夾心酥餅的材料也可以拿來做甜塔皮，便宜的材料成本加上做法容易是烘焙新手的練習選項。這份食譜我做了28片14組…我家兩天就吃完了

這份食譜的奶油比例比較高，麵團做好要放冰箱冷藏甚至要冷凍後才能塑出好看的形狀

牛蕃茄夾心酥餅的材料(可做12~14個)

餅乾麵團

無鹽奶油35g

糖粉15g

牛奶5g

低筋麵粉40g

玉米粉10g

杏仁粉12g (或低筋麵粉取代)

夾心餡的材料

蛋白30g

無鹽奶油50g

細砂糖50g

水30g

檸檬汁20g

牛蕃茄果乾20g(切碎)

裝飾糖霜

杏仁片15g

糖粉30g

檸檬汁5g

1.奶油要先放在室溫軟化到用手或刮刀能輕鬆壓切的狀態，依序加入糖粉和牛奶”分段拌勻”

分段拌勻就是加一項材料後要先充分拌合到完全吸收後才能再加下一項材料，避免融合失敗

這裡用糖粉是因為顆粒細容易融入奶油裡，若沒有糖粉就用砂糖，只是要多花些手勁攪拌到沒有顆粒

因為奶油和牛奶的比重不同，剛加牛奶時不容易拌勻，耐心的多攪和攪和就會有類似美奶滋的濃稠和滑順

2.篩入低筋麵粉，玉米粉，杏仁粉，混拌到看不見粉末的團狀

“過篩”主要是避免粉類結塊會影響後續混拌的工作

沒篩就抓不到這些會影響口感的小顆粒

用刮刀以壓切的手勢慢慢把粉末拌入奶油糊裡，很快就成團了

3.麵團攤平在保鮮膜(或塑膠袋)包妥後放冰箱冷藏或冷凍醒30~60分鐘

(醒過的麵團若要用餅乾模具壓製，先擀平約0.3~0.5公分厚的大平面再壓出形狀然後進烤箱烤製)

4.我的懶人做法是直接把麵團裝進擠花袋，在烤墊上擠出適合的份量

擠花袋垂直矽膠烤墊，擠出內徑小圓的份量

墊上烘焙紙，用刮刀或砧板，平均施力的輕輕壓平

麵團分量要相當壓出的餅乾大小才會一致

5.送進已預熱170度C的烤箱，烤12~15分鐘(烤到金黃色，中間或邊緣有點白沒關係)

烤餅乾的時間不長，各家烤箱火力不一樣，要隨時注意上色變化，避免烤焦

6. 蛋白霜以及糖霜的材料和調製

1)利用烤餅乾出爐後的火力把杏仁片攤平烤1分鐘，有上色就要出爐放涼備用

2)牛蕃茄果乾切小末

3)蛋白用電動攪拌機打到硬性發泡

4)細砂糖加水用小鍋煮到117度C

5)一手拿攪拌機邊高速攪拌蛋白另一手同步緩慢的沖入糖漿，把蛋白打到有光澤而且尖挺

6)蛋白霜冷卻後分次加入已室溫軟化的無鹽奶油，打拌到質地蓬鬆顏色泛白

7)最後再加入檸檬汁，充分攪拌混合到滑順後裝入擠花袋備用

8)檸檬汁和糖粉混勻就是抹面用的糖霜

7.組合

1)大小相近的餅乾先兩兩一組配好

2)一半數量的餅乾，用抹刀或湯匙底部把糖霜塗在表面，再放幾片烤過的杏仁片，進烤箱170度C烤1分鐘

3)另一半餅乾，擠一圈奶油餡，中間放牛蕃茄果乾碎，蓋上有糖霜的餅乾後輕輕壓合

組合好的牛蕃茄夾心酥餅要先冷藏，凝固後的奶油餡吃起來有點像冰淇淋

香酥餅乾和奶油霜入口即化，奶油霜不會過於油膩搭配微酸果丁口感好吃而且清爽

喜歡吃酥餅的讀友們，一次可以多做些，沒吃完的餅乾用密封容器裝好放冰箱可以保存五天喔

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