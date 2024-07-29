2024暑假台北華山1914園區超精彩的，有許多免費展覽可以逛，真是好吃好玩又好拍，最新展覽有史努比星宇航空、The Butters奶油家族店、湯姆貓與傑利鼠、吉伊卡哇快閃店等，還可以參加活力FUN大拍貼機，免費獲得大海報和飲料和巨型貓咪合影，讓你拍得過癮，拍到手軟，每個展區都超有趣的，成為2024台北最新打卡點。

星宇航空與史努比聯名，在華山1914文化創意產業園展出SNOOPY主題航班期間限定快閃店。

史努比 X 星宇航空期間限定快閃店

日期：2024/6/25-2024/9/15，時間為10:30-19:00

喜歡的朋友要把握時間前往。

讓我們秒出國，有各國大型看板可以合影。

還可以看到星宇航空主題航班上的登機證、餐點、餐巾紙、耳機袋、撲克牌等，讓大家免出國也能與史努比一起感受飛行體驗。影片分享

星宇航空初體驗|精品級航空高規格享受|胡同燒肉飛機餐|與史努比一起翱翔天際|STARLUX PEANUTS奇幻飛行旅程|搭星宇航空第一次就上手

華山二樓居然有隱藏版戶外座位區，還有沙發可以休憩，也太舒適了～

韓國樂天宅貓PINGO海外首次第一間快閃店：台灣華山

可以與巨大的粉紅貓PINGO合影，超卡哇依的～影片分享

粉紅貓PINGO是隻宅貓，喜歡看漫畫、聽K-POP、睡午覺、吃甜甜圈和披薩。

與台灣黑松沙士推出最新活動：設立活力FUN大拍貼機，完成任務即免費送大海報和飲料。

樂天宅貓PINGO海外首次第一間快閃店：華山1914文創產業園區3B館1F玻璃屋，展期：2024/7/5-2024/9/22

PINGO是一個童心未泯的無業宅貓，喜歡動畫、漫畫和 K-POP。

秉持著人生中最閃耀的記憶都是那些再平凡不過的時刻，相信平凡就是幸福。

貓貓蟲咖波10週年特展 展期2024/6/9-2024/09/15 時間：10:00-18:00

湯姆貓與傑利鼠期間限定快閃店活動日期：2024/6/29-2024/9/15；時間：10:00-18:00，影片分享

The Butters 奶油家族快閃店：日期：2024/06/21-2024/09/17 時間：11:00-21:00

吉伊卡哇華山快閃店 日期：2024/6/14- 2024/8/18 時間： 11:00-20:00

Chiikawa POP UP STORE 台北免費展覽。

風靡全日本的超人氣-吉伊卡哇圓滾滾的超可愛的～影片分享

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