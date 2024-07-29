同安35公園闢建於民國91年，位於文化南路上（近福德南路），佔地0.60公頃

園內擁有廣闊的草坪和古老的大樹，公園新增了共融性遊具，使同安35公園成為親子遊戲的理想去處

共融遊具包括彩虹磨石子溜滑梯、擺盪大索、彈跳床和旋轉爬塔，吸引了大量家庭前來遊玩

彩虹顏色的磨石子溜滑梯超吸睛，成為公園的亮點

這磨石子滑梯不會很長，速度適中，非常適合小孩遊玩，讓家長們也能放心

地面以人工草皮舖設，增加緩衝效果，提升安全性

公園內還種植了大量綠樹，並設置了盤爬繩等多種遊具

七彩繽紛的遊具搭配綠意盎然的環境，讓人感到十分舒心，吸引了眾多家庭前來遊玩

地址：新北市三重區文化南路與福德南路交叉處

公園內還設有可愛的魚兒搖椅，讓孩子們享受更多樂趣

公園還有超級有趣的彈跳床，讓孩子們玩得開心

爸媽可以和小孩一起玩翹翹板，享受親子互動的美好時光

擺盪大索超刺激，讓小朋友愛不釋手

公園裡還有旋轉爬塔，讓小朋友玩得開心又挑戰自我

盪鞦韆

還有小小孩玩的滑梯

公園裡面還有各式的體健設施，包括健騎機、轉腰器、上肢牽引器和漫步機

提供了多種選擇，讓人們可以根據自己的喜好和需求進行運動

這些設施不僅讓身體保持健康，還能在自然環境中放鬆身心，享受運動的樂趣

同安35公園充滿多樣有趣的遊樂設施，例如彩虹磨石子滑梯、擺盪大索、彈跳床、旋轉爬塔及各種體健設施

此外，公園內有許多大樹為遊客提供涼爽的陰影，非常適合攜帶毛小孩或攜帶野餐墊來此享受野餐

這裡的自然環境讓人們能夠盡情享受健康和快樂的時光

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