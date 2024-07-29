京都伏見稻荷大社已經是來到京都必去的行程了，朱紅色的千本鳥居、高貴氣派的樓門建築，還有可愛又威嚴的狐狸雕像、狐狸御守等等。今天，就跟著小編一起走入伏見稻荷大社，從伏見稻荷傳說由來、必訪祭典宵宮祭、宮本祭、考生必去的東丸神社，再一步一步深入探訪伏見稻荷大社一日遊。如果時間允許，還可以順道從伏見稻荷到清水寺遊玩喔！

京都伏見稻荷交通搭JR奈良線到稻荷站，再走1分鐘就抵達。伏見稻荷門票免費，普通逛伏見稻荷大社時間約2小時，上稻荷山就盡量排整天了。伏見稻荷開放時間是24小時開放，但御守販售處是07:00-18:00。伏見稻荷大社美食有祢ざめ家鰻魚飯、稻荷茶寮抹茶冰，以下就來看看小編整理的伏見稻荷旅遊資訊吧。

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伏見稻荷大社介紹

伏見稻荷旅遊資訊

伏見稻荷大社是日本京都市的著名神社，以千本鳥居和狐狸神聖地而聞名於世。遊客們可以從伏見稻荷傳說開始，進一步了解這座神社的文化和歷史，並參觀必訪的祭典宵宮祭、宮本祭和東丸神社。伏見稻荷大社的美麗風景是最令人印象深刻的特色之一，尤其是那朵朵鮮紅色的千本鳥居。此外，還有可愛的狐狸雕像和狐狸御守等等，讓您深入了解日本的神話傳說和文化。如果您有足夠的時間，可以順道前往清水寺或其他京都的著名景點，體驗日本古老文化的魅力。

伏見稻荷由來傳說

在日本，古老信仰的神靈包羅萬象，認為自然萬物皆有神。而伏見稻荷大社所信奉的「稻荷神」則是日本神話中稻穀、食物之神。到近代，主管豐饒的稻荷神，也被大眾視為財富、產業昌隆的象徵，被許多工商單位敬奉著，讓稻荷神社成為日本數量最多的神社，而京都伏見稻荷大社則是總本宮。在稻荷神社裡常看到的狐狸，則是稻荷大神的「使者」，負責幫大神傳遞訊息。

伏見稻荷恐怖故事

雖然伏見稻荷大社是個京都人氣景點，但這裡也有一些都市傳說，迷路、失蹤、甚至掉入異世界等傳說皆有，而部分網友則是分享自己在伏見稻荷神社後山迷路時，曾遇神奇的狐狸、神秘人士指路的經驗，大家都認為是神明在為迷路人指路。不過伏見稻荷大社腹地廣大、有許多容易迷路的小徑，不亂闖禁區、保持虔誠尊敬的心，才是上上之策。

伏見稻荷宵宮祭

每到夏日，不可錯過的就是日本的夏日祭典及煙火大會，伏見稻荷大社那經典的「宵宮祭」，則是一年一度、當地信徒為了感謝稻荷大神所舉辦的「本宮祭」前夜。本宮祭的前一晚18:00過後，伏見稻荷大社就會把燈籠全部點亮，為的就是迎接神靈的到來。這天晚上，伏見稻荷大社裡的千萬盞紅色燈籠全部點亮，在黑暗的夜晚更映襯著火紅的美豔，許多信徒會到此聚集，熱鬧非凡。

祭典時間 宵宮祭：7月本宮祭前一天18：00～ 本宮祭：7月進入暑伏後第一個週日或國定假日9：00～

伏見稻荷大社交通

如果您計畫一大早就前往伏見稻荷大社，可以選擇搭乘早班車，最早的班次是5:32，之後每小時約有5-6班車，車次充足，讓您無需擔心等待時間太長的問題。

伏見稻荷大社一日遊

伏見稻荷一日遊路線1

玩伏見稻荷大社、爬稻荷山：伏見稻荷樓門→狐狸雕像→正殿→東丸神社→千本鳥居→奧社奉拜所(輕重石)→熊鷹社→爬稻荷山一圈可以回到伏見稻荷

伏見稻荷一日遊路線2

玩伏見稻荷大社、再去清水寺：伏見稻荷(樓門、狐狸雕像、正殿、東丸神社、千本鳥居)→清水寺(大門、三重塔、購票、地主神社、本堂、清水舞台、音羽の瀧)

伏見稻荷一日遊路線3

玩清水寺、再去伏見稻荷大社：清水寺(大門、三重塔、購票、地主神社、本堂、清水舞台、音羽の瀧)→伏見稻荷(樓門、狐狸雕像、正殿、東丸神社、千本鳥居)

伏見稻荷大社景點推薦

伏見稻荷樓門

一走進伏見稻荷大社，印入眼簾的就是那氣派又鮮豔的紅色樓門。相傳，這個樓門是在西元1589年（天正17年）由豐臣秀吉所捐贈建造，上頭還寫著「如祈求豐臣秀吉之母大政所殿病癒的心願得實現，便捐獻一萬石」的「祈命禱告文」。而伏見稻荷大社的樓門，規模可是日本神社中，數一數二大的樓門喔！

伏見稻荷狐狸雕像

樓門兩旁的神像，不同於東方廟宇常見的石獅子，而是叼著鑰匙與稻穗等法器的狐狸，十分帥氣且很有威嚴。「稻荷狐狸」是為稻荷大神傳遞訊息的「使者」，也被人民視為會帶來幸福的狐狸。即使是狐狸，但狐狸使者與其他神相同，都是凡人看不見的，所以又被尊稱為「白狐」（白為透明之意）。

