這攤《有利脆皮豬》一定不少人都錯過！有利脆皮豬是中美街上的向上市場美食，外觀是攤車沒有店面，但這可不妨礙《有利脆皮豬》成為台中美食！上次來買中美街美食當晚餐，一路從嘉義阡涼麵走到向上水餃附近，沿路經過不少向上市場必吃美食，但當時主食以決定好了，就差搭配的台中小吃，往回走時多注意了《有利脆皮豬》一眼，欸？這金黃外觀有點強耶，雖然價格不算便宜，但感覺很值得一吃！心想！有利脆皮豬就算是雷也值得踩踩，萬一不是可就賺翻了😋

有利脆皮豬

《有利脆皮豬》不知道在向上市場開多久了，但之前去吃向上市場美食就有注意過這間《有利脆皮豬》，不過一直沒買跟沒買到😂有次特別去吃中美街美食，從嘉義阡涼麵一路走下來，買了幾樣能填飽肚子的主食，走回機車時在想，單單這樣一餐好像有點單調？後來經過！有利脆皮豬時，多駐留了一下，竟然被《有利脆皮豬》金黃外皮給吸引，嘶～那我就不客氣了😂主要是難得碰上沒被買光秒殺，果然提早來買晚餐，還是有好處的🤣

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有利脆皮豬-台中向上店資訊

電話：0988292955

時間：06:30–12:30、15:30–21:10；星期一 公休

地址：403台中市西區向上市場13號 / 地圖

有利脆皮豬分店

全台有30間有利脆皮豬分店！這邊有👉有利脆皮豬分店網站可以看～

有利脆皮豬在哪

《有利脆皮豬》就位在向上市場中美街相鄰的路段，地點蠻好找的，！有利脆皮豬本身人氣蠻高的，太晚去很容易撲空，因為賣完會提早休息阿😂

有利脆皮豬菜單

有利脆皮豬菜單超簡單，主打就是《有利脆皮豬》，但不得不說的是有利脆皮豬價格不算便宜，但CP質非常過關的，小份就要200元，大約是兩人份，也有販售有利脆皮豬真空包裝，分別6兩裝跟8兩裝，價格分別是258元跟344元 ，還可以跟！有利脆皮豬買調味料，當然買冷凍包也有教學烹調方式，3種料理方式就像是現場買現場吃～

原本還在猶豫要不要買《有利脆皮豬》，但看到金黃金黃的外表，賣像超級迷人，只是稍稍看了一會，就有點吞口水的衝動。

《有利脆皮豬》現場秤、現場切還現場包裝，如果再切的時候，旁邊沒有車經過，你還會聽到刀子切過！有利脆皮豬時的咯咯聲。

由於《有利脆皮豬》都是先炸好的，所以點好、秤重、付錢一套流程非常快，5分鐘不到就到手了，當然是因為前面沒人，要不然用餐巔峰時刻來，大多要排隊，不然就是排隊也沒得買😂

《有利脆皮豬》包裝雖然很簡潔，但只要！有利脆皮豬夠好吃、真的有實力，外帶盒其實不是太重要。

兩人份的《有利脆皮豬》打開後，整體份量不算多，大約切成10片，不過可別失望，主要是因為切的特別厚，所以吃起來口感，會比薄片更帶勁。

金黃外衣看起來就超迷人，尤其豬皮部分，還沒吃就能感受到《有利脆皮豬》的酥脆。

夾近細看更為迷人。

《有利脆皮豬》厚度大約比竹筷在後一些些，吃起來的口感呈現非常棒，嚼勁、香氣、厚度都非常足夠。

單吃原味就很厲害，如果再搭配洋蔥，美味程度直接跳級呈現。

撒上特製辣椒粉，香氣更上一層，酥香之後，辣味隨後，搭配洋蔥脆口，整個！有利脆皮豬組合搭配相當完美！

有利脆皮豬評價

向上市場美食阿偉真的大推《有利脆皮豬》！近年來有刻意控制豬肉”肥”的部位攝取，雖然被！有利脆皮豬金黃外皮給吸引，但心裡知道自己絕對不會吃超過兩塊，但第一口咬下後，完全打動我的味蕾，《有利脆皮豬》也…也太好吃太香了吧！馬上跟阿新推說這間中美街美食真的可以買～

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店家/景點資訊

店家名稱：有利脆皮豬-台中向上店

所在地址：403臺灣台中市西區向上市場13號

營業時間：日 二 三 四 五 六 00:00-24:00

店家電話：0988292955

備註資訊：

06:30–12:30、15:30–21:10 Google即時導航





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