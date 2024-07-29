台北日本料理去哪裡吃？位在台北仁愛路二段這間《寶船日本料理》是非常有名氣的日料老字號，今年已經第50年走過一甲子的《寶船日本料理》，對於台北人來說是日本料理始祖的存在，其中最吸引人的就是他們獨有的帆船造型生魚片刺身，是每桌客人必點的招牌料理。今年寶船50週年的紀念餐會邀請了日本關西知名料理長『赤間博斗』客座設計一系列的經典菜色。

50週年是個大日子，一定要來張大合照紀念，非常開心能夠參與到這珍貴的一刻。

《寶船日本料理》交通方式如何去？

《寶船日本料理》的位置在台北市中正區仁愛路二段上，氣派的裝潢讓人很難不多看他幾眼。

如果開車前往附近有收費停車場還有路邊停車格，但車位就要靠運氣。最近捷運站是忠孝新生站從出口步行約5-8分鐘可以抵達。

《寶船日本料理》Google map

《寶船日本料理》附近的地標不少。

餐廳門口的裝潢以大理石結合木質元素相當氣派。

《寶船日本料理》50週年紀念活動

連續兩天的50週年紀念活動重磅邀請到日本關西料理文化大使『赤間博斗』來寶船客座。一系列的菜色都是由料理長『赤間博斗』設計。

《寶船日本料理》室內用餐環境

戶外氣派內部用餐環境也絲毫不馬虎，整間餐廳的座位選擇非常多。

除了檯前跟四人座位，這裡也提供多人的包廂座位區，從6-10人的選擇通通有。

這個就是傳說中的寶船，一艘艘真的很壯觀。

要把這艘船擺滿擺得漂亮也是需要一定的功力，這天有不少貴賓都是衝著這艘船來的。

冷藏櫃裡的黑鮪魚是這天的重頭戲，看看那邪惡的油花光是用看的就很誘人。

沿著走廊走到底可以看到這幅鎮店之寶的字畫，這題字的藤野君山是寶船的創辦人前身待的餐廳主廚，創辦人覺得這首寶船很有意境就接著帶回店裡，一直沿用到現在。

右手邊這位就是寶船的創辦人目前雖然已經80高齡，但依舊靈活氣色相當好完全看不出來實際年齡。

《寶船日本料理》50週年關西菜單

這次50週年的紀念菜單全由來自日本關西的料理長『赤間博斗』所設計，以關西風味為主軸結合台灣在地食材出一系列的經典菜色。日文菜單看起來就很有儀式感。

白色衣服這位就是日本料理長『赤間博斗』，他帶領整個團隊一起製作餐點。

賓客陸續入座，這天的賓客都是寶船的常客，對於寶船這50年老字號也非常支持。圖中這位是二代接班人闕育民先生，傳承了寶船日料50年的好手藝。

外場服務人員也非常專業，不論是在菜單上的菜色介紹都很到位，來這的賓客都有賓至如歸的感受。

《寶船日本料理》推薦酒款

這次50週年的餐點設計還包括日本酒的部分，經過料理長的餐點設計，以餐酒概念出發讓賓客不只能夠品嚐美食，也能透過美酒的旨味讓餐點的味道更上一個層次。

這天的日本酒陣容堅強，除了酒商外還請到專業的唎酒師共同替賓客桌邊侍酒。

東光 吟釀梅酒

第一支酒是東光吟釀梅酒，這支酒來頭不小，是日本唯一在梅酒大會取得三項優勝的梅酒。鮮明的吟釀香氣超越了梅酒的概念，帶著水蜜桃、西洋梨、青梅的香氣雖說是燒酒但酒感並不強烈，清爽開胃當作餐前酒非常合適。

