

旅遊時間：20230706

泰國必訪｜鄭王廟門票

黎明寺，又稱作曉廟、鄭王寺或鄭王廟，是泰國首都曼谷市曼谷艾縣「血脈之河」昭披耶河西畔的一所佛教寺院。它的全名為 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร。享有「泰國埃菲爾鐵塔」的美稱。 始建於泰國的大城王朝，在鄭昭遷都到此地創建吞武里王朝之後，吞武里區也日益興盛。文｜維基百科



鄭王廟門票：外國人進入鄭王廟內，須購買每人100 泰銖的門票費用（2024 年3 月1 日起，門票將調整為 200泰銖/人），送一瓶礦泉水！

服裝規定：不能穿短褲、短裙（破洞款式的長牛仔褲也不行）、不能穿無袖！

（但我們去的時候，婗爸跟旅人都有人穿無袖但沒被攔）

第二天行程

【DAY2】飯店SAMYAN站 → Itsaraphapy站 (嘟嘟車100泰株/沒殺價) → 鄭王廟→ mahasané泰國鄭王廟泰服體→ (搭船30泰株) ICONSIAN (嘟嘟車500泰株 / 半小時)→ 飯店。

我們從飯店搭地鐵坐嘟嘟車到鄭王廟不用10分鐘，百元有找，當時的鄭王廟部分區域在整修，外圍街邊大部分是「泰服出租」的店家，即便沒事先訂應該也都很好租到，還有美食攤販，氣溫跟台灣熱度差不多，還不致於太悶！

「泰服出租、泰國飯店住宿、泰國包車、長頸鹿吉普車」可以看文末連結！

換上泰服遊鄭王廟

這篇也是泰服寫真來著的紀錄，不嫌棄就慢慢看XD！

我們換上泰服後就直接走到鄭王廟，當時門票100泰株，沒有送水！



一進到鄭王廟就被精美的建築們給吸引住，金黃多彩又耀眼，搭配白色主體建築百看不厭！

白皙的婗穿泰服很被當地人歐樂！

鄭王廟的主塔是他的象徵建築，位在鄭王廟中心位置，高約82公尺、周長約234公尺，稱為Phra Prang，ｕ意為崇高的佛塔，外面有四條階梯可以環繞塔體、到達塔頂！

主塔底層有4座供奉瘋神的小陪塔，第2層是夜叉惡靈守衛的石像柱，錐狀展示佛陀一生的重要事蹟，在小壁龕內還有金納羅和金納里的雕塑藝術；第3層為拉瑪堅史詩猴子的雕像柱，同樣也以小壁龕當裝飾，而第4層則有印度教的神靈柱，尖頂則有一座毗濕奴神雕塑，並有帶著金冠的法螺。文｜TravelKing

鄭王廟的魔咒

進到鄭王廟不久後，婗爸的布鞋就開口笑了，最後整個底都掉了，有可能是太熱、也有可能是鞋太久沒穿開始脆化，剛好，聽說很多人在這也有發生過這種事，大熱天很有可能什麼事都會發生，大家出遊再注意一下！

後來，婗爸到外圍買到了夾腳拖，由於四邊階梯都長一樣，因此還蠻容易錯亂方位，我們的包包都在婗爸身上，沒有手機聯絡，忘了彼此分開是哪個路口，當下，比較沒心情拍照都在尋他，怕他太狼狽 XD！

最後，婗爸只有這張照片，其他時間都在找鞋去…！

穿泰服時，最好租把傘，有撐傘多少能降溫，在太陽底下比較能久走！

鄭王廟的第二層階梯其實蠻高算陡，要慢步小心走！



走到頂端，還可以不期而遇和國外帥哥合照！

下樓梯站直直的其實還蠻可怕的，怕高的婗就有自己下樓的方式！

不得不說，鄭王廟的壁飾花磚顏色很美，跟台灣的花磚氛圍、風格各自具有的在地文化特色！

原本，想再去找鄭王廟另一座必拍的塔，但好久不見婗爸，擔心他的腳還好嗎？就結束了主塔拍攝，但照片也是多到都捨不得刪！

跟婗的合照不多也是因為，婗爸不在～呵！

建築真的很美，但有些地方有明線阻擋了完美！

這裡拍起來頗有氣勢！

阿婗蠻適合泰服的，穿上去氣質很不一樣！

最後，找到婗爸後，婗爸彷彿發現新大陸，帶我們到外圍納涼去，也就是他買到鞋子的地方，這區不但陰涼、還挺好逛的！

大象控的我帶了可愛的手繡大象回來！

貼心的婗爸買了二顆椰子讓我們解渴！

阿婗也立馬換了戰利品，穿布鞋太熱了！

鄭王廟很美，很值得來，接下來，我們要從這座船到著名的百貨ICONSIAN，用不同交通享受泰國風情！

泰國自由行：同場加映

／照片為婗媽親自拍攝與撰文、未經允許請勿轉載以上圖片、文字、歡迎分享連結／

本文為親自試用過後之體驗心得，無廣告意圖、非商業性質、僅供參考、無推銷之意。

產品成分及功效說明引用商品官網（含粉絲團）所載，不等於宣稱具有療效

肌膚保養依個人使用習慣、體質不同並請配合正確使用方法，實際效果依個人體驗為主​!

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