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台北市大安區[大安區美食] 粥起 粥底火鍋 熱炒 溫體牛粥 天下最鮮粥火鍋 台北聚餐推薦 #大安站美食 @蛋寶趴趴go

2024-07-29 11:55:09 蛋寶趴趴go 人氣：6
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窩客好文

蛋寶趴趴go

發表篇數：859篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：

粥起 粥底火鍋．熱炒
place台北市大安區東豐街65號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台北大安區捷運大安站附近

東豐街新開幕的火鍋熱炒店

 【粥起 粥底火鍋 熱炒

是全台首間主打個人「粥底火鍋」的火鍋店

放入台灣溫體牛、活海鮮…等食材，

能保有水份，並鎖住鮮味及美味，

再搭配熱炒料理及酒水享用，更是享受！

 

粥起 粥底火鍋 熱炒

 

粥起 粥底火鍋熱炒

將廣州順德有名的在地鍋物「粥底火鍋」呈現在台灣，

以粥水當鍋底，依序放入海鮮、肉品浸潤熬煮，

能鎖住食物的鮮美，味道更有層次，是最鮮的火鍋

再搭配加上有著20年深厚功力的熱炒料理，豐盛又滿足。

(▶️訂位：粥起訂位)

▼「粥起」店內裝潢簡約時尚，

空間明亮寬敞，帶點中式的復刻氛圍感，

設有4~8人的座位，

適合家庭用餐、同事聚餐…等。

 

粥起 菜單

提供20年主廚秘製粥底火鍋，

可搭配肉品、海鮮、溫體牛、火鍋料 …等食材，

還有多款快炒料理可搭配餐點，

單人套餐＄490起，就能擁有肉品、火鍋料、蔬菜，更超值！

✔️每人需點一鍋粥底，可無限續粥

✔️低消＄399/人，用餐時間90分鐘

▶️ (粥起 菜單)

▼入座後隨即招待麻辣花生，揪甘心!!

▼今日我們3人用餐，

點了粥底火鍋、熱炒來品嚐，

上菜快速，滿滿一桌超豐盛！😍

(▶️訂位：粥起訂位)

▼干貝白粥底

選用干貝、枸杞、甘草、嫩薑，

精心熬製的白粥湯底，綿密細緻，

喝起來清爽甘甜又鮮美，

涮入海鮮、肉品、蔬菜…等食材後，

口感順滑，還能鎖住鮮味，滋味很不錯！

▼菌菇粥底

帶有牛肝菌獨特的濃郁風味，也很不錯！

▼厚白雞湯粥底

比干貝白粥多了雞湯的醇厚感，

是暖胃養生的首選！

▼接下來，就準備開吃了！

粥底火鍋十分講究食材下鍋的先後順序，

建議先放海鮮再放肉，

最後再放火鍋料、蔬葉入鍋中煮，

味道較鮮且不搶味。

 

【綜合海鮮拼盤】

這盤綜合海鮮拼盤裡有：

  • 東石鮮蚵
  • 台灣大文蛤
  • 澎湖小卷
  • 急凍草蝦

建議先放入文蛤等煮熟後釋出鮮味，

再將其它的海鮮下鍋煮，

粥起還提供剝蝦服務，

讓你能優雅的吃蝦，so sweet~~！

▼鮮蚵、小卷、草蝦，新鮮美味，

粥底吸收了海鮮精華，

喝起來更鮮甜，讓人意猶未盡！😋

 

【溫體牛佐生蛋黃】

每日新鮮直送溫體牛！

是粥起招牌必點品項之一，

今日提供的是牛小排部位，

油花均勻細緻，看起來就超美味，

讓人迫不及待的想涮鍋品嚐！

(▶️訂位：粥起訂位)

▼將溫體牛拌入生蛋黃，入粥底涮煮，

3~5分的熟度，就是最美味的時刻！

▼將溫體牛all in入鍋涮煮，霸氣十足！

涮煮後的溫體牛吃起來軟嫩中帶點Q彈咬勁，

粥底吸收了肉汁精華，更是鮮美，

每吃一口都滿足感爆棚！🥰

 

【美國牛小排Prime】

色澤粉嫩、油花細膩的牛小排，

是我吃鍋時最常點的品項！

放入厚白雞湯粥底涮煮至5分的熟度，

吃起來嫩滑且帶有粥水鮮感，超喜歡。

▼涮後的牛小排，單吃原味就好吃，

也可搭配沾醬增添風味！

▼【鍋料拼盤】

除了海鮮、肉品，店內精選的鍋料拼盤，

也是放入粥底火鍋的好選擇！

南門蛋餃、百頁豆腐、芋頭貢丸、三記魚餃，

都有真材實料的口感，也好吃~

▼【蔬菜拼盤】

涮煮海鮮、肉品後，

直接來個「蔬菜拼盤」營養更均衡。

甜玉米、金針菇、高麗菜、大陸妹，

煮後吃起來有脆甜感，且解油膩。

 

粥起熱炒

在粥起除了粥底火鍋，

還有20年功力快炒師傅炒出來的熱炒，

搭配粥底火鍋，更加豐盛又美味！

(▶️訂位：粥起訂位)

▼【鮮蝦炒蘑菇】

這是道家常又好吃的熱炒料理！

蝦肉緊實鮮甜、蘑菇水嫩，

一口吃下，直接滿足味蕾~~

【湖南蛋】

軟香的金錢蛋，裏上了濃郁的醬料，

雞蛋的香氣與鹹香微辣的肉末結合，

每一口都讓人欲罷不能，搭配粥品很合適。

▼【辣炒西蘭花】

清炒後的西蘭花，

吃起來清脆爽口且帶點蒜香與微辣感，

是炎炎夏日，開胃的好料理。

▼【金沙中卷】

鮮甜軟Q的中卷，

均勻的裏著細膩香濃的鹹蛋黃，

酥香脆口的金黃外皮，

裡頭夾著鮮美Q彈的口感，

微辣鹹香的滋味，讓人一口接一口！😋

▼【大蔥炒肥腸】

爆炒後的肥腸軟Q，鹹甜入味，

搭配清甜的大蔥，口感更豐富，

是道下飯、下酒的好料理。

▼【炸鮮奶】

金黃酥香的炸鮮奶，

吃起來外酥裡嫩又香甜，

做為飯後甜點很合適！💕

 

蛋寶543》

這一次來到台北大安區捷運大安站附近的

粥起 粥底火鍋 熱炒

有台北唯一的個人粥底火鍋

搭配活體海鮮、台灣溫體牛，超美味，

還有好吃的熱炒料理，讓餐點更豐盛！

來這裡家庭用餐、朋友同事聚餐都合適，

人均＄800~1000，就能吃的滿意又飽足！

喜歡火鍋或熱炒的朋友們，一定要來品嚐！

推薦給大家~！❤️

(▶️訂位：粥起訂位)

 

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