伏見稻荷正殿

樓門後會看見伏見稻荷大社的正殿，這裡總共祭祀了五尊神明，以宇迦之御魂大神鎮守中央，還有佐田彥大神、大宮能賣大神、田中大神與四大神。據社記的記載，神社為「掌管衣食住的根基，庇佑所有人生活富饒快樂的神明」，是庇佑人人過著幸福、富足生活的神明。華麗氣派的正殿，在木造的建材上增添了金箔、金屬等裝飾元素，十分亮眼，也是日本重要的文化財。

伏見稻荷東丸神社

東丸神社以祈求學業、考運及功名聞名的神社，許多考生、莘莘學子都會來到這邊祈求考試順利。東丸神社最特別的就是五顏六色的繪馬紙鶴，雖在伏見稻荷大社內，但東丸神社目前已被獨立出來，是不同的管轄區。

伏見稻荷千本鳥居

伏見稻荷大社最有名的特色，就是不可錯過的千本鳥居。數量壯觀的鳥居，由來與台灣添香油錢還願的概念相似，是由信徒在願望成真後，為表達感謝之意所捐獻。數量之多，延綿成一條看不見盡頭的鳥居隧道，也代表著伏見稻荷大社的靈驗。鳥居那赤紅的色彩，則是以朱砂上色的「稻荷塗」，有著明亮之意，也乘載著對於生命、生產、大地能量的稻荷大神的強烈信仰。

伏見稻荷奧社奉拜所-輕重石

穿越千本鳥居後，就會看到「奧社奉拜所」，這裡販售著御守、繪馬等。可以在這邊，看到大家充滿創意、精心彩繪的繪馬表情，真是可愛又有趣。而奉拜所右後側的「石燈籠」，也不要錯過，這裡的石燈籠為一種試力石，在石燈籠前祈願後，舉起石頭，如果感受到的重量比預想的還輕，則表示願望會成真；反之則表示心願難以實現。

伏見稻荷熊鷹社

大部分的人到達奧社奉拜所後就會折返，前往「熊鷹社」這段路人潮較少、較為清幽。走到熊鷹社，會在後方有一座碧綠的池塘，這座池塘有著新池、木靈池等別名。相傳在尋找行蹤不行之人的下落之時，面向池塘拍手，朝回音傳回的方向尋找，便可以掌握線索。

爬稻荷山

經過熊鷹社之後，就會開始上行至稻荷山，從右方的道路走，沿著鳥居隧道，會途經奉祀白菊大神的三之峰、以及青木大神的二之峰，最終來到海拔233公尺的「山頂」、以及奉祀末廣大神的一之鋒，一路上爬行約一～兩個小時。接下來再往前走，就會是下坡，等於繞了一大圈回到山下。稻荷山頂除了可以鳥瞰京都市的美景，一路上還可以滿受到稻荷神社的靈氣、以及稻荷鳥居與大自然結合的唯美景色。來到稻荷大社，想要爬稻荷山的朋友，記得預留約三、四個小時的時間喔！

伏見稻荷大社必買推薦

伏見稻荷小鳥居

伏見稻荷最有名的，就是那數以萬計的紅色鳥居。在日本的信仰中，鳥居是人類居住地與神明的「結界」，而紅色鳥居除了具有驅魔、增強魔力之外，也代表著生命力、象徵農業的欣欣向榮。在伏見稻荷大社有販售著可愛的迷你小鳥居繪馬，可以寫上心願掛在大社內，也可以帶回家當作紀念。

伏見稻荷御守

來到伏見稻荷大社，許多人都會買個御守，當作神力守護以及紀念品，伏見稻荷的御守有許多種類，從保佑生意興隆、身體健康到家庭平安皆有，可以挑選自己想要的御守購買。

狐狸面具煎餅

在伏見稻荷大社附近的「總本家寶玉堂」，販售著超可愛的稻荷狐狸面具煎餅，由厲害的師傅手工製作，香脆的立體狐狸面具，而且還用紙盒細心裝好，完全不怕壓到，可以說是必買伴手禮。

伏見稻荷大社美食推薦

祢ざめ家鰻魚飯

祢ざめ家（Nezameya）鰻魚飯位於伏見稻荷大社外的小店街上，現烤鰻魚在街上飄散濃郁香氣，吱吱作響的炭火、刷上醬油香，讓人食指大動，這間祢ざめ家鰻魚飯已經有了數百年的歷史，是來到伏見稻荷大社周邊必吃的美食。

稻荷茶寮

稻荷茶寮是近期開幕，也是參觀完伏見稻荷大社必吃的下午茶，在抹茶冰上的紅色小鳥居超吸睛、超可愛！這邊可不是只有拍甜點照、上傳IG打卡而已，室內舒適的用餐環境、大片的窗景，以及室外日式庭園的設計，可以坐在這邊享受美味下午茶以及浪漫的庭園景色，難怪會成為高人氣餐廳。

伏見稻荷大社和服推薦

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圖片來源：

京都的和服體驗都超級講究，和服款式多、還有髮型可以選擇。京都愛和服是小有名氣的和服租借體驗店家，除了會說中文、有不同方案可以選擇之外，在京都有伏見稻荷、宇治兩間分店，可以分店歸還，讓你可以從伏見稻荷神社一路玩到宇治，非常方便。

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岡本是京都和服體驗的創始店，在京都共有7間分店，2021年終於在伏見稻荷開了一間分店，超過上千件和服任你挑選，也有許多裝飾單品可以搭配，讓你可以盡情妝扮自己。岡本和服最特別的就是可以選擇飯店歸還，除了幫你把你的衣物、行李送回飯店之外，你也可以直接在飯店歸還和服，可以說是觀光客的福音。