這場餐酒會相當盛重每款酒都會請專業的唎酒師做桌邊介紹，讓品嚐到日本酒的客人都能更加了解所喝的酒有什麼特色。

有酒喝就是開心，這天現場的氣氛營造的非常棒。

《寶船日本料理》推薦菜色

先付 焼き茄子谷中水室 忍び生姜 車海老 陸蓮根 姬玉蜀黍

首先是前菜部分，這杯是以昆布高湯製作的凍飲為基底，搭配鮮蝦、蓮藕、玉米筍、茄子等食材搭配，整體口感非常爽口。

前菜 芋蛸南瓜の鬼灯花盛り：青もみじ 小芋塩蒸し 蛸脹ら煎り 南瓜含め煮

旁邊搭配的是以鬼燈花作為容器裝飾，裡面的料理有鹽蒸小馬鈴薯、撒上金箔的青もみじ、煎章魚、南瓜。

章魚腳的部分口感彈牙，本身的鮮度就很高越咬越香。

這個青もみじ口感很扎實，有點像是芝麻糕上面的金箔增添貴氣。

很喜歡這天的南瓜，口感鬆軟甜度又高。

馬鈴薯還帶點脆度，使用鹽蒸方式相當入味。

吸物 （鱧そうめん七夕椀 楓冬瓜 千切り梅 星型清抽子

這天的湯品是用海鰻製作的素麵，是款很清爽的湯麵組合。

裡面的海鰻塊頭不小，肉質細緻很好入口。

湯頭相當清爽帶點梅子的香氣，炎熱的夏天來上一碗相當舒服。





新生獺祭純米大吟釀 二割三分

這款純米大吟釀是我這天最期待的一款日本酒款，使用研磨僅存至 23％ 的山田錦，製作最頂級的純米大吟釀。

這款新生獺祭純米大吟釀有著令人陶醉的芬芳和似蜂蜜的甜味，酒入喉下，口中縈繞清爽餘韻相當舒服的一款名品。搭配這天的前菜跟後面的刺身料理都相當合適。

透過專業的唎酒師Ami桌邊的服務對於這支獺祭純米大吟釀會更了解，這個餐會也讓我學到不少。

造里 寶船特製舟盛り（香り芽もの一式 ：大トロ 白梶木 槍烏賊 間八 鯛

接下來就是寶船這次50週年紀念菜單裡大家最期待的鎮店之寶，刺身料理。這艘船真的是非常吸睛，一端上桌整桌人瞬間無聲了。

這天的寶船刺身中有黑鮪大腹、紅魽、白旗跟鯛魚，旁邊還有槍烏賊。

不虧是50年老字號，不論是擺盤還是刀工都是水準之上，還有乾冰襯托果然是夢幻逸品。

心星Shinboshi純米吟釀

來自於岩手縣的菊之司酒造創業超過240多年，鄰近酒造的「中津川」地下水是酒造的命脈，其極為清澈的水質和含有合適的礦物質讓菊之司釀造出優質的清酒作品。這款心星採用岩手縣產的「ぎんおとめ」酒造米釀造，帶有甜瓜和草莓香氣，精米步合50%甜度適中帶有舒暢的酸度，中段散發清新的蘋果和洋梨芳香，收尾清爽乾淨。

這位是這天的酒商代表，對於自家日本酒的介紹又更加詳細，好喜歡這天的餐酒搭配。

這款純米吟釀帶出的瓜甜香又帶點酸，酒感醇順適合搭配海鮮料理，剛好跟後面的燒肴做搭配。

燒肴（太刀魚塩焼き 蟹餡掛け 木の芽 系瓜 馬鈴薯 人參 隱元豆 实山椒

這款燒肴是以白帶魚為主的料理，裡面的配料也是頗為清爽，搭配心星這支純米吟釀更能提出白帶魚本身的鮮度。

裡面的蔬菜種類相當多，有蓮藕、四季豆、馬鈴薯跟蟹肉。

烤過的白帶魚香氣層次更多，肉質非常細緻。

‘

有了酒精的加持現在的互動又更加熱絡。

很喜歡這天唎酒師Ami的日本酒服務，她不只是唎酒師還是內湖知名日本料理店『幸和殿』的闆娘。這天應寶船的邀請一起來替這50週年紀年活動加分。

接下來同樣也是這天亮點十足的壽司環節。

凌ぎ（上乘壽司）最中寿司 鮟肝奈良漬 生雲丹 穗紫蘇

這個最中也是這天頗有亮點的料理之一，最中中間是海鮮醋飯，旁邊的是鮟魚肝還有奈良風味的漬物。最特別的是這個最中上面還印上寶船日本料理的logo真的很有fu。

在品嚐最中壽司之前主廚赤間博斗出來替大家在每個壽司點上他自製的煙燻醬油，因為香氣獨特所以會在每桌讓客人現場試聞這很有特色的醬油。

接下來就是像這樣一滴一滴的滴在最中壽司上。

這個壽司真的是美到不知道該怎麼形容，這你一定要現場吃到才能感受到其中的美味。

裡面的海鮮相當豐富，有鮪魚大腹、海膽跟鮭魚卵，這畫面真的是美到不行。

這個壽司搭配前面的心星也是非常合拍，海鮮本身的鮮度帶著煙燻醬油的香氣，與心星這支日本酒有著非常特別的旨味。

美成這樣怎麼捨得吃掉它。

最中的酥脆與軟嫩的海鮮真的好搭，裡面的鮭魚卵與海膽的鮮甜度好高，再與鮪魚大腹結合實在是強到沒對手了，尾韻的煙燻醬油氣味相當加分。不知道這款最中壽司是不是店內的常備料理，如果不是強烈建議一定要納入菜單中，真的太好吃了。

