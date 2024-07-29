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曼谷新地標，LV東南亞首間咖啡廳插旗曼谷

結合咖啡廳、展覽和專櫃，打造複合型的沉浸式體驗

咖啡廳完美融合植物設計元素

陳列在中島的零食餅乾設計的好有質感

如果是一人一杯飲料和甜點，大概均價位在1000銖左右

隔壁的免費展覽也是必去，可以免費領取紀念品喔

【LV The Place Bangkok】

歡迎按下訂閱追蹤獲得最新消息

只要點選網址：https://reurl.cc/bGVXYv

點選一對一通知，同意並連動，即可設定完成，是免費的喔



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LV The Place Bangkok介紹

LV在亞洲首間的咖啡廳進駐在曼谷

整棟一二樓有結合了展覽、精品店、咖啡廳和餐廳

亮麗奢華的建築物外觀，呈現LV精典的菱形圖騰

在空橋上非常吸精，如果你喜歡LV的話

來泰國曼谷絕對不能錯過

LV The Place Bangkok預約方式

目前咖啡廳很貼心有提供網路預約，可以讓你提早規劃時間

但其實滿難預約的，如果沒有預約到也沒關係，直接到現場登記

提早網路預約：https://reurl.cc/vayX91

如果沒辦法在網路上提早預約的話，建議在當天開門營業時先登記

會登記您的姓名和電話號碼，幸好我辦的ESIM是可以打電話的

以這天為例，10點不到就有人在排隊

開門營業後我們登記在第五組左右，就要等待1個半小時

不過沒關係，可以去隔壁的展覽，附近也有四面佛和CentralWorld可以逛街

LV The Place Bangkok地理位置

曼谷LV The Place Bangkok的位置就在Gaysorn Amarin商場

如果是搭乘BTS，可以搭至E1的Chit Lom站，往2號出口步行一分鐘就能抵達

LV展覽

線上預約：https://reurl.cc/MOYDrm

在等待LV咖啡廳的同時，可以先來逛逛展覽

大概都可以現場排隊馬上進場，不過人員還是會請您從上方的預約去登記

就會得到QR CODE，掃描後入場

沉浸式裝置Trunkscape

入場的第一個展間是以96個Courrier行李箱搭建一條沉浸式隧道作為展覽開端

會忍不住的仔細看著LV行李箱的做工

形成一個壯觀的隧道，展現出行李箱的結構穩固度

行李箱裝置的四周圍繞著電視螢幕

播放著品牌的高超技藝與設計巧思的故事

並將觀眾引領至展覽的入口

Origins起源

接著來到「Origins起源」展區，以360度全方位展示品牌典藏的文件和物品

詳細介紹早期的設計靈感，重點展示威登家族對品牌具體而顯著的貢獻

Louis Vuitton發揮創意製作的精品皆展示在珍品櫃中

可欣賞到數百件複製品及42件作品

ICON經典包款

經典包款展間以「Iconic Bags」為主題

將21個包和2款成衣造型分別裝在透明的壓克力氣泡中

突顯每一款包的形狀及形式，充滿未來感

Collaborations創意合作

將由184個染成鉻黃色的提包所搭建的反光空間

中間有個展示包包的櫥窗

運用同步播放的半圓形電視牆，而同步轉換成其他合作對象的包款

現場場景也會轉變成展示每位藝術家代表圖案的背景

不僅可以深入了解每次的合作模式

亦可吸收每位藝術家與路易威登打造的獨特宇宙

Souvenirs紀念品

呈現Louis Vuitton充滿活力和玩心態度的「Souvenirs紀念品室」

是期間限定的紀念品自動販賣機，目前是免費提供紀念品

只要點選螢幕後，就會隨機掉落贈品

內容包括海報、手提袋、貼紙、鉛筆和明信片等

這次四個人都是抽到一份四張的明信片XD

LV The Place Bangkok精品店

展覽動線參觀完後，就會到二樓的精品店

整個無縫接軌，馬上可以消費購物

LV The Place Bangkok用餐環境

很快的一個半小時過去了，終於可以進去咖啡廳好好的喝一杯咖啡

一樓的咖啡廳環境，可以發現座椅後方和牆面有融入植物設計元素

內裝設計也反映了東南亞城市的氣候，處處盡顯綠意

桌上的碗盤都印有LV的LOGO，非常的精緻有質感

看了都好想要買回家

LV The Place Bangkok伴手禮品區

咖啡廳的中島有擺放著大大小小的LV伴手禮以及茶具

特別是這款餅乾是人氣最高的，一來價格上可接受

而且還是用長型的LV禮盒裝起來，送禮滿有質感的

另外還有曲奇餅乾禮盒和茶葉罐，都超美的

大概均價都位於1000多泰銖

這組茶具更美

LV The Place Bangkok甜點展示區

如果你光是看菜單不曉得甜點長什麼樣的話

咖啡廳後方的大型弧形展示桌陳列著精選甜點

提供多種口味的蛋糕、甜塔、百匯和冰淇淋三明治

每種口味均妝點Louis Vuitton代表性裝飾

LV The Place Bangkok菜單

這次把菜單也一併拍給大家參考了

有甜點和三明治以及飲品

LV The Place Bangkok餐點介紹

【ICED Americano：250銖】

我一定要一杯咖啡提提神，咖啡的風味還不錯

特別的是冰塊是有LV LOGO的

【Strawberry vanilla cheese cake：550銖】

上方一瓣瓣的草莓，堆疊出如同皇冠的姿態

下方則是香草起司蛋糕體，上方還有撒一點金箔

吃起來綿密具有高級感

【Monogram cake：550銖】

這顆蛋糕的綠色外觀，佈滿了LV的logo，很吸引人

內餡是開心果和橙花的口味，甜中帶點果酸，滿好吃的

【vanilla ice cream sandwich：390銖】

單純只是想要回味一下冰淇淋三明治的口感

另一方面也是天氣太熱了，想要消消暑

不過滿意外的好吃

【mango sorbet parfait：490銖】

以泰國當地甜點為靈感，設計出由芒果製作的雪酪

在上桌的時候還有特別的儀式？！

撒下一顆顆會冒煙的食材，就像分子料理一樣

整個超夢幻的，上方還有一捲捲的椰肉，整個儀式感很夠！

LV The Place Bangkok評價

如果你是LV品牌愛好者，來曼谷一定要來感受一下

咖啡廳和展覽的預約網址都幫大家準備好了

提早安排好時間，如果沒有預約上也沒關係，到現場登記

可以優雅的好好享受一下你的咖啡和甜點

再去逛一下展覽拿一下紀念品，滿值得的

推薦給大家

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LV The Place Bangkok餐廳資訊

咖啡廳預約：https://reurl.cc/vayX91

展覽預約：https://reurl.cc/MOYDrm

營業時間：10:00~22:00

地址：496 Gaysorn Amarin, Unit GF-S01-B, Ground Floor, 502 Phloen Chit Rd, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok

電話：+66982795240

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