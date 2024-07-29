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大明星頂流涮涮鍋以高質感火鍋為主打，除了擁有高品質肉片外，

還有龍蝦、鮑魚、鮮蚵、草蝦、澎湖小過等強大的海鮮食材！讓你吃飽吃滿吃的開心又滿足❤️

另外他們家的店內裝潢更是花重金打造，用餐環境媲美私人招待所，乾淨有質感。

廁所還額外提供護手霜、除臭噴霧和乳液！

餐點更是一道一道由店員端上桌服務，整體氛圍讓人感覺像公主般被呵護著😍

喜歡吃火鍋的朋友一定要來這間試試看

大明星頂流涮涮鍋 店面位置

大明星頂流涮涮鍋的詳細地址為桃園市蘆竹區南崁路265號3樓，這邊算是蘆竹區一個小市中心。

距離台茂、蘆竹運動中心或南崁五福夜市都滿近的～

而且這間火鍋店就在J-MART 佳瑪 南崁店旁邊，汽機車可以直接停百貨公司樓下，非常方便👍

大明星頂流涮涮鍋的餐廳位置位於大樓的3樓～

有點隱密，第一次來的朋友小心不要走過頭😂

從J-MART 佳瑪 南崁店往上走，走到路口的時候往右看就會看到店家的招牌和標示。

然後再按照指示搭乘電梯前往三樓即可哦～

大明星頂流涮涮鍋 用餐環境

他們家的用餐環境真的是沒話說！

初來乍到的時候真的會以為是到了高級的私人招待所😲

格局方正還有香檳、威士忌等酒類作伴~看起來真的完全不像火鍋店！

第一次來用餐的時候有被它的環境驚豔到😆

而且除了四人桌之外，還有額外提供包廂和多人聚餐的空間～

如果聚餐人數比較多的朋友還滿適合來這這用餐🍽️

燈光美、氣氛佳，餐點好吃又有品質，也適合商務洽談或公司聚會哦

大明星頂流涮涮鍋 菜單

大明星頂流涮涮鍋的菜單比較簡潔明了，他們的餐點很像是西式餐廳的感覺

分為湯品、前菜、沙拉、主餐、主食、點心等等……跟一般的吃到飽火鍋完全不一樣！

主廚對於每一道食材都是非常講究和專研的，有點像是日式高級餐廳的感覺

看完了一整套的餐點後，再來要決定的就是主食啦~

最低只要980元就可以吃到國宴荷柏霜降豬加其他餐點小菜甜點水果等

加一加一個人大概會吃到十道不同的菜色左右，以份量上來說我覺得滿夠的！

不用擔心吃不飽~ 如果食量比較大的朋友也可以額外加點海鮮或肉品哦😋

大明星頂流涮涮鍋 餐點分享

企鵝和朋友這次點的肉品是國宴荷柏霜降豬和prime無骨牛小排！

這兩個肉品的肉質都超級棒😍

非常的鮮嫩多汁，沒有任何的腥味！入口即化，超好吃

從品嘗的肉質上就可以感覺到這肉品的高質感❤️

非常推薦給第一次來品嘗的朋友

另外他們家的菜盤設計也很有質感和藝術感！

看起來就像一盆插花🌹漂亮又營養均衡

而且蔬菜顏色還繽紛和有漸層排列，從這小細節就可以看到主廚對於食材的重視和講究

他們家的醬料有三種口味，分別是醬油金桔、胡麻醬和沙茶醬~

這三個醬都可以再額外搭配辣椒、海鹽和青蔥哦，口感會更豐富🥰

大明星頂流涮涮鍋 湯頭推薦

企鵝和朋友這次品嘗的湯頭為何首烏不老藥膳湯和蟲草滋潤湯

這兩個湯頭對於女性或長輩來說都非常的滋補❤️

而且喝起來的味道不會太重~ 大家可以參考看看

何首烏不老藥膳湯煮滾後就會有淡淡的中藥香飄出來~

有點香甜又有點草藥味，我自己是還滿喜歡這種特殊的中藥香味的

它喝起來的口感是屬於香醇中帶著清甜味！非常適合拿來煮蔬菜😋

蟲草滋潤湯喝起來則是非常的甘甜順口

在喝的時候會感覺有一個清甜順過喉嚨的感覺，潤喉又開胃！

我自己還滿喜歡這個拿這個湯頭拿來煮肉片，既能保留完整的肉汁又多了點營養😆

大明星頂流涮涮鍋 前菜

一開始坐下來的時候，店員就會先端上一碗人參熬雞精給我們品嘗~

