台中外埔．蜜境_MiJing
近來流行的田野間咖啡館，我們也來朝聖啦
位在台中外埔忘憂谷的蜜境_MiJing
採預約制，座位無法指定,免服務費
低消為一杯飲料，用餐時間為90分鐘
提供咖啡、氣泡飲、茶&茶歐蕾
另有手工甜點和6吋薄脆披薩
因為是景觀餐廳，有VIEW、有冷氣也有吃的
所以價格有稍貴一些也無妨
而且餐點整體也都蠻不錯且好吃
藍天白雲的好天氣，搭配眼前一片綠油油的景緻
看了就讓人心情不自覺地變很好啊啊啊
蜜境_MiJing_地理位置
開車來到外埔忘憂谷這裡
眼前一片綠油油的景象，看了也讓人覺得心胸很開闊
只是來到這裡是沒有規劃停車場的
所以只能自行在附近的田間小徑上找可以停的地方
沿著田間小路走到位在路旁的蜜境咖啡
蜜境咖啡是由咖啡色的貨櫃屋及欄杆所圍成的空間
外觀有部份被樹葉給籠罩著，也帶有點兒神秘感
因蜜境咖啡是採預約制的，若沒預約就得依現場狀況候位
若不想撲空或是久候，強烈建議一定要先訂位比較好喔
蜜境_MiJing_室內環境
蜜境咖啡首選的座位當然一定是這落地窗的位置啦
游小熊有先預約，但當時安排的座位是分開的
有落地窗前的兩個高腳椅座位和其後方的雙人圓桌座位
雖然一家四口沒有坐一起，但能被分配到窗邊座位還是很開心啊啊啊~
蜜境咖啡內部的座位數其實沒有很多
就如上圖所見，連同落地窗前的6張高腳椅
另有四張小圓桌和8張椅子，加起來有14個位置
位置真的不多，所以建議若能預先訂位會比較好喔
而我們很幸運地有被安排到兩個靠窗的位置
另外兩個則是其後方的小圓桌座位
雖然一家四口是分開坐，但能坐到海景第一排的位置就是開心啊~
貨櫃屋的空間其實不大，但佈置的也很用心且有質感
一邊是茶水自助區及回收台、另一邊則有一個展示架
展示架上有茶和咖啡相關的器具
另外也有花草茶、忘憂米和米香
若有喜歡的，都可以洽詢店家再買回家
貨櫃屋的角落處是櫃檯和工作區
櫃檯處放有當天販售的甜點和常溫點心
常溫點心有瑪德蓮和迷你肉桂捲，兩款都是三入$100
冷藏櫃裡的甜點有三款不同口味的生乳酪蛋糕
另有一款以杯裝的戚風蛋糕及原味千層
甜點價位約落在$140~$180之間
蜜境_MiJing_菜單
菜單首頁寫有店內消費須知
低消為一人一杯飲料，內用90分鐘限制，不可任意更換座位
菜單上是以飲品為主，價位約$100~$250
有咖啡、茶歐蕾、氣泡飲、茶和熱牛奶及熱可可
供應的甜點品項均依當天現場供應為主，可至櫃檯選購
最後一頁還有6吋大小的手工薄脆PIZZA可選擇
口味共有八款，價位約落在$230~$250之間
另外還會給一張沒有出現在菜單上的手沖咖啡
若喜歡喝手沖的人也可以點來嚐嚐看
順帶一提：
入座後除了給菜單之外，還會給一把鑰匙
經工作人員解說後才知，原來這是店家化妝室的鑰匙
因為店家化妝室沒有在店內，而是要走到外面
雖然就在咖啡館旁邊而已，但得走到田野間再走一小段路過去
貼心的是，在鑰匙正反面都有文字和圖示的解說
蜜境_MiJing_餐點
稍候片刻，我們點的餐點也陸續送上桌
我們一共點了四杯飲料、兩個蛋糕和一份PIZZA
因為瑪德蓮（3入$100)是帶回去吃的，所以忘了單獨拍照
故僅在上圖的合照中呈現，還請見諒
兩杯氣泡飲，在微熱的天氣裡喝來很有沁涼感
左邊的是柚見到你，右邊的則是隱藏版氣泡飲
兩杯都是屬於果香帶點微酸的味道，都蠻好喝的
只是~游小熊忘了隱藏版的是什麼口味了，金拍謝~
除了抹茶，游小熊一家也愛焙茶
焙茶歐蕾基本上不大會有雷，都是好喝的
而且這杯焙茶歐蕾的杯身造型很可愛
再搭配底下的杯墊，一整個超有質感的啦
看到菜單上有這款特別的「米香咖啡」
基於好奇及喜歡嚐鮮，所以也點一杯來喝喝看
這杯米香咖啡其實就是在拿鐵上加了兩款一顆顆的米香
米香建議要趁新鮮時趕快吃，不然泡久了或和空氣接觸久了
口感就沒有這麼新鮮和脆，所以還是趕快吃了它卡賀
而兩款米香單吃都好吃吔（咖啡馬蠻好喝的）
稍早在貨架上看到的米香，應就是FOR這杯米香咖啡使用才是
因為是中午左右來的，還沒吃午餐的我們也點了一份PIZZA來吃
PIZZA單價貴了些，但景觀咖啡大多如此，所以還可接受
一家四口剛好一人一片PIZZA
雖然貴了些，不過是真的還蠻好吃的
起司有牽絲，就先加個10分這樣，哈~
除了鹹食，甜點當然也要來一份
點了孩子們都愛的OREO,+莓果的生乳酪蛋糕
生乳酪蛋糕有著紥實的口感
甜中帶點微酸微奶的滋味
再搭配底層的消化餅和上面的OREO餅乾
豐富的口感及滋味很好吃
來到田野間吃下午茶
邊吃邊欣賞眼前的藍天白雲+綠油油的景致就是讚~
很快地也吃的差不多，準備離開前也趕快來去上個廁所再走
廁所就位在蜜境咖啡的另一側
不過沒有捷徑可以直接到達廁所的所在地
得從門口出去沿著田間小路繞個半圓走過去才行
廁所就在這裡，小小一間
得用鑰匙感應才能打開使用
所以非用餐的人是無去任意使用的喔
走回蜜境之前，兄妹倆也在田邊走走看看了好一會兒
看看時間，我們也差不多該準備北上回桃園去啦~
【後記】
之前看到不少人分享這類的田野間的咖啡館
看那綠油油的一片稻田，搭配藍天和白雲的景致
真的讓人心生嚮往啊~
終於趁著來到台中露營（蟬說：夕陽漫漫）的翌日
提早一個月先預約了蜜境咖啡，才得以如願以償地來朝聖
蜜境咖啡除了地理位置特別之外，老板及老板娘夫婦也很用心在經營
加上兩人都很親切及客氣（從訂位時就能感受到），因此更是讓人喜歡
餐點的表現也都蠻不錯的，工作忙碌之餘
在假日能來這樣的地方放鬆與放空，是件讓人開心的事
（再次提醒，真的建議一定要先預約啦啦啦~~）
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店家/景點資訊
- 店家名稱：蜜境咖啡_MiJing
- 所在地址：台中市外埔忘憂谷
- 營業時間：日 一 二 四 五 六 10:30-17:30
- 店家電話：無
- 評價：★★★★★
- 備註資訊：
採預約制
公休日期：每週三+不定時公休
預約➕Line @mijing_cafe
汽、機車請停外面大路兩側（紅色鐵皮土地公前方大路），再散步至店家