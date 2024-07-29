馥府 河口湖

我很喜歡房間的自然木質調。圖片來源／ふふ 河口湖官方網站

原以為星野富士已經是河口湖這裡豪華旅宿的頂標了，想不到是我見識淺薄，一山還有一山高。（ふふ ）河口湖（FUFU Kawaguchiko）所落座的山頭雖然沒星野高，價位可是更上一層樓。不過看過它的房間後，似乎又能理解。日本 KPG 集團旗下的「 FUFU」，在台灣雖然沒有星野來得熟為人知，但其實他在日本已然是高級溫泉旅館的代表。

館內全是套房房型，空間大不在話下，每個房間更是設有直面綠意的大片陽台（部分房間有富士山景），也有露天風呂。而且比起星野富士的現代簡潔風格，我更喜歡充滿木質調與綠意、這種接近大自然氛圍的內裝。

房間都有私人風呂＆觀景陽台。圖片來源／ふふ 河口湖官方網站

雖然價高，但不像星野富士要求至少住兩晚，一晚起就可入住。如果有這個預算，又想體驗日本傳統高級溫泉旅宿的，可以考慮。