願景民宿位於台東東河，不管是民宿外貌還是內裝，都散發出迷人的西班牙風情，

也是當初為什麼會選擇在此住宿的原因。

可以免出門就看到日出，離金樽遊憩區也不遠，算是我個人蠻喜歡的一間民宿。

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住宿資訊

景點：台東。東河》願井民宿

地址：台東縣東河鄉隆昌村七里橋10-2號

電話：(08)954-1343

價格：(僅供參考.此為官網價格，實際價格以店家為準)

雙人房一大床 NT.3000起

四人房二大床 NT.4000起

住宿均附早餐

雙人房一大床 NT.3000起 四人房二大床 NT.4000起 住宿均附早餐 官方網站：http://www.wwbnb.idv.tw/

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造訪日期：2023.04.01

願景民宿-簡略

優點：

優點： 建築很有歐洲風格，花草樹木都很用心維護。

停車位夠多，不愁沒地方停車。

不用出門就看的到海景，運氣好還可以看到日出。

房間漂亮，周邊景色也很不錯，很殺記憶卡的地方。

房間整體來說很舒適，打掃很乾淨，隔音也蠻不錯。 缺點：

缺點： 離鬧區有段距離，採買不易，不過離金樽休憩區不遠。

櫃台到二樓房間樓梯段沒有遮蔽，下雨得拿傘。

願景民宿-飯店概況

願景民宿就位於台11線上，入口處會有標示，

沿坡道而上，民宿會有停車位可以停車，停完車才辦理入住。

下午15:00後進房，隔天上午11:00前退房。

民宿外觀就是滿滿的西班牙風情，內部也是，

除了民宿外，這邊也經營咖啡廳，也有販售一些異國商品。

附近除了金樽遊憩區，基本上沒什麼商店，都要到都蘭糖廠附近採買。

所以當天我們chick-in後，還特地開車外出都蘭吃飯，並買些晚上吃的點心。

當初會訂這裡，最大的特點應該就是為了日出景觀，

不用走出房間就能看到日出這點真的很棒，不過當天有沒有日出這點是需要碰碰運氣的。

民宿前方是自家院子，早起可以散散步，呼吸一下新鮮空氣也挺不錯。

願井民宿-房間配備

海景四人房 NT.5600(當天)(agoda價格)(樓中樓)

房間內配備：兩張雙人床/桌子/液晶電視/衣櫥/冰箱/罐裝水/煮水壺及茶包等等。

當天的房間在二樓，雖說沒電梯行李要自己提，不過只有一層樓倒也不是什麼難事。

只是走廊其實沒什麼遮蔽，遇到下雨得自己撐傘，會稍微狼狽一點。

鑰匙只有一副，需插孔取電。

房間內部是樓中樓形式，兩張床分別位於上下兩層，

雖說沒辦法看的到小孩狀況，但好處是，夫妻能保有自己的空間。

整體環境蠻整潔乾淨。

冰箱有提供瓶裝水、櫃子上有泡麵、茶包以及咖啡包，也有煮水壺。

提供第四台有線頻道，對於習慣第四台的我們來說，這點絕對是個福利。

也有提供免費的無線網路。

樓下的床有紗帳，走的是浪漫風，樓上則是簡約款，床對我來說是偏軟。

願井民宿-浴室

▼備品部分，有提供浴巾毛巾，牙膏、牙刷、洗手乳、刮鬍刀、梳子也是一應俱全。

浴室是乾濕分離，打掃得非常乾淨，

洗髮精沐浴乳放在蓮蓬頭旁，獨立式吹風機則是放電視下的茶几。

願井民宿-早餐

民宿早餐供應時間為早上8:00到10:00。

早餐用餐的地方就位於一樓餐廳處。

入住的時候需要先預訂早餐樣式。

是一套一套的歐式早餐，份量恰恰好，餐點味道還算不錯。

除了早餐外，民宿也有提供下午茶，

供應時間:11:00~17:00(無須預約)，下午茶低消費每人100元(需加收一成服務費 )

餐點有自製手工餅乾、蘋果派、起司蛋糕、及各式飲料等，

原本想預訂，但考量連假行程安排不定性，就放棄了，有興趣的也可以參考看看。

願井民宿-其他照片

【旅遊路線】

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->都蘭(新東)糖廠->都蘭哇哇哇大骨麵->東河願井民宿

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