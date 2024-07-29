台北大安區、捷運大安站附近
東豐街新開幕的火鍋、熱炒店
【粥起 粥底火鍋 熱炒】
是全台首間主打個人「粥底火鍋」的火鍋店，
放入台灣溫體牛、活海鮮…等食材，
能保有水份，並鎖住鮮味及美味，
再搭配熱炒料理及酒水享用，更是享受！
【粥起 粥底火鍋 熱炒】
- 地址：台北市大安區東豐街65號
- 捷運：大安站步行12分鐘
- 電話：02-27086261
- 營業時間：平日17:00~23:30 / 假日12:00~23:30
- FB：粥起 粥底火鍋．熱炒
- IG：@zhouqi_hotpot
- 訂位：粥起訂位
【粥起 粥底火鍋熱炒】
將廣州順德有名的在地鍋物「粥底火鍋」呈現在台灣，
以粥水當鍋底，依序放入海鮮、肉品浸潤熬煮，
能鎖住食物的鮮美，味道更有層次，是最鮮的火鍋，
再搭配加上有著20年深厚功力的熱炒料理，豐盛又滿足。
(▶️訂位：粥起訂位)
▼「粥起」店內裝潢簡約時尚，
空間明亮寬敞，帶點中式的復刻氛圍感，
設有4~8人的座位，
適合家庭用餐、同事聚餐…等。
【粥起 菜單】
提供20年主廚秘製粥底火鍋，
可搭配肉品、海鮮、溫體牛、火鍋料 …等食材，
還有多款快炒料理可搭配餐點，
單人套餐＄490起，就能擁有肉品、火鍋料、蔬菜，更超值！
✔️每人需點一鍋粥底，可無限續粥
✔️低消＄399/人，用餐時間90分鐘
▶️ (粥起 菜單)
▼入座後隨即招待麻辣花生，揪甘心!!
▼今日我們3人用餐，
點了粥底火鍋、熱炒來品嚐，
上菜快速，滿滿一桌超豐盛！😍
(▶️訂位：粥起訂位)
▼干貝白粥底
選用干貝、枸杞、甘草、嫩薑，
精心熬製的白粥湯底，綿密細緻，
喝起來清爽甘甜又鮮美，
涮入海鮮、肉品、蔬菜…等食材後，
口感順滑，還能鎖住鮮味，滋味很不錯！
▼菌菇粥底
帶有牛肝菌獨特的濃郁風味，也很不錯！
▼厚白雞湯粥底
比干貝白粥多了雞湯的醇厚感，
是暖胃養生的首選！
▼接下來，就準備開吃了！
粥底火鍋十分講究食材下鍋的先後順序，
建議先放海鮮再放肉，
最後再放火鍋料、蔬葉入鍋中煮，
味道較鮮且不搶味。
【綜合海鮮拼盤】
這盤綜合海鮮拼盤裡有：
- 東石鮮蚵
- 台灣大文蛤
- 澎湖小卷
- 急凍草蝦
建議先放入文蛤等煮熟後釋出鮮味，
再將其它的海鮮下鍋煮，
粥起還提供剝蝦服務，
讓你能優雅的吃蝦，so sweet~~！
▼鮮蚵、小卷、草蝦，新鮮美味，
粥底吸收了海鮮精華，
喝起來更鮮甜，讓人意猶未盡！😋
【溫體牛佐生蛋黃】
每日新鮮直送溫體牛！
是粥起招牌必點品項之一，
今日提供的是牛小排部位，
油花均勻細緻，看起來就超美味，
讓人迫不及待的想涮鍋品嚐！
(▶️訂位：粥起訂位)
▼將溫體牛拌入生蛋黃，入粥底涮煮，
3~5分的熟度，就是最美味的時刻！
▼將溫體牛all in入鍋涮煮，霸氣十足！
