士林夜市是國內外觀光客必到訪的觀光勝地，到了士林夜市不知道要吃甚麼，跟著企鵝家族吃一輪，花500元就能吃到11家美食，如果胃還有多餘空間當然還有更多美食等著大家品嚐，趕緊來看看士林夜市有甚麼好吃的吧!!

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瀚茶坊（兩儀茶）-25元

兩儀茶位於士林區大南路與基河路交叉口，是士林夜市非常便宜的手搖飲店，招牌兩儀茶就是烏龍茶及綠茶以黃金比例混合只要25元，茶味相當濃厚，非常超值!!當然也有其他好喝的飲料可以選擇，炎炎夏日來上一杯手搖飲吧!!

~瀚茶坊~

店家地址：台北市士林區大南路134號

訂購電話：0989-815-122

營業時間：14:00-22:00 (週一公休)

墾丁大街 炸鮮奶-30元

會吃炸鮮奶完全是因為在排隊燒烤杏鮑菇時，小海豚開始掃射四週有甚麼好吃小吃時，被小海豚瞄到就決定買來嚐試看看，沒想到吃一口就是滿滿的奶香味，外酥內軟加上奶香味，一份三顆相信小朋友們會很喜歡!!

墾丁大街 炸鮮奶

店家地址：台北市士林區大南路（士林慈諴宮附近）



燒烤杏鮑菇-120元

士林夜市近來超夯的燒烤杏鮑菇，每次經過都大排長龍，第一次經過好奇看了一下，第二次到士林夜市決定也來排隊啦!!一份240g的杏鮑菇120元，經過燒烤後酸甜的燒烤醬相當入味，加上燒烤後多汁脆口的杏鮑菇真的挺不錯的，還可以選擇兩種口味的調味粉增添風味，難怪這麼多人寧願大熱天也要排隊等候!!

燒烤杏鮑菇

店家地址：台北市士林區大南路98號

旋風馬鈴薯-60元

在日月潭吃過薯塔之後小海豚就愛上了薯塔的滋味，這次到了士林夜市看到攤位就馬上湊過去要買，一支60元的旋風馬鈴薯是整顆馬鈴薯切開後再下去油炸，營養又美味，酥脆的口感很涮嘴，重點是還很有畫面，走在路上回頭率百分百，比起薯條更適合小朋友吃呢~

店家地址：台北市士林區大南路（士林慈諴宮附近）

老士林蕭記燒烤肉捲-60元

在大南路上看到一攤相當特別的燒烤肉捲，滿滿的蔥被豬肉捲起來，刷上油油亮亮的燒烤醬，聞著香氣好誘人，吃起來有著濃郁的青蔥香氣~一份4顆吃的時候要注意裡面有牙籤，千萬不要一口就用力咬下去啊!!

老士林燒烤肉捲

店家地址：台北市士林區大南路3號媽祖廟商場

士林廟口阿輝麵線-40元

士林廟口阿輝麵線位於士林夜市大南路上，慈誠宮媽祖廟前，2018~2021年榮獲米其林美食指南推薦店家，是來到士林夜市必嚐的美食小吃，很多人都拿著麵線在廟的階梯上享用，小的綜合麵線糊才40元真的很親民，綜合麵線內有蚵仔、大腸、花枝三種配料，讓人吃的超滿足的!!

阿輝麵線

店家地址：台北市士林區大南路52號

聯絡電話：0952-672-655

營業時間：15:30-23:30

王記青草茶-30元

「王記青草茶」是營業超過50年的老店，標榜使用天然植物熬煮，遵循古法煉製的古早味青草茶，不添加防腐劑、色素、人工香料等，喝起來相當清爽降火氣，青草味道不會過濃帶有天然的清香，夏天來上一杯很消暑~

純濃厚青草茶舖 (王記青草茶)

店家地址：台北市士林區大南路44號

聯絡電話：02 2881 0966

營業時間：08:30-00:30（五六營業至01:30）

大上海生煎包-17元

太久沒有來士林夜市了，憑著記憶來找上海生煎包，原址的上海生煎包已經移址，對面有間大上海生煎包，看到有許多排隊人潮，也跟著來朝聖一下，現包現煎的生煎包非常大顆，口味有招牌肉包/經典高麗菜包兩種，大部分的人都吃肉包，一口咬下潺潺的湯汁留下，Q嫩的餅皮帶著煎過的鍋氣，內餡飽滿多汁，難怪這麼多人排隊了!!

大上海生煎包

店家地址：台北市士林區文林路101巷10號1樓

聯絡電話： 080 900 8288

北投炸蛋蔥油餅（士林店）-50元

北投炸蛋蔥油餅士林店的位置就在基河路上7-11的前面，一旁是知名的小鹿梅花糕，小海豚自從吃到了礁溪的蔥油餅之後對於蔥油餅就情有獨鍾，看到有炸蛋蔥油餅立馬排隊，看到入油鍋後膨脹的畫面超療癒的，在油鍋中打入蛋再放上蔥花，最後再把蔥油餅放到蛋上面，蔥油餅吃起來Q軟蓬鬆，吃到炸蛋時又有蛋及蔥的香氣，會讓人想再回訪的店家!!

北投炸蛋蔥油餅（士林店）

店家地址：台北市士林區基河路1號

長林記大餅包小餅-40元

長林記大餅包小餅在士林夜市也有50年的歷史，是士林夜市的招牌小吃之一，將酥脆的小餅包在Q嫩的麵餅皮內，在撒上調味料，結合兩種餅的特色吃起來口感相當豐富，有甜的有鹹的，沒吃過的朋友一定要來品嚐!!

長林記大餅包小餅

店家地址：台北市士林區基河路123號

聯絡電話：0939 067 060

營業時間：每天不同，詳情google

士林燒餅-25元

士林燒餅原名南港老張胡椒餅，商品有老麵黑芝麻燒餅、老麵紅豆燒餅、糖膏酥餅、小酥餅、胡椒餅、老麵燒餅等六款，原本就喜歡吃燒餅的企鵝麻聽到有燒餅便指名一定要來買!!但到了現場這麼多可以選擇真的有選擇障礙啊!!想說店名是燒餅應該燒餅最有名吧~所以買了個老麵紅豆燒餅，使用傳統炭爐貼爐烤出來的燒餅真的很香，酥脆又有嚼勁，下次一定要買其他的口味來品嚐看看!!