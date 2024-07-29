台中外埔．蜜境_MiJing

近來流行的田野間咖啡館，我們也來朝聖啦

位在台中外埔忘憂谷的蜜境_MiJing

採預約制，座位無法指定,免服務費

低消為一杯飲料，用餐時間為90分鐘

提供咖啡、氣泡飲、茶&茶歐蕾

另有手工甜點和6吋薄脆披薩

因為是景觀餐廳，有VIEW、有冷氣也有吃的

所以價格有稍貴一些也無妨

而且餐點整體也都蠻不錯且好吃

藍天白雲的好天氣，搭配眼前一片綠油油的景緻

看了就讓人心情不自覺地變很好啊啊啊

蜜境_MiJing_地理位置

開車來到外埔忘憂谷這裡

眼前一片綠油油的景象，看了也讓人覺得心胸很開闊

只是來到這裡是沒有規劃停車場的

所以只能自行在附近的田間小徑上找可以停的地方

沿著田間小路走到位在路旁的蜜境咖啡

蜜境咖啡是由咖啡色的貨櫃屋及欄杆所圍成的空間

外觀有部份被樹葉給籠罩著，也帶有點兒神秘感

因蜜境咖啡是採預約制的，若沒預約就得依現場狀況候位

若不想撲空或是久候，強烈建議一定要先訂位比較好喔

蜜境_MiJing_室內環境

蜜境咖啡首選的座位當然一定是這落地窗的位置啦

游小熊有先預約，但當時安排的座位是分開的

有落地窗前的兩個高腳椅座位和其後方的雙人圓桌座位

雖然一家四口沒有坐一起，但能被分配到窗邊座位還是很開心啊啊啊~

蜜境咖啡內部的座位數其實沒有很多

就如上圖所見，連同落地窗前的6張高腳椅

另有四張小圓桌和8張椅子，加起來有14個位置

位置真的不多，所以建議若能預先訂位會比較好喔

而我們很幸運地有被安排到兩個靠窗的位置

另外兩個則是其後方的小圓桌座位

雖然一家四口是分開坐，但能坐到海景第一排的位置就是開心啊~

貨櫃屋的空間其實不大，但佈置的也很用心且有質感

一邊是茶水自助區及回收台、另一邊則有一個展示架

展示架上有茶和咖啡相關的器具

另外也有花草茶、忘憂米和米香

若有喜歡的，都可以洽詢店家再買回家

貨櫃屋的角落處是櫃檯和工作區

櫃檯處放有當天販售的甜點和常溫點心

常溫點心有瑪德蓮和迷你肉桂捲，兩款都是三入$100

冷藏櫃裡的甜點有三款不同口味的生乳酪蛋糕

另有一款以杯裝的戚風蛋糕及原味千層

甜點價位約落在$140~$180之間

蜜境_MiJing_菜單

菜單首頁寫有店內消費須知

低消為一人一杯飲料，內用90分鐘限制，不可任意更換座位

菜單上是以飲品為主，價位約$100~$250

有咖啡、茶歐蕾、氣泡飲、茶和熱牛奶及熱可可

供應的甜點品項均依當天現場供應為主，可至櫃檯選購

最後一頁還有6吋大小的手工薄脆PIZZA可選擇

口味共有八款，價位約落在$230~$250之間

另外還會給一張沒有出現在菜單上的手沖咖啡

若喜歡喝手沖的人也可以點來嚐嚐看

順帶一提：

入座後除了給菜單之外，還會給一把鑰匙

經工作人員解說後才知，原來這是店家化妝室的鑰匙

因為店家化妝室沒有在店內，而是要走到外面

雖然就在咖啡館旁邊而已，但得走到田野間再走一小段路過去

貼心的是，在鑰匙正反面都有文字和圖示的解說

蜜境_MiJing_餐點

稍候片刻，我們點的餐點也陸續送上桌

我們一共點了四杯飲料、兩個蛋糕和一份PIZZA

因為瑪德蓮（3入$100)是帶回去吃的，所以忘了單獨拍照