這碗雞湯喝起來的味道非常的香醇和濃郁！

喜歡喝雞湯的朋友一定會愛死這道前菜😉

接著就會是開胃的鮑魚沙拉、鮭魚卵豆腐和松露干貝

這三個餐點我都還滿喜歡的，清爽不油膩而且還會帶著點胡麻醬的氣息！

酸酸甜甜非常開胃😋

此外前菜裡面，企鵝最喜歡吃的就是手工滑，口感Q彈又充滿嚼勁！

這次有吃到章魚墨魚滑和花枝丸蝦滑，這兩個口味都很好吃😋

而且內餡很扎實滿飽，每一口都能吃到海鮮的風味~

prime無骨牛小排

他們家的肉質從外觀看就感覺非常的新鮮，油花分布的很漂亮🥰

而且每一片肉的大小都相同，切得剛剛好不會太厚也不會太薄！

牛肉其實不用煮太久，尤其他們家的還很新鮮~

放到火鍋裡涮個5秒就熟了，第一口可以先試試沾點海鹽就入口😋

比較可以吃到食物原始的風味

國宴荷柏霜降豬

豬肉的部分絲毫也不遜色！我覺得跟prime無骨牛小排一樣好吃🤤

這也是我很喜歡他們家的原因，把豬肉的口感用的像牛肉般鮮嫩！

除了新嫩的口感外，這份國宴荷柏霜降豬還多了點嚼勁，吃起來口感很讚😘

喜歡吃豬肉的朋友一定要點這來嚐嚐（真心推薦

他們豬肉的厚薄度也是掌握得很好，放到鍋子裡不需要太久就熟了！

而且油花不會很多，吃起來不容易膩口

大明星頂流涮涮鍋 主食

大明星頂流涮涮鍋的主食有日本越光白月米、讚岐烏龍麵和巨星鮭魚卵越光飯～

企鵝和朋友是各選了一個麵和一個飯，吃起來很不錯

味道很入味，很適合搭配著肉片一起吃

讚岐烏龍麵有額外使用胡麻醬去做調味，香氣十足，還沒吃就可以聞到陣陣芝麻香🤤

我自己覺得在夏天吃這份餐點還滿清爽開胃的

巨星鮭魚卵越光飯吃起來的口感則是多了一些鮭魚卵的香氣~

搭配著芝麻海苔也是很不錯，家裡如果有長輩需要餐餐吃飯的朋友可以考慮這道菜！

大明星頂流涮涮鍋 甜點水果

甜點則是有杏仁露豆腐和棉花糖紫米紅豆可以選~

這兩的味道都很濃郁，打開來時都可以聞到各自專屬的香氣

企鵝自己則是比較喜歡吃紫米紅豆🤣 味道不會太甜又有紅豆的香氣~

加上棉花糖的調味，吃起來口感特別的豐富

除了甜點外，大明星頂流涮涮鍋還有額外提供新鮮的水果哦！

一次可以吃到三種不同的口味，像企鵝這次吃到的有小蕃茄、鳳梨和芭樂~

水果會根據當月季節而做調整哦！

這樣才能讓每一位消費者都能吃到當季最鮮甜的水果🍅

獨家料理 人參鮑魚雜坎

最後來介紹它們家隱藏版得高貴美食｜人參鮑魚雜坎

採取九種不同食材家加上人參熬雞精烹煮而成，滿滿的營養！

超適合點一碗來給長輩和小孩補補元氣的😆

而且這道鮑魚雜坎還會由店員親自到座位區現場熬煮！

超特別的，這畫面就像是在家用餐一樣，靜靜地等著媽媽或爸爸將粥煮好☺️

這算是非常獨特的體驗，吃過那麼多家火鍋目前只看到這間有這樣做哈

喜歡吃火鍋的這間真的一定要收藏！

主廚招待 鮭魚卵草蝦

除了以上餐點外，企鵝和朋友還很幸運地得到一份主廚招待的鮮蝦料理😍

新鮮的鮭魚卵加上剝好的草蝦，吃起來口感有軟有嫩還有點Q彈！

口感很豐富，而糗不需要用髒手就可以吃👍

大明星頂流涮涮鍋 評價

這間高品質火鍋真的很好吃！

不管是前菜到主餐、主餐到主食，主食再到甜點都很不錯🥰

再來肉片的品質真的沒話說，食材非常新鮮，不沾醬直接吃也沒有任何腥味！

而且店員的服務是很友善和快速的，看到空盤就會整理👍

環境的部分企鵝也給💯分，乾淨整齊又有質感

雖然燈光有點昏暗，但搭配著美酒美食也有別有一番風味😆

大明星頂流涮涮鍋 詳細資訊、停車場

🏠店名：大明星頂流涮涮鍋

📍地址：桃園市蘆竹區南崁路265號3樓

🅿️停車：Times J-MART佳瑪南崁店停車場

☎️電話：03 311 5999

⏰營業時間：平日：11:30–16:00, 17:00–22:30、假日：11:30-22:30

📩粉絲團：大明星頂流涮涮鍋粉絲團

💰付款方式：現金、信用卡結帳

備註：線上訂位