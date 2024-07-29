號稱台中最貴便當的范記金之園草袋飯，在台中可謂人盡皆知！畢竟開業了40年，很多人從小吃到大，再加上米其林必比登四連霸的加持，就算是台中最貴便當，還是很多人念念不忘范記金之園草袋飯的排骨便當，三不五時都要來回味一下！

范記金之園草袋飯永春店地點

范記金之園草袋飯目前在台中有二家，分別是成功路的總店和這家後來開的永春店，我跟閨密逛完新開的鴻鼎菓子後，原本打算吃亞丁尼，結果人太多我們又懶得排，因此就改選這家附近的金之園永春店

週日傍晚的范記金之園，排隊人潮還是穿流不息，我這張是等吃完飯後走出來才拍的，已經接近打烊時間，所以人潮才會鳥獸散，不然用餐時分店前都是大排長龍啊！

來金之園買外帶便當的人也不少，所以他們還有這個小窗口，專門服務外帶的客人，這樣也比較方便

金之園永春店的店面是狹長型的，除了外帶客人，選擇內用的也不在少數，幸好周日那天我們抵達時還有位置，不用等太久就直接入內用餐了

店內的牆面上除了它們招牌的排骨飯照片，還有關於店內美食的文字介紹，包括排骨草袋飯、雞腿草袋飯、沙茶牛肉和鼓汁魚片等

范記金之園草袋飯由來

很多人對所謂的草袋飯感到好奇，所以他們還特地在這裡做了文字說明，創立於1978年的范記金之園，早期都是裝入藺草袋內炊煮而成，白飯不僅粒粒分明，還帶有獨特的藺草香，因此被稱為草袋飯。不過現在已經沒有人這麼搞剛了，所以草袋飯也以普通白飯代替，少了一大特色的確可惜！不過我印象最深刻的草袋飯不是金之園，反而是另一家開在北平路的便當店，他們的草袋飯還保有原味，混合著藺草香的白飯，讓人一吃難忘！以前老爸最愛買他們的便當回來，只可惜北平路的草袋飯也早已失傳多年了

櫃台對面的小冰箱內還有販售瓶裝茶，包括烏龍茶$45和日月潭紅茶$50，有需要的話可以告訴工作人員

范記金之園草袋飯菜單

這張就是范記金之園草袋飯的菜單，前面是有附湯的套餐均一價$150，中間是現炒青菜和單點主食，有些辣度還分成大中小辣讓人勾選，這點挺不錯

范記金之園草袋飯美食

香酥排骨草袋飯

來金之園當然要點他們最受歡迎的香酥排骨飯$150，這樣一份包括白飯、排骨和味噌湯的組合，以前覺得貴，但現在隨便一個便當動輒也要$100左右，金之園的價格反倒覺得還好了，缺點是它們沒有青菜，想吃得另外點

炸成金黃酥脆的金之園排骨的確好吃，唯一可跟它打成平手的，還有台北城中市場的阿順排骨，還有健行路上的石蜜園也不錯，不過石蜜園的招牌是雞腿便當，都是我心中的前三強👍

沙茶牛肉草袋飯

閨蜜說她那天不想吃排骨，所以點了這個沙茶牛肉草袋飯$150，也是一樣有附白飯和味噌湯，不過她的多了炒空心菜，吃起來比較均衡飲食



最後再來一張大合照，金之園價格雖然比一般便當店高，但偶而還是會想來打打牙祭，畢竟人家能屹立40年，確實是有二把刷子啊！