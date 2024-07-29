teamLab Future Park 沖繩｜未來的遊樂園 夢幻又好拍的展覽 沖繩必遊景點
日本沖繩也有teamLab常設展館啦~互動性十足、色彩繽紛絢麗的「teamLab學習！未來的遊樂園沖繩」位於「DFS 旗下沖繩T廣場」3樓，距離沖繩都市單軌列車Omoromachi」站只有2分鐘步程，展區內有11項互動式裝置藝術作品，大人小孩都能體會樂趣的展覽
~teamLab學習！未來的遊樂園沖繩~
地址：沖繩縣那霸市歌町4-1 DFS旗下沖繩T廣場3樓
營業時間：10:00 – 20:00 (最終入場：19:00)
休息日｜每月的第三個星期四
票價：大人(18歳以上)￥2,000/13-17歳￥1,400/4-12歳￥1,200交通：沖繩都市單軌列車「Omoromachi」站下，步行約2分鐘
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內容目錄
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teamLab Future Park 沖繩｜地理位置
「teamLab Future Park！未來的遊樂園沖繩」位於「DFS 旗下沖繩T廣場」內，距離沖繩都市單軌列車Omoromachi」站只有2分鐘步程，看完展覽後還可以逛百貨公司唷~
teamLab Future Park 沖繩｜票價
票價：大人(18歳以上)￥2,000/13-17歳￥1,400/4-12歳￥1,200
包包都要放在櫃子裡不能拿進展場唷~
teamLab共創！未來園｜展覽內容
入口處相當的童趣，帶領著大家走進夢幻的世界!!
點滴瀑布
眾多水滴隨著地形順流而下，美不勝收~水的多種型態變化讓動畫更佳的生動有趣，拍起來有不同的風格，看著水珠在身體周圍散開及匯流成水，真的讓人移不開眼~
鼓動山谷中的自然塗鴉
立體地形構成的鼓動山谷有高低落差，坐在這裡感受著夢幻的變換，還能能在此自由嬉戲玩耍，山谷中有蠑螈、蛇、蜥蜴、青蛙、蝴蝶等生物栩栩如生，能感受到生命的悸動，同時也能欣賞花朵的綻放~
與花共生的動物們
不同季節有不同的花季，以花朵呈現各種動物的姿態，花朵會慢慢地變換著它的種類並綻放，重復著成長、綻放、凋零的循環中，碰觸花朵時，花朵就會凋謝散落，很夢幻的互動牆~
彩繪水族館
這裡彩繪的圖案可以掃描QR CODE到出口處做成獨一無二的徽章唷~~許多海底生物在水族箱內游來游去~趕緊來找找自己彩繪的海底生物出現在哪唷~
滑梯水果園
踩上階梯時會有水跟著跳躍反彈並散開，水果溜滑梯溜下來時還會有煙火散開~
滑梯水果園
光球管弦樂團
當碰撞到球體會發出聲響，顏色也會隨著變化，就能演奏一場管弦樂表演，除了好拍照之外也挺有趣的~
小人兒所居住的音樂牆
牆上的蘑菇、羊小屋、冰柱等各式各樣的圖章可以任意移動，移動後就會有不同的光影效果出現，碰撞圖章發出的音樂還會根據牆壁的高度，產生音階上的高低變化，隨著小人兒小人兒會在牆壁裡來回奔跑非常有趣~~小朋友們肯定很喜歡~~
小人兒所居住的桌子
小人兒在桌子裡跑來跑去好忙碌啊!!將手或其他東西放在桌子上時，根據不同物體的形狀會有不同的互動超好玩的~
水上彈跳的天才跳房子
本以為地是硬的，一踏上去才發現這麼的Q彈，有彈性的地面可以盡情地跳躍，踩著浮在水上的圓形，三角形和正方形符號上，當連續跳到同樣形狀的符號上時，就會產生魚兒，蝴蝶和小鳥，當連續跳到同樣顏色的符號上時，這個顏色就會慢慢擴張，世界愈來愈多采多姿，碰到牆上的動物們還會散開消失唷~
遠古神靈故事
地址：沖繩縣那霸市歌町4-1 DFS旗下沖繩T廣場3樓
營業時間：10:00 – 20:00 (最終入場：19:00)
休息日｜每月的第三個星期四
票價：大人(18歳以上)￥2,000/13-17歳￥1,400/4-12歳￥1,200交通：沖繩都市單軌列車「Omoromachi」站下，步行約2分鐘
優惠門票：https://reurl.cc/gGOEDX
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