

2024年7月來東京，每天都想著要吃什麼早餐？

這天突然想到法式吐司，於是在TikTok上搜尋，看到了這間位於目黑站對面的「林屋茶園」有賣，而且是早餐時段限定，十點才營業，對於住在東京站八重洲的我來說可以不用太趕，搭個電車十幾分鐘就到了，也算方便。它在Tabeloge上有3.54的高分，更讓我想去試試。

按讚追蹤阿偉的食樂園粉絲團

原文來自阿偉的食樂園(點入看更多)



林屋茶園

電話：050-5869-7358

地址：東京都品川区上大崎3-1-1 目黒セントラルスクエア 1F

營業時間：10:00-21:00

Tabeloge：https://tabelog.com/tw/tokyo/A1316/A131601/13216175/

它位於目黑站對面的新大樓一樓，一整面的落地窗很通透明亮，但也不會被太陽照到，環境很舒服。

我大約10:50抵達，還沒開門呢！



將日式枯山水置於牆上很有創意，也相當有日式氛圍。

座位數不少，我是開店第一個客人。



早餐的菜單很簡單只有四種，我只鎖定第一項法式吐司。

用Google翻譯才知道它原名是「金布丁法式吐司」，包含一杯飲料990元日幣，不到200元台幣，期實很划算。



這是搭配的茶飲菜單，我選了冰的抹茶。



這個角度看得出法式吐司的厚度，大概有6~7公分吧？



法式吐司除了有一碟糖漿，還有鮮奶油與紅豆泥。我覺得紅豆泥甜度過高，怕甜的人請酌量食用喔！

呈現金黃色的法式吐司，一咬下就有滿滿的蛋香，非常軟嫩且濕潤，表面的糖粉恰到好處，增添些許甜度卻不會太甜。

不過我本人是喜歡淋些糖漿或蜂蜜在上面的，口感香甜更迷人。

吃完之後差不多11:00，這時候雖然不太餓，但中午快到了，就想說吃個拉麵好了。

於是開啟Google地圖搜尋，就搜到位於大崎站有間六厘舍，顯示評分最高。還記得去年四月來東京玩的時候，原本計劃吃東京一番街的六厘舍，但排隊的人太多了，只好放棄。這次看到大崎站就在目黑站的下兩站，還不到中午12點，上班族還沒放飯，於是趕緊搭上電車衝去。

六厘舍沾面 大崎店

地址： 東京都品川区大崎2-11 大崎ウィズシティ 1F

這張照片是我吃完之後出來拍的，已經排了好多上班族，而且當時氣溫大約37度，非常曬，他們竟然願意這樣排，真心佩服！

還好我到的時候，大約11:30，前面只有兩個人，而且不到三分鐘就都進去吃了。

註明一下，這家店的位置不太好找，我看著Google map找了一下才找到。

店裡環境不大，倒是很乾淨。

用點餐機點餐，可以選中文喔！

我就是點首頁這個「特製生七香粉蘸麵」小碗的，再加一顆溏心蛋。

「特製生七香粉蘸麵」小碗1000日幣。

一顆溏心蛋100日幣。

來日本這麼多次，好像這是第一次吃蘸麵，Tabeloge分數高達3.66，讓我更期待了！

我先吃了沒蘸湯的麵條，涼涼的筋道十足，好Q彈且吃得到麵香，非常厲害！

叉燒肉也很軟嫩又入味，肥肉部份也不膩。蘸了湯汁的拉麵味道變得豐富，湯汁完整包覆，也把麵條增加溫熱感，的確很不錯。但因我早餐剛吃完不久，我吃幾口就吃不下了。對了，溏心蛋也相當厲害，蛋黃是會流洩卻有一點濃稠度而且成現橘色有蛋黃香的那種，超級好吃！

＝＝＝＝＝＝＝

加入阿偉的ig：點此連結

加入阿偉的Line@點連結即可加入：點此連結

追蹤阿偉的TikTok：點此連結

加入阿偉的食樂園粉絲團