這篇主要跟大家分享我精選的 9 間河口湖周邊的高級住宿，主要以每晚價位落在台幣 10,000 以上，包括傳統日式溫泉飯店、西式旅館，房間基本上都有私人風呂／溫泉，而且躺著就能看到富士山或河口湖景（或兩者兼具）。
平價小資的河口湖住宿看這篇（即將上線）
⚑ 上網
- 現在出國我一定都用 eSIM，不二選（讀者享 85 折!）
- 我常租的是 Aerobile 翔翼通訊 的 eSIM 跟 WiFi 機
- GLOBAL WiFi 專攻日本， 享 79 折+免運
- 短期回台、在家工作可選 台灣租借WiFi：專屬連結+獨家優惠碼 85 折
⚑ 機票
影片
可以先看影片！VLOG 裡介紹我們這次河口湖自駕遊所下榻的日式溫泉旅館，以及各個熱門景點：天上山纜車公園、忍野八海、河口湖鄉土料理。
旅館地圖
紅色是此篇介紹的高級旅館清單，藍色是中價位旅館清單，綠色是平價小資旅館。按下下面地圖標題旁邊的星星符號，就能把這地圖加入你的 Google Map 隨時查看！
精選 Top 10 河口湖頂級旅館
馥府 河口湖
原以為星野富士已經是河口湖這裡豪華旅宿的頂標了，想不到是我見識淺薄，一山還有一山高。（ふふ ）河口湖（FUFU Kawaguchiko）所落座的山頭雖然沒星野高，價位可是更上一層樓。不過看過它的房間後，似乎又能理解。日本 KPG 集團旗下的「 FUFU」，在台灣雖然沒有星野來得熟為人知，但其實他在日本已然是高級溫泉旅館的代表。
館內全是套房房型，空間大不在話下，每個房間更是設有直面綠意的大片陽台（部分房間有富士山景），也有露天風呂。而且比起星野富士的現代簡潔風格，我更喜歡充滿木質調與綠意、這種接近大自然氛圍的內裝。
雖然價高，但不像星野富士要求至少住兩晚，一晚起就可入住。如果有這個預算，又想體驗日本傳統高級溫泉旅宿的，可以考慮。
- 地址：山梨県南都留郡富士河口湖町河口字水口2211-1
- 入住｜退房時間：15:00 後｜11:00 前
-
Sunnide Resort
Sunnide 是我們這趟旅程入住的旅館。跟大家說個大實話，看了河口湖旁幾乎所有無論是頂級到平價、湖邊或山上的旅宿一圈之後，我真心覺得，Sunnide「總體」來說，我太太太太滿意，覺得選得太太太太棒了！在房間設備、位置地點、房間景色、飯店氛圍、溫泉、服務的各方各面，以他的價格（性價比）來說，我真的覺得再給我選一次的話，我還是會選 Sunnide，甚至是還想自己或者帶家人再來住一次的程度。
唯一比較可惜的是，這次沒有品嘗到他們的料理，不曉得如何。但以當天餐廳的晚餐、早餐全被訂空的程度來看，應該是很不錯的吧。衷心推薦給大家。
- 地址：401-0305 山梨県南都留郡富士河口湖町大石2549-1
- 入住｜退房時間：15:00 後｜12:00 前
- 詳細文章介紹
La Vista 飯店
離 不遠，同樣直面富士山與河口湖（部分房間），只是也是距離相對遠一些，是從山坡上眺望整片住宅與自然景觀。這間屬於歐風裝潢，不過依然能享受日式溫泉。每間房基本上都有私人浴缸（部分露天），只是沒有另外的淋浴，得到大眾澡堂洗，這點要注意。
是共立度假村的品牌（共立的風格就是讓你從入住一路吃到離開哈哈），我去箱根也是入住共立度假村的另一旅宿品牌「水之音」，入住體驗非常好，只是晚餐早餐都非常不怎麼樣…不過網友們對於 的餐點評價似乎不錯（但建議先不要期望太高哈哈）。
- 地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町河口2395
- 入住｜退房時間：15:00 後｜11:00 前
-
星野富士
遍佈日本、甚至有落點台灣的星野集團大家應該多少都聽過，以高級日本溫泉旅宿為名。星野（虹夕諾雅）富士很有趣，他其實不單只是旅館，而是將自己定位成頂級豪華「露營度假村（Glamping）」，是的，他是時下最流行的豪華露營村（雖然不說我真看不出來）。
