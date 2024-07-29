大志集落

想來拍 大志集落 跟只見線已經很久了，這次來看祭典因為是開車就更方便前來，說到拍只見線有好幾個拍攝地，但我個人獨愛大志集落，有點像是奧地利哈爾施塔特，這裡的四季有著不同的美景，看過格友拍攝過冬季的雪景超美的，我雖然是夏季前來整個景色也是絕美啊！



大志集落拍攝地介紹

我們是中午時刻來到大志集落，我們的車子是停在かねやまふれあい広場，這裡有著觀景台是眺望大志集落的好地方。

在寧靜的山谷中看到遠方的房子就是大志集落，美麗的景色讓人看到忘我，有點可惜的是剛好有風陣陣吹來，將水面掀起波紋，無法拍到平靜的水面。

大志集落只見線列車

算好了只見線的班次，在這裡等待只見線列車經過，為了就是要捕捉列車與大志集落的美景啊！

青山、碧水山巒之間所有的一切恬靜而美好，仿佛時間就在此停滯，讓人心神寧靜。

這次是入住在大志集落附近，隔天一早去霧幻峽看溪霧就順道再來看一次大志集落，早上的景色也太美了吧！平靜的水面就如同鏡面，整個倒影真的是絕美啊！

這樣的景色真得是很像歐洲，上次分享在粉絲頁上，還有人問我是不是去歐洲。 😆

這聚落就在山水之間，如詩如畫往如置身在世外桃源中，令人陶醉的景色會讓人捨不得離開。

依舊等到只見線列車經過才願意離開，期待下次冬季再來造訪。

總結

大志集落位在福島的金山町，這幾年因為很多攝影愛好者前來拍只見線，帶動很多人會來此觀光，一個與世無爭的寧靜小鎮，四季分明的色彩點綴這個聚落，很多人都是來拍攝冬季的景色，其實夏天來欣賞一片翠綠的大志集落也是超美喔！

GRACE幸福漫步的美食與旅遊觀感都是純屬個人意見及心情發表，

每人口味都不相同，請以資訊參考閱讀，謝謝~

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店家/景點資訊

店家名稱：大志集落

所在地址：968-0011日本 FukushimaKawaguchi, Kaneyama, Onuma District

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00

店家電話：

評價：★★★★★ Google即時導航





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