溫物：鼠子（海森） 雞の白子 松阪豚 上湯（昆布 大骨のスープ） 麩（紅）

這個畫面感十足的湯品是用整顆的冬瓜來製作，裡面的湯頭是用昆布及大骨熬煮，再搭配海森、松阪豬、雞佛做組合，是很有特色的一道蒸物。

裡面的冬瓜還雕成楓葉的形狀，也展現了內場團隊的刀工深厚。

高湯熬煮過的松阪豬口味更加有層次，濃郁的湯汁相當入味。

沒想到在日料中可以見到雞佛，這天的雞佛個頭相當大顆品質非常好。

揚物：鮑の香味パン粉揚げ あおさ海苔 新蓮根 アスバラ 短冊赤パプリカ 肝ソース柴漬けタルタルソース

這道炸物是鮑魚唐揚，使用麵包粉下去油炸，相當考驗火候的控制。

整顆鮑魚直接下去製作這道料理真的是重金打造。

旁邊搭配了晚香玉筍、炸蓮藕等配菜增添口感層次。

這個沾醬是用鮑魚肝來製作，拿來搭配炸鮑魚更合拍。

厚實的鮑魚雖然有切塊但每一口入口的飽實感還是足，新鮮的鮑魚那自然的鮮甜度就是沒話說，外皮的麵衣增加了鮑魚的口感，超加分。

麒麟將軍杉大吟釀

這款酒是使用新潟縣代表酒米～五百萬石酒米釀造出最具新潟特色的淡麗辛口酒質，香氣豐盈、口感輕快。酒名與酒標設計取自本州第一神木──「將軍杉」，彷彿也寓意著具備了水、米、氣候、技術(越後杜氏)等造酒四要素的酒廠所在地津川所釀出來的酒是日本第一。

醋肴 手卷き鰻柵：金紙玉子 粉山椒 胡瓜 茗荷 生姜 大葉 沢庵漬け

這個鰻魚手卷吃完真的是要飽到天靈蓋，這天的好料真的是沒有斷過，這個鰻魚手卷也是同桌友人一至說好吃的美味料理。

這鰻魚手卷上同樣有印上寶船的logo，

看看這個手卷使用蛋皮將所有食材全部扎實的包裹著，一次入口享受鰻魚美妙的滋味在嘴裡竄開的奢侈感，這個也好好吃啊。

留挽 台灣大蜆袱紗味噌仕立て たつ葉

不得不說寶船的餐具真的非常講究，不論是前面的寶船刺身盛合還是這個裝味噌湯的器皿都非常講究，在這裡用餐真的好享受，一秒到日本。

這款使用台灣在地的大蜆蠣，整個湯頭鮮甜度破表，前面喝的微醺來碗熱呼呼的味噌湯，無敵。

飯物 海鮮釜めし

這個海鮮炊飯也是相當精彩，光是裡面的海鮮香氣就超迷人。

上面有炙燒過的烏魚子，裡面還有櫻花蝦，配上鬆軟的炊飯即使很飽還是默默地把它全部吃光。

烏魚子的火侯控制的很好，不會有過乾的問題。

最後再來的是柚子酒做結尾。

中場加碼的下酒菜，這個配啤酒超讚，整個蝦頭都可以直接吃。

台灣旬果：水物（台灣旬果）

最後用澎湃的水果盤結束這精彩的50週年紀念餐會，真的讓人印象深刻。

最後赤間博斗料理長親自逐桌與所有賓客敬謝，真的非常有親和力。寶船日本料理50週年紀念餐會大成功。

這天的日本酒款真的搭配的恰到好處，賓主盡歡相當開心，寶船50週年紀念活動大成功。如果你也喜歡日本料理，那這間50年的老字號一定不要錯過。

《寶船日本料理》店家資訊

延伸閱讀