一下，別太認真欣賞喔 😂

還有剩 3 張火車照 ~

終於又來一張彩色的，後面的車廂好像是「莒光號」😏

最後一張囉 ~

「防空洞」出口，也有平交道版的路牌 ~

這裡有小火車給小朋友玩喔 ~

「防空洞」的外觀 ~

七、台鐵舊宿舍 (驛官舍)

從「戶羽機關車園區」真正的入口出來，會看到一堆沒有窗戶的因該是舊宿舍，這些可能都是民國早期的建立的，日治時期的會是木建築 ~

舊宿舍都變成了停車場 ~

在這裡停車不怕嗎 ❓❓沒人維護的房子，不是有水泥掉落的危險嗎 😖

這因該是「扇形車庫」的行政大樓 ~

為了繼續使用，還做了結構補強 ~

大漠第一次見到結構補強的工法 😃

八、「台鐵舊宿舍」入口

宿舍入口旁的「扇形車庫」介紹都掉漆了 😅

還好早期的立牌，都是有先刻字在上漆，所以還可以辨識 ~

人行道的地磚，似乎也是在模仿「扇形車庫」😆

接下來在去下一個景點「忠犬 3D 彩繪社區」~

地圖

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