涮煮後的溫體牛吃起來軟嫩中帶點Q彈咬勁，
粥底吸收了肉汁精華，更是鮮美，
每吃一口都滿足感爆棚！🥰
【美國牛小排Prime】
色澤粉嫩、油花細膩的牛小排，
是我吃鍋時最常點的品項！
放入厚白雞湯粥底涮煮至5分的熟度，
吃起來嫩滑且帶有粥水鮮感，超喜歡。
▼涮後的牛小排，單吃原味就好吃，
也可搭配沾醬增添風味！
▼【鍋料拼盤】
除了海鮮、肉品，店內精選的鍋料拼盤，
也是放入粥底火鍋的好選擇！
南門蛋餃、百頁豆腐、芋頭貢丸、三記魚餃，
都有真材實料的口感，也好吃~
▼【蔬菜拼盤】
涮煮海鮮、肉品後，
直接來個「蔬菜拼盤」營養更均衡。
甜玉米、金針菇、高麗菜、大陸妹，
煮後吃起來有脆甜感，且解油膩。
【粥起熱炒】
在粥起除了粥底火鍋，
還有20年功力快炒師傅炒出來的熱炒，
搭配粥底火鍋，更加豐盛又美味！
(▶️訂位：粥起訂位)
▼【鮮蝦炒蘑菇】
這是道家常又好吃的熱炒料理！
蝦肉緊實鮮甜、蘑菇水嫩，
一口吃下，直接滿足味蕾~~
【湖南蛋】
軟香的金錢蛋，裏上了濃郁的醬料，
雞蛋的香氣與鹹香微辣的肉末結合，
每一口都讓人欲罷不能，搭配粥品很合適。
▼【辣炒西蘭花】
清炒後的西蘭花，
吃起來清脆爽口且帶點蒜香與微辣感，
是炎炎夏日，開胃的好料理。
▼【金沙中卷】
鮮甜軟Q的中卷，
均勻的裏著細膩香濃的鹹蛋黃，
酥香脆口的金黃外皮，
裡頭夾著鮮美Q彈的口感，
微辣鹹香的滋味，讓人一口接一口！😋
▼【大蔥炒肥腸】
爆炒後的肥腸軟Q，鹹甜入味，
搭配清甜的大蔥，口感更豐富，
是道下飯、下酒的好料理。
▼【炸鮮奶】
金黃酥香的炸鮮奶，
吃起來外酥裡嫩又香甜，
做為飯後甜點很合適！💕
《蛋寶543》
這一次來到台北大安區、捷運大安站附近的
【粥起 粥底火鍋 熱炒】
有台北唯一的個人粥底火鍋，
搭配活體海鮮、台灣溫體牛，超美味，
還有好吃的熱炒料理，讓餐點更豐盛！
來這裡家庭用餐、朋友同事聚餐都合適，
人均＄800~1000，就能吃的滿意又飽足！
喜歡火鍋或熱炒的朋友們，一定要來品嚐！
推薦給大家~！❤️
(▶️訂位：粥起訂位)
今天的分享就到這邊，如果你也喜歡我的文章，歡迎幫我按讚並分享，
追蹤獲得最即時的動態消息～我們下次見，掰掰
更多台北美食：
【台北火鍋懶人包】30間必吃特色鍋物！(海底撈/麻辣鍋/涮涮鍋/壽喜燒/酸菜白肉鍋/泰式火鍋) #和牛海鮮痛風頂級火鍋 @蛋寶趴趴go
【台北中式料理懶人包】中餐廳/粵菜/台菜/川菜/上海菜/湘菜 台北中式餐廳推薦 #台北聚餐包廂餐廳 @蛋寶趴趴go
【台北大安區美食懶人包】東區餐廳推薦 #忠孝復興 忠孝敦化 大安站 信義安和站 國父紀念館美食 @蛋寶趴趴go
[台北東區美食懶人包] 火鍋/燒肉/牛排/餐酒館/日本料理 #忠孝復興/忠孝敦化/國父紀念館美食 @蛋寶趴趴go
【台北約會餐廳推薦】情人節約會、慶生、求婚餐廳、聖誕節、結婚週年 浪漫儀式感高檔餐廳！@蛋寶趴趴go
【台北燒肉推薦】台北燒烤懶人包 中秋烤肉聚餐必吃 大腕 和牛47 路易奇 四時 八和 發肉 梵燒肉 禧太 老乾杯 胡同 @蛋寶趴趴go