星野富士座落山坡上，被各種植被環繞，客房是以露營艙（Cabin）的概念設計，取代帳篷。每個客艙內都能看見富士山與河口湖（只是較遠），有戶外露台，以及公共區域的爐火、野味入菜的餐點，可說是 Glamping 中的 Glamping（？）。
雖然星野富士的價格沒有高得讓人退避三舍，但其要求至少要入住兩晚，所以價格也會來得相對高出不小。
- 地址：山梨県南都留郡富士河口湖町大石1408
- 入住｜退房時間：15:00 後｜12:00 前
- 查看最新房價
GRANFARM 富士河口湖
同樣是豪華露營（Glamping），（グランファーム）的位置更北一些。2023 年才開幕，總共只有五個帳篷，每個圓頂帳篷都有獨立的平台，所以皆能看見富士山景觀，但距離也相對遠。另外，畢竟是豪華露營，每個帳篷都配有獨立的小屋，設有完整用餐區與衛浴設施。晚餐則提供豪華 BBQ 套餐。適合想在富士山旁體驗豪華露營的家庭、朋友出遊選擇。
- 地址：山梨県南都留郡富士河口湖町大石852-1
- 入住｜退房時間：15:00 後｜10:00 前
-
湖南莊酒店
也是河口湖這邊很有名的老字號溫泉旅館，無論是品質、服務、餐點、位置，都飽受好評。有些房間可以看富士山、有些河口湖，部分房間內也有私人風呂。當初我本來也有考慮這間，但因為的房間無法「同時」坐擁富士山＋河口湖景，最後我還是選了兩者兼具的 Sunnide（小孩才做選擇嘛）。
- 地址：山梨県南都留郡富士河口湖町船津4020-2
- 入住｜退房時間：15:00 後｜10:00 前
-
湖區水之鄉酒店
因為同樣位於湖的南邊，所以房間景觀是看富士山、河口湖景擇一，無法兼具。部分房間內有半露天私人風呂，有和洋室或和室。房間相較，似乎比較沒那麼精緻，但價位也相較低一些。
- 地址：山梨県南都留郡富士河口湖町小立1070
- 入住｜退房時間：15:00 後｜10:00 前
-
水之家酒店
酒店因位於東邊，雖然房間都可以同時看到富士山和河口湖景，但富士山會有一部分是擋住的，這點對我來說就不是那麼理想。房間分為和式或西式，沒有私人風呂房型。不過住過的人對這間幾乎是一面倒的好評，價位也相較其他日式溫泉旅館低不少，確實是不錯的選擇。
- 地址：山梨県南都留郡富士河口湖町浅川187
- 入住｜退房時間：15:00 後｜11:00 前
-
河口湖溫泉寺夢殿日式旅館
雖然高級，但放在最後一個介紹，是因為他很特別，是看不到富士山的一間河口湖高級溫泉旅館！講求隱密、低調，旅館建築本身仿造京都二條城建造，所以完全是傳統日式建築，當中處處充滿禪意、平和的氣息。
全館共只有九間客房，有標準房、套房，甚至獨棟 Villa，每間格局、特色都有所不同，但皆設有日式造景的私人露天風呂，早晚餐皆可在房內享用，隱私性非常高。料理方面也是精緻美味。整體來說，雖然價位較高，但住過的人也幾乎都給予佳評，說會想回訪。推薦有預算、想體驗有點不一樣，同時卻正宗的傳統日式溫泉旅館的朋友，可以試試。
- 地址：山梨県南都留郡富士河口湖町船津6677
- 入住｜退房時間：15:00 後｜11:00 前
-
搜尋更多河口湖住宿
日本關東 7 天自駕遊
- 日本關東 7 天自駕懶人包：行程跟花費都在這篇
- 日本自助旅行大全：抓預算、行程規劃、機票攻略
⚑ 出國必備
⚑ 景點
- 河口湖一日遊｜必玩必吃必看都在這
- 箱根一日遊｜蘆之湖＆駒之岳纜車
- 鎌倉一日遊｜年末の江之島＆鶴岡八幡宮
- 高尾山｜東京近郊最讚の踏青處（還能看富士山）
- 東京一日遊｜增上寺初詣＆東京車站
- 日光一日遊｜中禪寺湖＆日光東照宮
-
-
✈︎ 交通
- 跑多個城市我超推薦自駕｜日本自駕預約教學
- 東京～日光鬼怒川交通攻略
♨︎ 住宿
- 河口湖｜這間溫泉旅館我、超、愛，躺在床上就能看逆富士
- 河口湖｜Top 9 間富士山景觀頂級溫泉住宿
- 河口湖｜11 間富士山平價小資精緻旅館
- 箱根｜一泊5食吃到怕の溫泉旅館，陽台露天風呂超讚
- 東京｜跨年夜飯店，下樓就是東京鐵塔＆增上寺
- 日光｜住在古蹟裡，中禪寺湖邊の溫泉旅館