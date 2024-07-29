來到台北，怎能不和北部的好友相聚呢？這次朋友帶我來到了傳說中的「孫太太嚴選超市火鍋」。雖說台中也有很多特別的火鍋店，但孫太太的火鍋實在是太瘋狂了！一進店裡，這裡的氛圍立刻吸引了我。 啤酒暢飲！帝王蟹吃到飽！和牛吃到飽！生蠔吃到飽！聽到這些是不是已經開始流口水了？今天就來跟大家分享一個超級豪華的食物天堂吧！ 首先，停車超方便。附近就有兩個收費停車場，一個是大龍路的「揚雅立體機械停車場」，另一個則是承德路三段的「168parking停車場」，所以開車來的朋友不用擔心停車問題。

走進餐廳，首先映入眼簾的就是左手邊那個接待你的櫃檯。我是被好朋友拉來的，一進門就感受到這裡的氛圍特別好，真的很適合聚餐。

餐廳裡的座位以四人座為主，座位間隔也很舒適，完全不會感到擁擠。 而且他們的菜單質感超好，內容豐富到不行，大家可以去孫太太的官方粉絲專頁看看，他們每個月都有不同的優惠方案喔！ 來講講點餐方式吧！這裡的自助區有鍋物食材、飯麵食、滷麻辣鴨血、甜點水果、飲料和哈根達斯冰淇淋，都是自取的。至於肉品、海鮮和特殊食材則是用手機掃描QR Code點餐，每次可以點8種，每種限點3份，超級方便！ 飲料區就在出入口處，有冷熱飲都有，包括蔬果汁、低糖薏仁水、卡蔓橘果汁、濃縮咖啡、美式、卡布奇諾、咖啡拿鐵、咖啡摩卡、可可瑪其朵和可可拿鐵。吃完辣的或者海鮮後，這裡還特別設有洗手台，讓你可以隨時清潔雙手，真的超級貼心！ 茶愛好者注意了，這裡有各式各樣的現沖茶包喔！包括蘭花普洱茶、金萱茶、油切綠茶、凍頂烏龍茶、茉莉香片、英式紅茶，各種口味任你選。 冰淇淋方面，他們竟然供應「哈根達斯」品牌，而且還有8種口味可以選擇，這也太豪華了吧！

來到蔬菜自助吧，這裡真的很誇張！奶油白菜、山蘇、水蓮、桂竹筍、荸薺、過貓、娃娃菜等，這些不常見的蔬菜竟然可以自由取用。而且上方還有各式泡麵、冬粉、雞蛋，也都是自取的。

原來孫先生和孫太太每天深夜或凌晨都會親自開車到果菜市場挑選這些新鮮的蔬果，難怪這裡的食材都那麼特別，而且還能根據季節選擇當季食材，真是太棒了！ 這裡的每位客人還會被提供一個深盤，可以裝滿自己喜歡的蔬菜鍋物，食材看起來超新鮮，而且份量超大。

甜點和水果櫃也很厲害，所有的水果都是老闆夫妻倆親自到市場挑選的。從櫃子裡的水果一看就知道，他們真的很用心，完全不在乎成本。甜點的種類也同樣豐富，讓人看了都驚豔。

而且現場還有白飯和肉燥等可以搭配，真的是太貼心了。

調味料區也超級齊全，有蒜頭、辣椒、蔥、香菜等，調味大王無誤！光是這樣走走，我就已經愛上這裡了！这样的餐厅，真的是美食愛好者的天堂啊！

這裡的各種高湯都放在蔬菜自助吧旁邊，讓客人可以自己加。如果覺得湯頭太鹹，還有「開水」可以稀釋，真的超級貼心！

我們一行五人，選了三個鍋底來享受。

這裡的日本A5和牛、松葉蟹、帝王蟹等頂級海鮮食材吃到飽，讓我都懷疑老闆是不是真的會賺錢啊！

而且他們的和牛種類多到可以讓你實現和牛自由，有赤身、霜降、肋眼上蓋，油花美得讓人移不開眼。連美國Prime牛小排都有，這根本就是肉食愛好者的天堂！ 日本A5和牛霜降 日本A5和牛肋眼上蓋 美國Prime牛小排

這裡的海鮮更是讓人驚喜連連，日本松葉蟹和帝王蟹等頂級海鮮，讓人懷疑老闆是不是太大方了！

服務生甚至會幫忙剪龍蝦殼，讓你完全不用自己動手。

連龍蝦和生蠔都是吃到飽，生蠔的尺寸巨大，還會加上檸檬切片來去腥，真的是太貼心了！

看看我們隆爸的滿足模樣，他說這裡的海鮮非常甘甜，完全沒有腥味。而且這裡的蔬菜種類也很豐富，連我們的顏小姐都不知不覺中盛了滿滿一盤。

**貼心提醒喝酒不開車開車不喝酒**

甜點方面，這裡的蛋糕口感超級好，比85度C的還要美味，女生們一定要留點空間嘗嘗！餐後再來份哈根達斯冰淇淋，簡直是完美的結尾。

如果你需要更多私密空間，他們還有一間8-10人的包廂，低消12000元，非常適合重視隱私的饕客。



最後，別忘了，喝酒不開車，開車不喝酒！7月還有生蠔吃到飽的活動，孫太太加碼送啤酒無限暢飲，提供的是日本沖繩Orion生啤哦！這家店真的是不來會後悔的美食天堂！ 除此之外，這家店還提供冷凍肉品與海鮮的銷售，滿3000元就免運費，或者老闆會親自送貨到府。 孫太太嚴選超市火鍋台北民族店

地址：台北市大同區民族西路88號

電話：02-2599-6060

營業時間：11:00~22:00(日~四)；11:00~23:00(五六) 捷運淡水信義線(圓山站)1號出口，步行約500m-7分鐘路程 附近有2個收費停車場，大龍路(揚雅立體機械停車場)與承德路三段(168parking停車場)可停車