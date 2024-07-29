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台北市大安區[大安區美食] 文火處方料理所 台北預約困難店 療癒系美味小店 #信義安和美食 @蛋寶趴趴go

2024-07-29 10:35:10 蛋寶趴趴go 人氣：24
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窩客好文

蛋寶趴趴go

發表篇數：860篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：

文火處方料理所
place台北市大安區文昌街80號號1樓樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台北清新療癒系美味小店

文火處方料理所

由兩位原本學設計的友人共創，

「文火慢燉的風味，療癒胃口的處方」

撫慰了許多附近上班族客群，

這樣的小店實打實地名氣散播開來，

成為了台北預約困難店

#台北大安區美食 #信義安和美食

 

文火處方料理所

  • 地址：台北市大安區文昌街80號
  • 捷運：信義安和站2號出口，步行2分鐘
  • 電話：02-27060662
  • 營業時間：11:30-14:30、17:30-20:30 (六日店休)
  • IG：文火處方 料理所
  • 訂位：文火處方 訂位

▼店家座位不多，務必預約！

桌位皆以2~4人為主，

不算寬敞，大約只有16個座位，

木質調餐桌、水泥漆牆面，

打著昏黃吊燈燈光，帶點餐酒館氛圍。

雖然是開放式廚房，但不覺得油煙味重。

 

文火處方菜單

✅午間套餐+$120：白飯or沙拉、湯品or冷泡茶 (擇一)

✅晚間套餐+$200：每日特製配菜or爐烤麵包(擇一)

提前兩日預訂主餐，於訂位時一併勾選。

現場僅提供開胃小菜及附餐酒水類單點。

✔️用餐時間：90分 

✔️低消：$600/人、不收服務費

▶️ (文火處方 菜單)

▼【鮮採沙拉】

▼【茄汁筊白筍&花椰菜】$130

是道風味涼菜，

以茄汁調理確實酸鮮爽口開胃~

▼【炙烤青龍椒佐起司豆腐】$150

這個青龍椒似乎有些老，

皮很厚我吃不慣…😅

 

【大蛤與小卷】$550

海大蛤、現流小卷、煙燻臘腸、蝦濃湯

海鮮肥美，給料大器，燉煮入味，

醬汁讓人想來一碗白飯！💕

 

【直火炙烤每日牛排】$620

軟嫩犢牛、威士忌奶油蘑菇醬汁

肉質札實，滿足肉慾也具嚼感，

調味不會過重，吃得到肉質本身的味道，

附上七彩烤時蔬，

配色養眼食慾漲停板！😍

 

【油封功夫鴨腿】$480

宜蘭好野鴨、主廚莓果醬汁

鴨皮脆度挺好，鴨腿肉也細緻，

整體ok，但不至於驚豔就是了。

▼【冷泡茶】

清爽回甘，可續一次！

 

蛋寶543》

信義安和站上班族的癒癒系美味小店

文火處方料理所

料理大多以文火精心慢燉呈現，

緩解現代人匆忙勞碌的身心靈，

感覺就像來到餐飲界的海島villa, 

讓我重新找回生活步調的節奏與平衡點，

這是在細嚼慢嚥中，才了解主廚的用心！

如果你感到疲憊，就來一次文火處方吧，

質感與美味兼俱，餐點對得起價格，

推薦給大家~~！❤️

▼吃飽還可以順道去隔壁的

昭和浪漫冰室」吃冰、喝咖啡！

 

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 IG：egg_papago

 

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