2024.06.25

初誠良物:雙卵極鮮貝 讓你一次品嘗到鮮甜干貝.啵啵鮭魚卵.飛魚卵的3重鮮甜滋味/金蒜脆掌.黃金蒜香醬汁和白玉鴨掌超合拍/全台宅配美食

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來自雲林虎尾的「初誠良物」，是一個充滿家鄉味的在地品牌，由回鄉的青年曾信宇創立。他因為無法忘懷奶奶的手作料理，決定將這份懷舊的美味分享給更多人。



在這個電商平台上，你可以找到各種讓人懷念的古早味，比如雞肉鬆、烏魚子醬、各式涼拌菜、牛肉麵、鹿茸烏骨雞湯、紅豆紫米粥、桂圓銀耳露、辣蜀仁川味堅果脆醬，還有古坑鄉農會的黑糖磚等等。



這些商品不僅包括自家手路菜，還有來自在地小農的合作料理商品。而且不用擔心，不管你在台灣哪個角落，都能透過宅配服務，輕鬆在家品嚐到這些來自雲林虎尾的溫暖好滋味！



這次 巨鼠來開箱「初誠良物」的兩款超人氣商品——雙卵極鮮貝和金蒜脆掌。



【記憶中的古早味】

初誠良物

一名出外打拼的青年

因掛念家鄉的古早味

而返鄉創立在地美食品牌

悉心探索這片土地上、老中青三代人

共同的記憶中最難忘的好滋味

重現在我們的飯桌上

傳統配方與工法融合創新製程

除了美味更提供安心的好品質

無論何時何地，只要想重新翻閱

心裡塵封已久的那道經典菜色

就來 初誠良物 品味吧！_曾信宇

【探尋‧記憶中的美味】

還記得童年，父母在外工作

無法顧及年幼的我，便交由奶奶打理

因此從小奶奶成了我記憶裏不可或缺的角色。

無論是日常料理

還是過年過節團聚時一桌豐盛的佳餚

都是由奶奶一個人精心準備的。

尤其奶奶調製的祕方醬汁

回想起來那滋味都是在外頭吃不到的好味道！

初誠良物

不只為了給予在外頭努力打拚的晚輩

品嘗懷念的好滋味

也精心嚴選與推廣令人意猶未盡的在地美食給大家

初誠良物 邀您一起「傳承、感受、分享」。

現在開箱的是：雙卵極鮮貝 & 金蒜脆掌

都是 瓶裝設計

這兩款產品都是瓶裝設計，非常方便取用。只需倒出需要的量，剩餘的部分可以直接冰起來。店家建議最好冷凍保存，要吃的時候放到冷藏解凍約12小時，或是用流動水退冰約15分鐘，這樣就能保持最佳的口感。

開箱-金蒜脆掌/當白玉鴨掌 遇上 黃金蒜香醬汁.迸出涮嘴新滋味

首先，讓我們來談談「金蒜脆掌」！這款產品真的很適合像我們這樣的小家庭，因為你可以一次就倒出整瓶來享用（看看這照片，就是整瓶的份量哦！）。如果你覺得吃不完，只需夾出你想吃的量，剩下的就趕緊放回冰箱冷藏。

這個鴨掌是去骨的，吃起來超級方便！特殊的製法讓鴨掌色澤純白，看起來像白玉那樣剔透迷人。而且他們自製的豆腐乳配方，蒜香微辣中帶著甘甜，香氣四溢，真的超級誘人！

再來談談搭配的黃瓜，切成大塊的黃瓜又脆又甜，完美吸附了滿滿的黃金蒜香醬汁，每一口都讓人欲罷不能！

整體來說，黃金蒜香醬汁與小黃瓜、白玉鴨掌搭配得天衣無縫，展現出迷人的風味。各種口感層次—脆、軟、嫩、彈—一次滿足！

開箱-雙卵極鮮貝

接著，我們來看看「雙卵極鮮貝」！這個組合真的很特別，是市面上少見的。結合了三種海鮮美味：鮮甜的干貝、彈牙的鮭魚卵和口感獨特的飛魚卵，一次讓你品嘗到三重海洋的鮮美滋味！

這款「雙卵極鮮貝」不只是味道獨特，每一口都能感受到海洋的新鮮和豐富的口感，絕對是海鮮愛好者不可錯過的極品！

「雙卵極鮮貝醬」結合了干貝的鮮甜、鮭魚卵的Q彈水潤，以及飛魚卵的爆漿口感，每一口都是層次分明的美味。



巨鼠懶人料理分享-用 雙卵極鮮貝 做出澎湃餐桌料理

這次 就讓 巨鼠 發揮懶人功力，怎麼用這款醬料變出一桌豪華料理吧！就算是懶人也能輕鬆上手，讓你的餐桌豐富又美味。

巨鼠懶人料理：

雙卵極鮮貝 丼飯/清炒義大利麵/焗烤紅醬筆管麵

雙卵極鮮貝 金黃蛋捲/香嫩蒸蛋

首先是「雙卵極鮮貝丼飯」。

先是「雙卵極鮮貝丼飯」。只要準備一鍋熱騰騰的白米飯（沒時間的話，買現成的也行），直接把雙卵極鮮貝醬舀上去，隨心所欲，這就是一碗美味的丼飯。

接下來是「雙卵極鮮貝清炒義大利麵」和「焗烤紅醬筆管麵」。煮好麵條後，選擇你喜歡的醬汁，不管是紅醬還是白醬，加入一些雙卵極鮮貝醬，味道更佳。

雙卵極鮮貝 清炒義大利麵

雙卵極鮮貝 焗烤紅醬筆管麵

想吃焗烤的話，撒上起司，放進烤箱或微波爐加熱，最後別忘了加點雙卵極鮮貝醬作為點綴。

雙卵極鮮貝 香嫩蒸蛋

還有「雙卵極鮮貝香嫩蒸蛋」和「金黃蛋捲」。蒸蛋的比例是一顆雞蛋對1.5倍的水，蒸好後加上雙卵極鮮貝醬，簡直是滑嫩誘人。

雙卵極鮮貝 金黃蛋捲

蛋捲則是先將蛋液打勻，小火慢煎，卷起來後切塊，最後再加點雙卵極鮮貝醬，色彩和口感都美極了！

這些簡單的懶人食譜，希望能給大家帶來一些靈感。

重點是，這款「雙卵極鮮貝」和「金蒜脆掌」不僅美味，而且超級方便。不管是當小菜、宵夜或是下酒菜，都是絕佳選擇。快速烹飪，輕鬆享受豐盛的一餐，試試看吧！



進食的巨鼠Giant Mouse 吃喝玩樂小天地 台南在地女子/部落客/作者/食尚玩家駐站部落客 一個分享我所聞所見所食所行的小天地！

我吃故我在！

我旅遊，才了解生命的意義！

我記錄，才在未來回想起那段遙遠的記憶！

評分者：進食的巨鼠 Giant Mouse 吃喝玩樂小天地















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