故僅在上圖的合照中呈現，還請見諒

「柚見到你$100」 & 「隱藏版氣泡飲$100」

低消是一人一杯飲料，所以一家四口就各自挑選一杯自己想喝的

兩杯氣泡飲，在微熱的天氣裡喝來很有沁涼感

左邊的是柚見到你，右邊的則是隱藏版氣泡飲

兩杯都是屬於果香帶點微酸的味道，都蠻好喝的

只是~游小熊忘了隱藏版的是什麼口味了，金拍謝~

「焙茶歐蕾$140」

除了抹茶，游小熊一家也愛焙茶

焙茶歐蕾基本上不大會有雷，都是好喝的

而且這杯焙茶歐蕾的杯身造型很可愛

再搭配底下的杯墊，一整個超有質感的啦

「米香咖啡$140」

看到菜單上有這款特別的「米香咖啡」

基於好奇及喜歡嚐鮮，所以也點一杯來喝喝看

這杯米香咖啡其實就是在拿鐵上加了兩款一顆顆的米香

米香建議要趁新鮮時趕快吃，不然泡久了或和空氣接觸久了

口感就沒有這麼新鮮和脆，所以還是趕快吃了它卡賀

而兩款米香單吃都好吃吔（咖啡馬蠻好喝的）

稍早在貨架上看到的米香，應就是FOR這杯米香咖啡使用才是

「海陸派對薄脆披薩$250」

因為是中午左右來的，還沒吃午餐的我們也點了一份PIZZA來吃

PIZZA單價貴了些，但景觀咖啡大多如此，所以還可接受

一家四口剛好一人一片PIZZA

雖然貴了些，不過是真的還蠻好吃的

起司有牽絲，就先加個10分這樣，哈~

「OREO莓果生乳酪$140」

除了鹹食，甜點當然也要來一份

點了孩子們都愛的OREO,+莓果的生乳酪蛋糕

生乳酪蛋糕有著紥實的口感

甜中帶點微酸微奶的滋味

再搭配底層的消化餅和上面的OREO餅乾

豐富的口感及滋味很好吃 除了鹹食，甜點當然也要來一份點了孩子們都愛的OREO,+莓果的生乳酪蛋糕生乳酪蛋糕有著紥實的口感甜中帶點微酸微奶的滋味再搭配底層的消化餅和上面的OREO餅乾豐富的口感及滋味很好吃

來到田野間吃下午茶

邊吃邊欣賞眼前的藍天白雲+綠油油的景致就是讚~

很快地也吃的差不多，準備離開前也趕快來去上個廁所再走

廁所就位在蜜境咖啡的另一側

不過沒有捷徑可以直接到達廁所的所在地

得從門口出去沿著田間小路繞個半圓走過去才行



廁所就在這裡，小小一間

得用鑰匙感應才能打開使用

所以非用餐的人是無去任意使用的喔

走回蜜境之前，兄妹倆也在田邊走走看看了好一會兒

看看時間，我們也差不多該準備北上回桃園去啦~

【後記】

之前看到不少人分享這類的田野間的咖啡館

看那綠油油的一片稻田，搭配藍天和白雲的景致

真的讓人心生嚮往啊~

終於趁著來到台中露營（蟬說：夕陽漫漫）的翌日

提早一個月先預約了蜜境咖啡，才得以如願以償地來朝聖

蜜境咖啡除了地理位置特別之外，老板及老板娘夫婦也很用心在經營

加上兩人都很親切及客氣（從訂位時就能感受到），因此更是讓人喜歡

餐點的表現也都蠻不錯的，工作忙碌之餘

在假日能來這樣的地方放鬆與放空，是件讓人開心的事

（再次提醒，真的建議一定要先預約啦啦啦~~）

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店家/景點資訊

店家名稱：蜜境咖啡_MiJing

所在地址：台中市外埔忘憂谷

營業時間：日 一 二 四 五 六 10:30-17:30

店家電話：無

評價：★★★★★

備註資訊：

採預約制

公休日期：每週三+不定時公休

預約➕Line @mijing_cafe

汽、機車請停外面大路兩側（紅色鐵皮土地公前方大路），再散步至店家 Google即時導航



