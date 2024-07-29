喜歡點8號小資女有口福了，台北三創點八小食，主打平價港式點心專賣店，銅板價就可以享受米其林星級主廚料理，每道港點均一價68元，任選四道238元，還送你紅茶/烏龍茶無限暢飲，推山一個人也能吃的酸菜，每樣港點都現點現做，加入會員送點數，感覺物超所值，真是小資女的最佳選擇～
點八小食最新推出：港點任選四品238元，內用飲料暢飲。
開幕慶雙重送好禮：現金扺用券50元，還有入會禮100元，滿300元即可使用。
最新DM，實際DM以店家為主，免茶資免服務貴，還送飲料無限暢飲，CP值超高。
現點現做，點點八小食地理位置優越，位於三創園區地下二樓，逛累了可以來此休憩用餐。
招牌必點：豬豬流沙包68元，超可愛的～ 一口咬下還會爆漿金黃流沙內餡，超療癒的～
吃小豬流鼻涕三步驟:看看、輕戳、享受，先拿筷子朝小豬的鼻孔戳下去，再壓住兩端擠，金黃流沙內餡就會像鼻涕ㄧ樣從豬鼻孔流出來～
招牌必點：南乳雞翅一份2個、黃金海鮮卷一份一個、酥皮蛋塔一份2個68元，這道剛烤好，熱熱的好好吃喔～
我們二個人一共點了4道點心，飲料喝到飽，銅板價就能吃到米其林五星級點心，感覺非常划算，重點是美味無價～
三創園區七樓：名偵探柯南主題餐廳。
點八小食 三創店：北市中正區市民大道三段2號B2；營業時間：平日11:00-21:30；五六11:00-22:00
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